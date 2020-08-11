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Новини Убивство Шеремета
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Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. ФОТОрепортаж

Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва на засіданні у вівторок, 11 серпня, прийняв рішення про пом'якшення запобіжного заходу для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

"Юлію Кузьменко відпустили на цілодобовий домашній арешт. Це ще маленька, але дуже важлива перемога", - повідомляє спільнота "Free Riff" у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 12.08.2020, о 12:30 засідання щодо Андрія Антоненка. До зустрічі! Це дуже важливо!" - зазначають у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Під Офісом Генпрокурора відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета Антоненка та Кузьменко. ФОТОрепортаж

Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт 01

Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт 02

Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт 03

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

суд (11760) домашній арешт (199) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+75
За что отсидела по сути срок? По идее должна судиться...
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11.08.2020 15:42 Відповісти
+66
тварюки, потихеньку послабляють, потім під тиском відпустять, але людям поламали життя - а все через сцикуна-маріонетку, яка на брифінгу як мавпа скакала - "нашлі убійц"
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11.08.2020 15:44 Відповісти
+60
За все ответят, за долгие пол года сидения, и компенсацию Украина выплатит, из наших , бюджетных денег...
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11.08.2020 15:47 Відповісти
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Аваков, Зеленский и прочая компния - ГАНДОНЫ!
Промурыжили невинных людей почти год в застенках!
Все кресла будущих настоящих судей обязаны быть из шкуры их предшественников!
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11.08.2020 16:41 Відповісти
Это радует!....
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11.08.2020 16:43 Відповісти
шо тебя радует-то шо невиновная ВСЕ РАВНО ПОД АРЕСТОМ!?
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11.08.2020 17:31 Відповісти
Удачи тебе Юленька, здоровья и бодрости духа!!!
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11.08.2020 16:51 Відповісти
+100500!!! рюкзаков тварь и зеленая мразь, сушите сухари, они вам пригодятся))
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11.08.2020 20:04 Відповісти
Да уж... видать с доказательственной базой у беременного рюкзака и коротышки зелёной совсем туго...
Изменение судьями меры пресечения на более мягкую прямо указывают, что рюкзаковское липовое дело абсолютно бесперспективно и те просто заранее «спрыгивают с темы», чтобы рюкзак из за собой на дно не утянул.
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11.08.2020 16:53 Відповісти
Только зерыги старательно обходят эту новость-очередной их обсер
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11.08.2020 17:13 Відповісти
Менять эту феодальную систему.
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11.08.2020 17:21 Відповісти
Кто такой Шеремет не знает 90% украинцев, а какой замечательный человек Юлия Кузьменко знает минимум каждый второй. Здоровья, Юлечка, возможно увидим Вас среди кандидатов в ВР. а может...
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11.08.2020 17:27 Відповісти
Теперь самое время готовить иск о возмещении морального и материального ущерба...
А так же иск с требованием публичных извинений от Нелоха...
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11.08.2020 17:29 Відповісти
cсутся мрази.
мусора уже забздели на деле Сергея.(не точно)
в день Марша Патриотов.
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11.08.2020 17:30 Відповісти
Але ж правова держава. Все вказує на їх групу, але прямих доказів немає. Breaking bad.
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11.08.2020 17:37 Відповісти
А що вказує на їх групу? Я от кажу, що все вказує на Короткіх (він же Малюта, Боцман).
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12.08.2020 06:41 Відповісти
Їх група дуже ретельно підходила до своєї справи, тому і немає прямих доказів. Деталі їх діяльності: https://www.bbc.com/russian/features-50778221
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12.08.2020 07:49 Відповісти
Це деталі за словами собакова. А Короткіх, якого небезпідставно підозрюють у цьому вбивстві (а також у вбивстві Олешка) був замом сабакова. Як вважаєш, будуть менти копати під агента фсб Малюту?
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12.08.2020 08:37 Відповісти
слева судья стоит заложив руки в блок явно не доволен, судья справа выглядит изможденной, справедливость их проффесия, о которой они слыхом не слышали. Вітаю Юлію з маленькой великой подій і єї адвокатів!! Нарешті невірна мама буде поруч з сином
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11.08.2020 17:37 Відповісти
Невинна, пардон
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11.08.2020 17:39 Відповісти
ее уже сдали с потрохами подельники поэтому и выпустили.
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11.08.2020 17:40 Відповісти
а теперь иск В Европейский суд по правам человека на Авакова и МВД
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11.08.2020 17:41 Відповісти
Заказчика этого дела, потужного Рюкзакова, провалившего все, что только возможно и не возможное, нужно судить народным судом. Вернем Ха́тию Деканои́дзе в полицию, что бы полицейские снова стали полицейскими, а не рюкзаковскими мусорами.
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11.08.2020 17:48 Відповісти
Год отсидела за просто так. У следствия даже улик на нее нет. Зато зеленский и его квартальшая шобла будет сидеть по реальным статьям, уже скоро.
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11.08.2020 17:55 Відповісти
Аваков сливает без шума а отвечать кто будет!
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11.08.2020 18:06 Відповісти
Рад за девушку . Желаю ответить по- полной тем тварям , кто заварил судилище . И марионеткам и их хозяевам .
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11.08.2020 18:24 Відповісти
Как в Беларуси началось, так у и нас занервничали и начали идти на попятную.
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11.08.2020 18:27 Відповісти
Тока сам подумал
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11.08.2020 22:09 Відповісти
ну все тепер значить 42 квартального лоха на її місце без права на свободу
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11.08.2020 18:36 Відповісти
Твари. Не знают, как выйти из обосранного положения.
Гнобят Патриотов, а убийца Кожара свободно ходит по Киеву!
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11.08.2020 18:45 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1293189203912560641 1 ч

Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт. Рік відсиділа ні за що. Публічні приниження, вбите здоров'я, викинута на смітник кар'єра лікаря. Вся ця наволоч - Венедіктови, Авакови, Рябошапки, Зеленські - просто взяли і зломали життя людині.
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11.08.2020 18:55 Відповісти
Зеленский подонок
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12.08.2020 03:11 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1293163674782306304 3 ч

Кузьменко, головну підозрювану у вбивстві Шеремета відпустили під домашній арешт.Після 7 місяців перебування під вартою у СІЗО.Це означає лише одне, справа розвалилася.Повністю. Ще ніколи вбивцям у таких резонансних справах не пом'якшували запобіжний захід. Зе чекає новий епізод
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11.08.2020 18:59 Відповісти
Щиро радий за пані Юлію Кузьменко.
Але, критично необхідно щоб за це знущання відповіли. Сім місяців життя перекреслено. В першу чергу головний клоун, який на прес-конференції призначив винних.
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11.08.2020 19:04 Відповісти
https://twitter.com/Prizrak_opery

rizrak Opery

@Prizrak_opery

·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1293177738237325314 2 ч

Каким это образом Зеленский может уволить своего шефа?

https://twitter.com/Ray_net_ua
https://twitter.com/Ray_net_ua

Ray

@Ray_net_ua


Дело Авакова "неожиданно" разваливается... Суд отпустил из СИЗО под домашний арест Юлию Кузьменко, которую Аваков обвинил в убийстве журналиста Шеремета. Зеленский заявлял, что если обвиненные Аваковом люди окажутся не причастными к убийству Шеремета, то он уволит Авакова
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11.08.2020 19:09 Відповісти
Зеленмкий мусорская гнида
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12.08.2020 03:12 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXfXG7w79Dqx6s0vrEksl7-zf0ZijEkfQ-_NmHa865h6FQ18QZmLsdHRwpUcibkWdz-fJZ2DtjwJFWTAM3wB4HiC_sBKftWq0gGttzgAvNkY_8tbuqjWaX1pNgH4NW-G1Y&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/624676448452063?__cft__[0]=AZXfXG7w79Dqx6s0vrEksl7-zf0ZijEkfQ-_NmHa865h6FQ18QZmLsdHRwpUcibkWdz-fJZ2DtjwJFWTAM3wB4HiC_sBKftWq0gGttzgAvNkY_8tbuqjWaX1pNgH4NW-G1Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

ИНТЕРЕСНАЯ новость...

В связи с ней ряд вопросов ЛИЧНО Зеленскому, который ЛИЧНО был на той памятной пресс-конференции и ЛИЧНО все это брал на контроль и ставил дедлайны и ультиматумы.

