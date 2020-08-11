Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва на засіданні у вівторок, 11 серпня, прийняв рішення про пом'якшення запобіжного заходу для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

"Юлію Кузьменко відпустили на цілодобовий домашній арешт. Це ще маленька, але дуже важлива перемога", - повідомляє спільнота "Free Riff" у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 12.08.2020, о 12:30 засідання щодо Андрія Антоненка. До зустрічі! Це дуже важливо!" - зазначають у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Під Офісом Генпрокурора відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета Антоненка та Кузьменко. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.