Суд на Киевщине арестовал подростка, задушившего свою 12-летнюю знакомую
15-летнему жителю Киевщины, убившему свою знакомую, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение принял Яготинский районный суд 12 августа.
Накануне парню объявили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"12 августа Яготинский районный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в отношении несовершеннолетнего злоумышленника – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.
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