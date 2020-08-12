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Суд на Киевщине арестовал подростка, задушившего свою 12-летнюю знакомую

Суд на Киевщине арестовал подростка, задушившего свою 12-летнюю знакомую

15-летнему жителю Киевщины, убившему свою знакомую, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принял Яготинский районный суд 12 августа.

Накануне парню объявили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"12 августа Яготинский районный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в отношении несовершеннолетнего злоумышленника – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Смотрите также: На Киевщине задержан подросток, убивший свою 12-летнюю знакомую, - Нацполиция. ФОТО

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Наташкой будет на долгие года, если вообще живым выйдет оттуда.
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12.08.2020 15:04 Ответить
Не смеши, это раньше черные зоны были, а сейчас красные. Насильники и убийцы детей сидят, никто им даже щелбан не даст.
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12.08.2020 15:10 Ответить
Для него тюрьма защита. На свободе ему родня жить не даст.
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12.08.2020 16:40 Ответить
Разное наверное бывает и сейчас.
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12.08.2020 17:50 Ответить
Меру пресечения избрали, что бы родственники его не покалечили (навечно) и сами не попали под действие УКУ.
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12.08.2020 15:14 Ответить
 
 