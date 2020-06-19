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Вакарчук (242) Голос партія (512)

Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата

Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата

Нардеп "Голосу" Святослав Вакарчук розповів, що спочатку вийде з фракції, а потім буде виключений із партії на з'їзді - так він автоматично втратить депутатський мандат.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандат", - йдеться в повідомленні.

"Замість мене в парламент зайде наступний за списком кандидат у депутати. В цьому випадку, це Аліна Свідерська, юристка, висококласна спеціалістка з енергетики, випускниця Кембриджу", - додав Вакарчук.

За його словами, такий спосіб складання депутатського мандата – вимушений і формальний.

"І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але це вже їхня відповідальність. Як і казав раніше, залишаюсь членом партії "Голос", і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною", - підсумував Вакарчук.

Нагадуємо, 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає із себе депутатські повноваження.

Місце Вакарчука в парламенті посяде Аліна Свідерська, юристка і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Верховна Рада відмовилася підтримати дострокове припинення повноважень нардепа і екслідера "Голосу" Святослава Вакарчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука

Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений зїздом партії, це призведе до втрати мандата 01

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Топ коментарі
+17
как же ему хочется не терять деньги от песенок.
он второй раз в раде
когда в первый он сбежал - я подумал "бывает, не пошло"
но какого ты лез во второй раз? оттягивая голоса от достойных кандидатов.
пустышка и фигляр. банальный песнечес.
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19.06.2020 13:47
+15
Вакарчук рассказал, как уйдет из Рады: Выйду из фракции, а потом буду исключен съездом партии, это приведет к потере мандата - Цензор.НЕТ 576
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19.06.2020 13:52
+12
малодушное чмо "Не моя война".. тьфу! противно!
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19.06.2020 13:52
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Это точно.
Ударение на "І".
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19.06.2020 14:25 Відповісти
Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата - Цензор.НЕТ 242
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19.06.2020 14:01 Відповісти
Одним пришибленным меньше.
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19.06.2020 14:02 Відповісти
БЕЗ СЛАВНЫЙ ГОЛОС. Шо вин, шо партия.
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19.06.2020 14:05 Відповісти
Чекаємо на Аліну у Раді, не має сумніву що це достойна людина.
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19.06.2020 14:08 Відповісти
иди бесславный Слава пой ...
политика, это тоже -"не твоя війна"
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19.06.2020 14:12 Відповісти
надеюсь сявку заест совесть и он покончит жизнь самоубийфством, выстрелом в анальное отверстие
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19.06.2020 14:22 Відповісти
в твоё.
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19.06.2020 14:44 Відповісти
Вот что значит опыт!
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19.06.2020 14:26 Відповісти
Самострєл Вакарчук.
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19.06.2020 14:37 Відповісти
Как за налоги Славка припёрли,так и "спелся".
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19.06.2020 14:47 Відповісти
Как это не дико прозвучит,но я бы на законодательном уровне,запретил раз и навсегда Вакарчуку баллотировать во власть на любом её уровне!
Сопляк и размазня,позор для Украины!
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19.06.2020 15:04 Відповісти
по мірі викриття "особистості" Слявіка, змінюється ставлення до нього. Не знаю, кому як, а мені чогось важко його поважати.. Навіть, як співака.
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19.06.2020 15:06 Відповісти
Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата - Цензор.НЕТ 2164
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19.06.2020 15:18 Відповісти
З Неймовірного ,але можливого в Україні.

Славко мав шанс стати президентом..

УЯВЛЯЄТЕ !?
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19.06.2020 16:07 Відповісти
Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата - Цензор.НЕТ 9584
Ну чому ж..
Є ще варіант вийти з депутатів,який недавно виконав інший депутат на унітазі..
Героям Слава !
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19.06.2020 16:18 Відповісти
Типовий ,щирий ,українець ! И кого така людина може привести в раду !
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19.06.2020 16:24 Відповісти
Оце так вдача. Мужній вчинок!
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19.06.2020 16:55 Відповісти
А писюнист янелох, когда своим делом - писюнизмом, займётся? зЕбилы жаждут на голый зад попялиться!!! Это ему не интим с моржовой ... , в глазки заглядывать!
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19.06.2020 18:03 Відповісти
Мудак
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19.06.2020 19:05 Відповісти
+5% к рейтингу Порошенко.
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19.06.2020 19:35 Відповісти
Давай, топай уже, ніякий у всьому. Та й голос твій мені абсолютно не подобається.
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19.06.2020 19:47 Відповісти
"Це було виявленням поваги до мого рішення"???
Щось дуже мало депутатів тебе поважає, тобі не здається? Чого б це, Славку?
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22.06.2020 11:13 Відповісти
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