Справа Шеремета: Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненку
Київський апеляційний суд почав розгляд скарги захисту ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на продовження йому арешту.
Про це Укрінформу повідомила речниця суду Тетяна Геведзе, передає Цензор.НЕТ.
"Вже розпочали (розгляд апеляції. - Ред.)", - сказала Геведзе.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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но боюсь...на ним они еще поизмываются... просто из падлючей вредности !
Скорее всего кинут домашний, круглосуточный арест.
защиту чести и достоинства еще никто не отменял, плюс моральный аспект (в материальном эквиваленте)
и начинать надо с позволивших себе сделать шоу-презентацию на досудебном материале!!!