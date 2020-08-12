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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко

Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы защиты ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера), подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на продление ему ареста.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает Цензор.НЕТ.

"Уже начали (рассмотрение апелляции. - Ред.)", - сказала Геведзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

апелляция (628) арест (10465) суд (25153) юстиция (758) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+17
Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 9471
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12.08.2020 14:30 Ответить
+15
все инициаторы этого судилища, должны ответить.
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12.08.2020 14:35 Ответить
+10
удачи!
но боюсь...на ним они еще поизмываются... просто из падлючей вредности !
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12.08.2020 14:32 Ответить
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Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 9471
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12.08.2020 14:30 Ответить
Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 9088
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12.08.2020 14:31 Ответить
Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 9876
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12.08.2020 14:31 Ответить
удачи!
но боюсь...на ним они еще поизмываются... просто из падлючей вредности !
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12.08.2020 14:32 Ответить
Василий, не рискнут. Слишком много в деле боков запороли.
Скорее всего кинут домашний, круглосуточный арест.
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12.08.2020 14:40 Ответить
было бы... не то что хорошо... но хотя бы не клетка!
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12.08.2020 14:42 Ответить
Ок.
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12.08.2020 15:16 Ответить
все инициаторы этого судилища, должны ответить.
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12.08.2020 14:35 Ответить
однозначно!
защиту чести и достоинства еще никто не отменял, плюс моральный аспект (в материальном эквиваленте)
и начинать надо с позволивших себе сделать шоу-презентацию на досудебном материале!!!
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12.08.2020 14:44 Ответить
За нього вже завели справу в США, як спільника бабусі Бені, в КС з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Запасаємося попкорном і стежимо за подальшим розвитком цієї, приємною в усіх відношеннях, події.
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12.08.2020 15:27 Ответить
Тю, а вы шо, не слышали, как энтот Риф Майстер ещё и богдановскую тэслу прямо из тюрьмы поджог?! Точно вам говорю! Соседка говорила, шо ійо кум своїми очима це бачив!
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12.08.2020 15:00 Ответить
 
 