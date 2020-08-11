Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева на заседании во вторник, 11 августа, принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

"Юлию Кузьменко отпустили на круглосуточный домашний арест. Это еще маленькая, но очень важная победа", - сообщает сообщество "Free Riff" в соцсети Facebook. передает Цензор.НЕТ.

"Завтра 12.08.2020 в 12:30 заседание по Андрею Антоненко. До встречи! Это очень важно!" - отмечается в сообщении.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.