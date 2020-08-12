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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности распространения коронавируса

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности распространения коронавируса

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Обновленные критерии Кабинету министров представил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что обновленная методика объединяет показатели количества новых случаев и динамику роста заболеваемости. Показатели количества заполненных пациентами с COVID-19 коек в медучреждениях и уровень тестирования останутся в методике.

Таким образом, уровень опасности будет определяться по трем критериям вместо четырех, как было ранее.

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Степанов отметил, что обновленные показатели покажут, при каком уровне заболеваемости медицинская система может справляться с количеством заболевших COVID-19.

Кабмин (14041) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шмыгаль у тебя кроме коронавируса других проблем что ли нет, от рака и туберкулеза больше людей умирает.
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12.08.2020 14:47 Ответить
Уже забыли, или забИли на все другие болячки. Смертельные в том числе. Ринат, у меня подруга умирает, неоперабельная опухоль. Это страшно и горько. В палате вместе с ней еще восемь девушек и женщин. Это в одной палате! А сколько таких, как она в Украине... Знаете, Ринат, даже не нахожу слов.
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12.08.2020 15:37 Ответить
Привет Софи! У меня жена работает в детской гематологии, то у них онкобольные дети постоянно умирают, это конечно страшно.
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12.08.2020 15:56 Ответить
Очень горько, Ринат.
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12.08.2020 16:40 Ответить
Господи, уровень заболеваемости растет, а они статистику "подгоняют", типа все хорошо.
Клоуны.

Когда медициной начинают заниматься зеленые обезьяны - жди беды.....
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12.08.2020 15:01 Ответить
 
 