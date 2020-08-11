РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8477 посетителей онлайн
Новости Убийство Шеремета
19 782 157

Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева на заседании во вторник, 11 августа, принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

"Юлию Кузьменко отпустили на круглосуточный домашний арест. Это еще маленькая, но очень важная победа", - сообщает сообщество "Free Riff" в соцсети Facebook. передает Цензор.НЕТ.

"Завтра 12.08.2020 в 12:30 заседание по Андрею Антоненко. До встречи! Это очень важно!" - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест 01
Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест 02
Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест 03

Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест 04

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

суд (25155) домашний арест (190) Кузьменко Юлия (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+75
За что отсидела по сути срок? По идее должна судиться...
показать весь комментарий
11.08.2020 15:42 Ответить
+66
тварюки, потихеньку послабляють, потім під тиском відпустять, але людям поламали життя - а все через сцикуна-маріонетку, яка на брифінгу як мавпа скакала - "нашлі убійц"
показать весь комментарий
11.08.2020 15:44 Ответить
+60
За все ответят, за долгие пол года сидения, и компенсацию Украина выплатит, из наших , бюджетных денег...
показать весь комментарий
11.08.2020 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Аваков, Зеленский и прочая компния - ГАНДОНЫ!
Промурыжили невинных людей почти год в застенках!
Все кресла будущих настоящих судей обязаны быть из шкуры их предшественников!
показать весь комментарий
11.08.2020 16:41 Ответить
Это радует!....
показать весь комментарий
11.08.2020 16:43 Ответить
шо тебя радует-то шо невиновная ВСЕ РАВНО ПОД АРЕСТОМ!?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:31 Ответить
Удачи тебе Юленька, здоровья и бодрости духа!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 16:51 Ответить
+100500!!! рюкзаков тварь и зеленая мразь, сушите сухари, они вам пригодятся))
показать весь комментарий
11.08.2020 20:04 Ответить
Да уж... видать с доказательственной базой у беременного рюкзака и коротышки зелёной совсем туго...
Изменение судьями меры пресечения на более мягкую прямо указывают, что рюкзаковское липовое дело абсолютно бесперспективно и те просто заранее «спрыгивают с темы», чтобы рюкзак из за собой на дно не утянул.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:53 Ответить
Только зерыги старательно обходят эту новость-очередной их обсер
показать весь комментарий
11.08.2020 17:13 Ответить
Менять эту феодальную систему.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:21 Ответить
Кто такой Шеремет не знает 90% украинцев, а какой замечательный человек Юлия Кузьменко знает минимум каждый второй. Здоровья, Юлечка, возможно увидим Вас среди кандидатов в ВР. а может...
показать весь комментарий
11.08.2020 17:27 Ответить
Теперь самое время готовить иск о возмещении морального и материального ущерба...
А так же иск с требованием публичных извинений от Нелоха...
показать весь комментарий
11.08.2020 17:29 Ответить
cсутся мрази.
мусора уже забздели на деле Сергея.(не точно)
в день Марша Патриотов.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:30 Ответить
Але ж правова держава. Все вказує на їх групу, але прямих доказів немає. Breaking bad.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:37 Ответить
А що вказує на їх групу? Я от кажу, що все вказує на Короткіх (він же Малюта, Боцман).
показать весь комментарий
12.08.2020 06:41 Ответить
Їх група дуже ретельно підходила до своєї справи, тому і немає прямих доказів. Деталі їх діяльності: https://www.bbc.com/russian/features-50778221
показать весь комментарий
12.08.2020 07:49 Ответить
Це деталі за словами собакова. А Короткіх, якого небезпідставно підозрюють у цьому вбивстві (а також у вбивстві Олешка) був замом сабакова. Як вважаєш, будуть менти копати під агента фсб Малюту?
показать весь комментарий
12.08.2020 08:37 Ответить
слева судья стоит заложив руки в блок явно не доволен, судья справа выглядит изможденной, справедливость их проффесия, о которой они слыхом не слышали. Вітаю Юлію з маленькой великой подій і єї адвокатів!! Нарешті невірна мама буде поруч з сином
показать весь комментарий
11.08.2020 17:37 Ответить
Невинна, пардон
показать весь комментарий
11.08.2020 17:39 Ответить
ее уже сдали с потрохами подельники поэтому и выпустили.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:40 Ответить
а теперь иск В Европейский суд по правам человека на Авакова и МВД
показать весь комментарий
11.08.2020 17:41 Ответить
Заказчика этого дела, потужного Рюкзакова, провалившего все, что только возможно и не возможное, нужно судить народным судом. Вернем Ха́тию Деканои́дзе в полицию, что бы полицейские снова стали полицейскими, а не рюкзаковскими мусорами.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:48 Ответить
Год отсидела за просто так. У следствия даже улик на нее нет. Зато зеленский и его квартальшая шобла будет сидеть по реальным статьям, уже скоро.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:55 Ответить
Аваков сливает без шума а отвечать кто будет!
показать весь комментарий
11.08.2020 18:06 Ответить
Рад за девушку . Желаю ответить по- полной тем тварям , кто заварил судилище . И марионеткам и их хозяевам .
показать весь комментарий
11.08.2020 18:24 Ответить
Как в Беларуси началось, так у и нас занервничали и начали идти на попятную.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:27 Ответить
Тока сам подумал
показать весь комментарий
11.08.2020 22:09 Ответить
ну все тепер значить 42 квартального лоха на її місце без права на свободу
показать весь комментарий
11.08.2020 18:36 Ответить
Твари. Не знают, как выйти из обосранного положения.
Гнобят Патриотов, а убийца Кожара свободно ходит по Киеву!
показать весь комментарий
11.08.2020 18:45 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1293189203912560641 1 ч

Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт. Рік відсиділа ні за що. Публічні приниження, вбите здоров'я, викинута на смітник кар'єра лікаря. Вся ця наволоч - Венедіктови, Авакови, Рябошапки, Зеленські - просто взяли і зломали життя людині.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:55 Ответить
Зеленский подонок
показать весь комментарий
12.08.2020 03:11 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1293163674782306304 3 ч

Кузьменко, головну підозрювану у вбивстві Шеремета відпустили під домашній арешт.Після 7 місяців перебування під вартою у СІЗО.Це означає лише одне, справа розвалилася.Повністю. Ще ніколи вбивцям у таких резонансних справах не пом'якшували запобіжний захід. Зе чекає новий епізод
показать весь комментарий
11.08.2020 18:59 Ответить
Щиро радий за пані Юлію Кузьменко.
Але, критично необхідно щоб за це знущання відповіли. Сім місяців життя перекреслено. В першу чергу головний клоун, який на прес-конференції призначив винних.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:04 Ответить
https://twitter.com/Prizrak_opery

rizrak Opery

@Prizrak_opery

·https://twitter.com/Prizrak_opery/status/1293177738237325314 2 ч

Каким это образом Зеленский может уволить своего шефа?

https://twitter.com/Ray_net_ua
https://twitter.com/Ray_net_ua

Ray

@Ray_net_ua


Дело Авакова "неожиданно" разваливается... Суд отпустил из СИЗО под домашний арест Юлию Кузьменко, которую Аваков обвинил в убийстве журналиста Шеремета. Зеленский заявлял, что если обвиненные Аваковом люди окажутся не причастными к убийству Шеремета, то он уволит Авакова
показать весь комментарий
11.08.2020 19:09 Ответить
Зеленмкий мусорская гнида
показать весь комментарий
12.08.2020 03:12 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXfXG7w79Dqx6s0vrEksl7-zf0ZijEkfQ-_NmHa865h6FQ18QZmLsdHRwpUcibkWdz-fJZ2DtjwJFWTAM3wB4HiC_sBKftWq0gGttzgAvNkY_8tbuqjWaX1pNgH4NW-G1Y&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/624676448452063?__cft__[0]=AZXfXG7w79Dqx6s0vrEksl7-zf0ZijEkfQ-_NmHa865h6FQ18QZmLsdHRwpUcibkWdz-fJZ2DtjwJFWTAM3wB4HiC_sBKftWq0gGttzgAvNkY_8tbuqjWaX1pNgH4NW-G1Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

ИНТЕРЕСНАЯ новость...

В связи с ней ряд вопросов ЛИЧНО Зеленскому, который ЛИЧНО был на той памятной пресс-конференции и ЛИЧНО все это брал на контроль и ставил дедлайны и ультиматумы.

