На Киевщине задержан подросток, убивший свою 12-летнюю знакомую, - Нацполиция. ФОТО
В Киевской области полиция задержала 15-летнего парня, который подозревается в убийстве 12-летней девочки, пропавшей накануне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полиция Киевщины проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от ее отца в 4 часа утра.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.
Как сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, полицейские вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел пропавшую девочку.
"Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело. Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ он задушил девочку ее же ремнем", - сообщил Небытов.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Але тут інше, скоріше за все її б це не врятувало на жаль...
В мене дочці 14 років в 19:50 в мене на телефоні встановлено будильник, якщо в 20:00 її не буде в дома то в 20:05 я піду туди де вони "тусуються".
Людина сама гиденніша тварь, а може воно і не людина!
Втім перфорований посуд буде справедливою відплатою за таке.
Самый настоящий отморозок.
Потрапить на "малолєтку".
...
Що ж, побажаємо вилупку "авторитетної пацанської" долі.
(хоча він сам недоліток)
Где ты увидел изнасилование? Плод больных сексуальных фантазий? Он сам малолетка, и пойдет по малолетке, так что возраст жертвы вполне подходит, и если ты не знаешь, то "шкура" - любая телка, на которую пацан положил глаз. А в остальном, Максик, как говорил Шерлок Холмс, доктору Ватсону, в рассказе "Знакомство" - Вам нужно было поставить знак плюс, а Вы поставили знак минус.
Если судмедэкспертиза покажет что было изнасилование - другое дело, но статья та же. Просто с отягчающими, больше срок. Совокупности преступлений не будет. Больший срок поглощает меньший. Таков УПК. А пока маємо те що маємо, все остальное досужие рассуждения.
просто у нас же сам знаешь..... идешь по лесу, видишь труп = бегом на кеды, а то присядешь.
так и тут - могло быть шо "старшие" сделали, а на дебила списали. я просто за правду, смешно же полагаться на высеры полюции Арсен Борысыча.
Любимая тема развода лохов на бабло.
"ты давай покричи на камеру, а мы бабла еще на тебе подымем".
или не было такого с волонтерами то?
мы - н.е. з.н.а.е.м.
же.
могли и кланы разборки устроить, или чет еще - но я не думаю что 15-лет пареньку надо такое сделать то? х.з., пусть Зевс рассудит их