На Киевщине задержан подросток, убивший свою 12-летнюю знакомую, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области полиция задержала 15-летнего парня, который подозревается в убийстве 12-летней девочки, пропавшей накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полиция Киевщины проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от ее отца в 4 часа утра.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Как сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, полицейские вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел пропавшую девочку.

"Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело. Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ он задушил девочку ее же ремнем", - сообщил Небытов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

