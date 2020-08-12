Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности распространения коронавируса

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Обновленные критерии Кабинету министров представил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что обновленная методика объединяет показатели количества новых случаев и динамику роста заболеваемости. Показатели количества заполненных пациентами с COVID-19 коек в медучреждениях и уровень тестирования останутся в методике.

Таким образом, уровень опасности будет определяться по трем критериям вместо четырех, как было ранее.

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Степанов отметил, что обновленные показатели покажут, при каком уровне заболеваемости медицинская система может справляться с количеством заболевших COVID-19.