"... Апелляционный суд Киева на заседании во вторник отпустил из-под стражи под домашний арест врача Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета..."

1. Почему тогда под стражей тот, кого обвиняют в менее тяжком грехе в этом деле?

2. За что она отсидела 8 мес.?
3. Так что там с дедлайнами и контролем, ультиматумами и обещаниями?
показать весь комментарий
11.08.2020 19:13 Ответить
Членограй посадил её в тюрьму по просьбе ярмака
показать весь комментарий
12.08.2020 03:13 Ответить
Уроды ! Оперировать всё равно не дали, суки ! Сколько детей не дождалось операций - ведь она уникальные делала! Одна ! Эти дети - тоже на зеленском с аваковым.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:38 Ответить
Она и теперь не может делать операции. Не подтвердила вовремя квалификацию - начинай все сначала. Так что Зеленский продолжает убивать не оперированных Юлией детей.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:12 Ответить
зеленая мразь и собаков урод. короче, кто ответит за сфабрикованые дела, падлы?
зеленая шмаркля и мразь собаков, начинайте сушить сухари, они вам пригодятся.))))
показать весь комментарий
11.08.2020 19:52 Ответить
Ви, недорослі, не побачіли основного!!!! Зачітується рішення суду Іменем України, а суддя стоїть зхрестив ши руки на грудях. (пофігіст) Ну нічого страшного, а міг і просто дрочіти. Він же не доторканий, має право.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:00 Ответить
На мові жестів це означає, що йому страшно та він захищається.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:03 Ответить
А судьи кто...?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:01 Ответить
геи, как по народному вы знаете))
показать весь комментарий
11.08.2020 20:08 Ответить
Познущалися мразі і випустили
показать весь комментарий
11.08.2020 20:11 Ответить
Сподіваюсь сядуть, прийде час, ті хто безпідставно засадив та тримав її та іньшіх у в'язниці- Аваков, ЯнєлохМінє42 та іньші.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:39 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

...але насправді це помста

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



Ю. Кузьменко провела в тюрьме более 200 дней.
Сколько будет под домашним арестом, не известно.
А теперь о другой стороне: фальсификация "дела Шеремета" привела к тому, что Украина теряет одного из лучших ДЕТСКИХ эндоваскулярных хирургов.
Теряется практика, нервное истощение...

Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 7513
показать весь комментарий
11.08.2020 20:46 Ответить
Зеленский аваковская гнида
показать весь комментарий
12.08.2020 03:15 Ответить
Відновлюйтеся якнайшвидше, пані Кузьменко.
Ще Андрія треба витягнути з-за ґрат.
показать весь комментарий
11.08.2020 21:19 Ответить
Хоть так пока
показать весь комментарий
11.08.2020 21:20 Ответить
Авакова за ґрати!
Ну, і далі самі знаєте.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:10 Ответить
Зеленский и "слуга двух господ" Аваков готовы идти на что угодно, что бы запугивать народ Украины!
показать весь комментарий
11.08.2020 22:53 Ответить
Наскільки я пам'ятаю пані Юлію зачинили десь перед Новим роком. Сім місяців жінка сиділа по фіктивним звинуваченням. Знищена її кар'єра, репутація та кваліфікація. Дуже сумніваюсь, що вона зможе швидко відновити свій психологічний та фізичний стан. Чарівній жінці зіпсували життя прокацаплені маріонетки, які чудово знають, що Шеремета вбило ху#ло.
показать весь комментарий
11.08.2020 23:40 Ответить
возможно, сдала важную инфо по заказчикам.
скоро узнаем.
показать весь комментарий
12.08.2020 01:17 Ответить
Это точно она ? Под маской не видно. Сейчас в мире эпоха двойников. Её давно никто живой не видел.
показать весь комментарий
12.08.2020 02:00 Ответить
Зеленский гнида и подонок
показать весь комментарий
12.08.2020 03:16 Ответить
КТО ВИНОВАТ? И кого сажать? Пока не будет ответа из нас будут делать страну ждунов,жлобов и быдла для таких заказчиков как авакоков и зеля.
показать весь комментарий
12.08.2020 08:35 Ответить
Замість неї в камеру має сісти той, хто фальшував справу.
показать весь комментарий
12.08.2020 09:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 