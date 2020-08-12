Кабмін оновив критерії визначення рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу
Кабмін оновив критерії визначення рівня епідеміологічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
Оновлені критерії Кабінету міністрів представив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він повідомив, що оновлена методика об'єднує показники кількості нових випадків і динаміку зростання захворюваності. Показники кількості заповнених пацієнтами з COVID-19 ліжок в медустановах і рівень тестування залишаться в методиці.
Таким чином, рівень небезпеки буде визначатися за трьома критеріями замість чотирьох, як було раніше.
Степанов зазначив, що оновлені показники покажуть, за якого рівня захворюваності медична система може справлятися з кількістю захворілих на COVID-19.
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