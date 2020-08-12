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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненку

Справа Шеремета: Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненку

Київський апеляційний суд почав розгляд скарги захисту ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на продовження йому арешту.

Про це Укрінформу повідомила речниця суду Тетяна Геведзе, передає Цензор.НЕТ.

"Вже розпочали (розгляд апеляції. - Ред.)", - сказала Геведзе.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

апеляція (503) арешт (2540) суд (11757) юстиція (732) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+17
Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 9471
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12.08.2020 14:30 Відповісти
+15
все инициаторы этого судилища, должны ответить.
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12.08.2020 14:35 Відповісти
+10
удачи!
но боюсь...на ним они еще поизмываются... просто из падлючей вредности !
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12.08.2020 14:32 Відповісти
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Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 9471
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12.08.2020 14:30 Відповісти
Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 9088
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12.08.2020 14:31 Відповісти
Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Антоненко - Цензор.НЕТ 9876
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12.08.2020 14:31 Відповісти
удачи!
но боюсь...на ним они еще поизмываются... просто из падлючей вредности !
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12.08.2020 14:32 Відповісти
Василий, не рискнут. Слишком много в деле боков запороли.
Скорее всего кинут домашний, круглосуточный арест.
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12.08.2020 14:40 Відповісти
было бы... не то что хорошо... но хотя бы не клетка!
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12.08.2020 14:42 Відповісти
Ок.
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12.08.2020 15:16 Відповісти
все инициаторы этого судилища, должны ответить.
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12.08.2020 14:35 Відповісти
однозначно!
защиту чести и достоинства еще никто не отменял, плюс моральный аспект (в материальном эквиваленте)
и начинать надо с позволивших себе сделать шоу-презентацию на досудебном материале!!!
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12.08.2020 14:44 Відповісти
За нього вже завели справу в США, як спільника бабусі Бені, в КС з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Запасаємося попкорном і стежимо за подальшим розвитком цієї, приємною в усіх відношеннях, події.
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12.08.2020 15:27 Відповісти
Тю, а вы шо, не слышали, как энтот Риф Майстер ещё и богдановскую тэслу прямо из тюрьмы поджог?! Точно вам говорю! Соседка говорила, шо ійо кум своїми очима це бачив!
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12.08.2020 15:00 Відповісти
 
 