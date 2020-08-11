Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. ФОТОрепортаж
Апеляційний суд Києва на засіданні у вівторок, 11 серпня, прийняв рішення про пом'якшення запобіжного заходу для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.
"Юлію Кузьменко відпустили на цілодобовий домашній арешт. Це ще маленька, але дуже важлива перемога", - повідомляє спільнота "Free Riff" у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, 12.08.2020, о 12:30 засідання щодо Андрія Антоненка. До зустрічі! Це дуже важливо!" - зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Промурыжили невинных людей почти год в застенках!
Все кресла будущих настоящих судей обязаны быть из шкуры их предшественников!
Изменение судьями меры пресечения на более мягкую прямо указывают, что рюкзаковское липовое дело абсолютно бесперспективно и те просто заранее «спрыгивают с темы», чтобы рюкзак из за собой на дно не утянул.
А так же иск с требованием публичных извинений от Нелоха...
мусора уже забздели на деле Сергея.(не точно)
в день Марша Патриотов.
Гнобят Патриотов, а убийца Кожара свободно ходит по Киеву!
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1293189203912560641 1 ч
Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт. Рік відсиділа ні за що. Публічні приниження, вбите здоров'я, викинута на смітник кар'єра лікаря. Вся ця наволоч - Венедіктови, Авакови, Рябошапки, Зеленські - просто взяли і зломали життя людині.
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1293163674782306304 3 ч
Кузьменко, головну підозрювану у вбивстві Шеремета відпустили під домашній арешт.Після 7 місяців перебування під вартою у СІЗО.Це означає лише одне, справа розвалилася.Повністю. Ще ніколи вбивцям у таких резонансних справах не пом'якшували запобіжний захід. Зе чекає новий епізод
Але, критично необхідно щоб за це знущання відповіли. Сім місяців життя перекреслено. В першу чергу головний клоун, який на прес-конференції призначив винних.
rizrak Opery
@Prizrak_opery
·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1293177738237325314 2 ч
Каким это образом Зеленский может уволить своего шефа?
https://twitter.com/Ray_net_ua
https://twitter.com/Ray_net_ua
Ray
@Ray_net_ua
Дело Авакова "неожиданно" разваливается... Суд отпустил из СИЗО под домашний арест Юлию Кузьменко, которую Аваков обвинил в убийстве журналиста Шеремета. Зеленский заявлял, что если обвиненные Аваковом люди окажутся не причастными к убийству Шеремета, то он уволит Авакова
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/624676448452063?__cft__[0]=AZXfXG7w79Dqx6s0vrEksl7-zf0ZijEkfQ-_NmHa865h6FQ18QZmLsdHRwpUcibkWdz-fJZ2DtjwJFWTAM3wB4HiC_sBKftWq0gGttzgAvNkY_8tbuqjWaX1pNgH4NW-G1Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
ИНТЕРЕСНАЯ новость...
В связи с ней ряд вопросов ЛИЧНО Зеленскому, который ЛИЧНО был на той памятной пресс-конференции и ЛИЧНО все это брал на контроль и ставил дедлайны и ультиматумы.
"... Апелляционный суд Киева на заседании во вторник отпустил из-под стражи под домашний арест врача Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета..."
1. Почему тогда под стражей тот, кого обвиняют в менее тяжком грехе в этом деле?
2. За что она отсидела 8 мес.?
3. Так что там с дедлайнами и контролем, ультиматумами и обещаниями?
зеленая шмаркля и мразь собаков, начинайте сушить сухари, они вам пригодятся.))))
...але насправді це помста
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13
Ю. Кузьменко провела в тюрьме более 200 дней.
Сколько будет под домашним арестом, не известно.
А теперь о другой стороне: фальсификация "дела Шеремета" привела к тому, что Украина теряет одного из лучших ДЕТСКИХ эндоваскулярных хирургов.
Теряется практика, нервное истощение...
Ще Андрія треба витягнути з-за ґрат.
Ну, і далі самі знаєте.
скоро узнаем.