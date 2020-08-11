Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест. ФОТОрепортаж
Апелляционный суд Киева на заседании во вторник, 11 августа, принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
"Юлию Кузьменко отпустили на круглосуточный домашний арест. Это еще маленькая, но очень важная победа", - сообщает сообщество "Free Riff" в соцсети Facebook. передает Цензор.НЕТ.
"Завтра 12.08.2020 в 12:30 заседание по Андрею Антоненко. До встречи! Это очень важно!" - отмечается в сообщении.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Промурыжили невинных людей почти год в застенках!
Все кресла будущих настоящих судей обязаны быть из шкуры их предшественников!
Изменение судьями меры пресечения на более мягкую прямо указывают, что рюкзаковское липовое дело абсолютно бесперспективно и те просто заранее «спрыгивают с темы», чтобы рюкзак из за собой на дно не утянул.
А так же иск с требованием публичных извинений от Нелоха...
мусора уже забздели на деле Сергея.(не точно)
в день Марша Патриотов.
Гнобят Патриотов, а убийца Кожара свободно ходит по Киеву!
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1293189203912560641 1 ч
Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт. Рік відсиділа ні за що. Публічні приниження, вбите здоров'я, викинута на смітник кар'єра лікаря. Вся ця наволоч - Венедіктови, Авакови, Рябошапки, Зеленські - просто взяли і зломали життя людині.
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1293163674782306304 3 ч
Кузьменко, головну підозрювану у вбивстві Шеремета відпустили під домашній арешт.Після 7 місяців перебування під вартою у СІЗО.Це означає лише одне, справа розвалилася.Повністю. Ще ніколи вбивцям у таких резонансних справах не пом'якшували запобіжний захід. Зе чекає новий епізод
Але, критично необхідно щоб за це знущання відповіли. Сім місяців життя перекреслено. В першу чергу головний клоун, який на прес-конференції призначив винних.
rizrak Opery
@Prizrak_opery
·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1293177738237325314 2 ч
Каким это образом Зеленский может уволить своего шефа?
https://twitter.com/Ray_net_ua
https://twitter.com/Ray_net_ua
Ray
@Ray_net_ua
Дело Авакова "неожиданно" разваливается... Суд отпустил из СИЗО под домашний арест Юлию Кузьменко, которую Аваков обвинил в убийстве журналиста Шеремета. Зеленский заявлял, что если обвиненные Аваковом люди окажутся не причастными к убийству Шеремета, то он уволит Авакова
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/624676448452063?__cft__[0]=AZXfXG7w79Dqx6s0vrEksl7-zf0ZijEkfQ-_NmHa865h6FQ18QZmLsdHRwpUcibkWdz-fJZ2DtjwJFWTAM3wB4HiC_sBKftWq0gGttzgAvNkY_8tbuqjWaX1pNgH4NW-G1Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
ИНТЕРЕСНАЯ новость...
В связи с ней ряд вопросов ЛИЧНО Зеленскому, который ЛИЧНО был на той памятной пресс-конференции и ЛИЧНО все это брал на контроль и ставил дедлайны и ультиматумы.
"... Апелляционный суд Киева на заседании во вторник отпустил из-под стражи под домашний арест врача Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета..."
1. Почему тогда под стражей тот, кого обвиняют в менее тяжком грехе в этом деле?
2. За что она отсидела 8 мес.?
3. Так что там с дедлайнами и контролем, ультиматумами и обещаниями?
зеленая шмаркля и мразь собаков, начинайте сушить сухари, они вам пригодятся.))))
...але насправді це помста
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13
Ю. Кузьменко провела в тюрьме более 200 дней.
Сколько будет под домашним арестом, не известно.
А теперь о другой стороне: фальсификация "дела Шеремета" привела к тому, что Украина теряет одного из лучших ДЕТСКИХ эндоваскулярных хирургов.
Теряется практика, нервное истощение...
Ще Андрія треба витягнути з-за ґрат.
Ну, і далі самі знаєте.
скоро узнаем.