"... Апелляционный суд Киева на заседании во вторник отпустил из-под стражи под домашний арест врача Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета..."

1. Почему тогда под стражей тот, кого обвиняют в менее тяжком грехе в этом деле?

2. За что она отсидела 8 мес.?
3. Так что там с дедлайнами и контролем, ультиматумами и обещаниями?
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11.08.2020 19:13 Відповісти
Членограй посадил её в тюрьму по просьбе ярмака
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12.08.2020 03:13 Відповісти
Уроды ! Оперировать всё равно не дали, суки ! Сколько детей не дождалось операций - ведь она уникальные делала! Одна ! Эти дети - тоже на зеленском с аваковым.
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11.08.2020 19:38 Відповісти
Она и теперь не может делать операции. Не подтвердила вовремя квалификацию - начинай все сначала. Так что Зеленский продолжает убивать не оперированных Юлией детей.
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11.08.2020 22:12 Відповісти
зеленая мразь и собаков урод. короче, кто ответит за сфабрикованые дела, падлы?
зеленая шмаркля и мразь собаков, начинайте сушить сухари, они вам пригодятся.))))
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11.08.2020 19:52 Відповісти
Ви, недорослі, не побачіли основного!!!! Зачітується рішення суду Іменем України, а суддя стоїть зхрестив ши руки на грудях. (пофігіст) Ну нічого страшного, а міг і просто дрочіти. Він же не доторканий, має право.
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11.08.2020 20:00 Відповісти
На мові жестів це означає, що йому страшно та він захищається.
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12.08.2020 00:03 Відповісти
А судьи кто...?
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11.08.2020 20:01 Відповісти
геи, как по народному вы знаете))
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11.08.2020 20:08 Відповісти
Познущалися мразі і випустили
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11.08.2020 20:11 Відповісти
Сподіваюсь сядуть, прийде час, ті хто безпідставно засадив та тримав її та іньшіх у в'язниці- Аваков, ЯнєлохМінє42 та іньші.
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11.08.2020 20:39 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

...але насправді це помста

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



Ю. Кузьменко провела в тюрьме более 200 дней.
Сколько будет под домашним арестом, не известно.
А теперь о другой стороне: фальсификация "дела Шеремета" привела к тому, что Украина теряет одного из лучших ДЕТСКИХ эндоваскулярных хирургов.
Теряется практика, нервное истощение...

Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 7513
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11.08.2020 20:46 Відповісти
Зеленский аваковская гнида
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12.08.2020 03:15 Відповісти
Відновлюйтеся якнайшвидше, пані Кузьменко.
Ще Андрія треба витягнути з-за ґрат.
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11.08.2020 21:19 Відповісти
Хоть так пока
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11.08.2020 21:20 Відповісти
Авакова за ґрати!
Ну, і далі самі знаєте.
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11.08.2020 22:10 Відповісти
Зеленский и "слуга двух господ" Аваков готовы идти на что угодно, что бы запугивать народ Украины!
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11.08.2020 22:53 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю пані Юлію зачинили десь перед Новим роком. Сім місяців жінка сиділа по фіктивним звинуваченням. Знищена її кар'єра, репутація та кваліфікація. Дуже сумніваюсь, що вона зможе швидко відновити свій психологічний та фізичний стан. Чарівній жінці зіпсували життя прокацаплені маріонетки, які чудово знають, що Шеремета вбило ху#ло.
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11.08.2020 23:40 Відповісти
возможно, сдала важную инфо по заказчикам.
скоро узнаем.
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12.08.2020 01:17 Відповісти
Это точно она ? Под маской не видно. Сейчас в мире эпоха двойников. Её давно никто живой не видел.
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12.08.2020 02:00 Відповісти
Зеленский гнида и подонок
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12.08.2020 03:16 Відповісти
КТО ВИНОВАТ? И кого сажать? Пока не будет ответа из нас будут делать страну ждунов,жлобов и быдла для таких заказчиков как авакоков и зеля.
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12.08.2020 08:35 Відповісти
Замість неї в камеру має сісти той, хто фальшував справу.
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12.08.2020 09:28 Відповісти
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