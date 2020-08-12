УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7538 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 244 5

Кабмін оновив критерії визначення рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу

Кабмін оновив критерії визначення рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу

Кабмін оновив критерії визначення рівня епідеміологічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Оновлені критерії Кабінету міністрів представив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він повідомив, що оновлена ​​методика об'єднує показники кількості нових випадків і динаміку зростання захворюваності. Показники кількості заповнених пацієнтами з COVID-19 ліжок в медустановах і рівень тестування залишаться в методиці.

Таким чином, рівень небезпеки буде визначатися за трьома критеріями замість чотирьох, як було раніше.

Читайте також: Школи, виші, гуртожитки будуть осередками коронавірусної інфекції: розробляються профілактичні заходи, щоб вони працювали, - Рубан

Степанов зазначив, що оновлені показники покажуть, за якого рівня захворюваності медична система може справлятися з кількістю захворілих на COVID-19.

Автор: 

Кабмін (14180) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмыгаль у тебя кроме коронавируса других проблем что ли нет, от рака и туберкулеза больше людей умирает.
показати весь коментар
12.08.2020 14:47 Відповісти
Уже забыли, или забИли на все другие болячки. Смертельные в том числе. Ринат, у меня подруга умирает, неоперабельная опухоль. Это страшно и горько. В палате вместе с ней еще восемь девушек и женщин. Это в одной палате! А сколько таких, как она в Украине... Знаете, Ринат, даже не нахожу слов.
показати весь коментар
12.08.2020 15:37 Відповісти
Привет Софи! У меня жена работает в детской гематологии, то у них онкобольные дети постоянно умирают, это конечно страшно.
показати весь коментар
12.08.2020 15:56 Відповісти
Очень горько, Ринат.
показати весь коментар
12.08.2020 16:40 Відповісти
Господи, уровень заболеваемости растет, а они статистику "подгоняют", типа все хорошо.
Клоуны.

Когда медициной начинают заниматься зеленые обезьяны - жди беды.....
показати весь коментар
12.08.2020 15:01 Відповісти
 
 