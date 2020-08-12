Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы защиты ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера), подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на продление ему ареста.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает Цензор.НЕТ.

"Уже начали (рассмотрение апелляции. - Ред.)", - сказала Геведзе.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.