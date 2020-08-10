РУС
На Киевщине задержан подросток, убивший свою 12-летнюю знакомую, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области полиция задержала 15-летнего парня, который подозревается в убийстве 12-летней девочки, пропавшей накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полиция Киевщины проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от ее отца в 4 часа утра.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Как сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, полицейские вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел пропавшую девочку.

"Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело. Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ он задушил девочку ее же ремнем", - сообщил Небытов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

+46
Долбанный сопливый урод....
10.08.2020 20:40 Ответить
+11
Де написано, що "відпустив гуляти до 3 ночі", якщо о 4-й годині вже в поліцію дзвонили?
10.08.2020 20:47 Ответить
+10
Батько дівчини відпустив її гуляти до 3 ранку... На ньому також лежить провина
10.08.2020 20:44 Ответить
Долбанный сопливый урод....
10.08.2020 20:40 Ответить
Батько дівчини відпустив її гуляти до 3 ранку... На ньому також лежить провина
10.08.2020 20:44 Ответить
Де написано, що "відпустив гуляти до 3 ночі", якщо о 4-й годині вже в поліцію дзвонили?
10.08.2020 20:47 Ответить
По цій справі,на Коррі написано ,що тато дозволив доці погуляти до 3-ої ночі,з слів нач.ГУ поліцііі Київської обл . !!!
10.08.2020 21:50 Ответить
А вы попробуйте отдать этим полицейским заявление что у вас пропал кто то. Потом и получится в 4 утра, это еще и хорошо. А не через три дня приходите.
11.08.2020 07:24 Ответить
Заяву о пропаже ребёнка берут сразу, а не через три дня.
11.08.2020 08:38 Ответить
А де написано, що відпустив? Те, що він звернувся о 4 ранку ні про що не каже. Спочатку скоріше за все чекали, потім шукали самі і лише потім вже пішли в поліцію.
10.08.2020 20:47 Ответить
в 12 лет доча обязана в 21-00 баинки уже 122 сон смотреть... а не потом волосы рвать и Бога проклинать и дочку хоронить в возрасте 12 лет....
10.08.2020 20:56 Ответить
Ну ось мала прийти о 20:30 і не прийшла. Що одразу поліцію батьки будуть викликати? Та ні. Спочатку трохи почекають, раптом спізниться. Потім через деякий час почнуть шукати самотужки. А вже коли ці пошуки нічого не дадуть, звернуться в поліцію.
10.08.2020 21:00 Ответить
так, одразу. І поліція одразу розпочне пошуки, а не буде чекати 3 дні!
Але тут інше, скоріше за все її б це не врятувало на жаль...
10.08.2020 21:04 Ответить
"доча" - это что за удмуртский термин?
10.08.2020 21:03 Ответить
доча ела гречу
11.08.2020 09:07 Ответить
в 12 років чекали до 3ї ранку??? Та ну нахер...
В мене дочці 14 років в 19:50 в мене на телефоні встановлено будильник, якщо в 20:00 її не буде в дома то в 20:05 я піду туди де вони "тусуються".
10.08.2020 21:08 Ответить
От того і виходить, що не привчили дочку до дисципліни... У мене діти у дворі гуляли, поки не смеркне... А потім вечеря, чистить зуби і в люлю... І нічого, нормальні діти виросли... Один раз студентка в нічний клуб поїхала, з друзями, і не повідомила... Близько півночі видзвонили, вияснили, де вона. Вранці отримала прочухана... Тепер сама мати... Думаю, розуміє...
10.08.2020 21:31 Ответить
По цій справі,на Коррі написано ,що тато дозволив доці погуляти до 3-ої ночі,з слів нач.ГУ поліцііі Київської обл . !!!!))
10.08.2020 21:49 Ответить
От і я про це саме...
10.08.2020 21:53 Ответить
Корр.нет,сьогодня 20:57 !!!
10.08.2020 21:57 Ответить
Надивляться всякої гидоти, а потім самі гидотою становляться!
Людина сама гиденніша тварь, а може воно і не людина!
10.08.2020 20:47 Ответить
Ти собі не уявляєш які тварі живуть у селах Там не треба нічого дивитися - там глибинні процеси настільки гидотні - шо ніякий Голівуд тебе не розбестить
10.08.2020 21:05 Ответить
Добре що жителі міст всі ходять в оперу і какають фіалками.
10.08.2020 21:16 Ответить
Заява в міліцію, років п"ятнадцять, тому: "Он, обманным путём, около полуночи, заманил меня на чердак девятиэтажки, где изнасиловал...". Дівці було 15 років...
10.08.2020 21:34 Ответить
По цій справі,на Коррі написано ,що тато дозволив доці погуляти до 3-ої ночі,з слів нач.ГУ поліцііі Київської обл . !!))
10.08.2020 21:47 Ответить
Замахав Дмитро усіх одним і тим же. В чому Ви хочете нас усіх переконати? Що вина батька 80%, а гвалтівника тільки 20%?. Преса пише що хоче.
10.08.2020 22:05 Ответить
В городе понимаешь ли есть выбор, не хочешь тусить с гопотой - выбираешь себе другую компанию. А вот в селе всё по другому. Заводится в селе один отсидевший урод и всё. Село как вроде кто подменил.
10.08.2020 21:42 Ответить
Ага, заливай. А ще краще- вийди і наваляй молодикам на лаві з пивасом. Фотки результату викладеш на сайті.
10.08.2020 23:07 Ответить
Колись у 12 років забави були інші
10.08.2020 20:48 Ответить
вбивці 15, а не 12, у дівчини то якраз і були забави відповідні, раз той виродок нічого не отримав.
10.08.2020 20:56 Ответить
Колонія для малоліток його чекає. Що там буде?
10.08.2020 20:49 Ответить
Подумаєш, одні парламентські вибори пропустить
10.08.2020 20:51 Ответить
вийде звідти сформованим бандюганом
10.08.2020 20:52 Ответить
Або пасивним **********.
10.08.2020 20:52 Ответить
Його там формувати будуть кожен день, бо не ******* таких.
10.08.2020 20:53 Ответить
Так, стаття в принципі зашкварна. Хоча зараз у кримінальному світі поняття вже не ті (а у малоліток взагалі швах).
Втім перфорований посуд буде справедливою відплатою за таке.
10.08.2020 20:57 Ответить
Типу там святі сидять.
10.08.2020 21:20 Ответить
А заходит нормальным человеком?
Самый настоящий отморозок.
10.08.2020 20:55 Ответить
Вбив 12-річну дівчинку. На ґрунті сексуальних домагань.
Потрапить на "малолєтку".
...
Що ж, побажаємо вилупку "авторитетної пацанської" долі.

На Київщині затримано підлітка, який убив свою 12-річну знайому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9761
10.08.2020 20:51 Ответить
Он сядет за убийство. По блатным законам наказал шкуру - уважаемый человек, конкретный пацан. Так что твои фантазии мимо. А вот менты могли бы и помять при задержании, ну или там бежать пытался на следственном эксперементе...
10.08.2020 20:57 Ответить
ХЗ, але "на сексуальной почве" - все ж таки склизько. Ще й "шкурі" 12 років
(хоча він сам недоліток)
10.08.2020 21:04 Ответить
К сожалению он пойдет по ст.115 УПК. Все остальное - вторично.
10.08.2020 21:24 Ответить
Саша, а ты урка с мыловаренного завода очевидно? По фене ботаешь? Зону топтал уже? Кто по масти? А ну расскажи нам тут за понятия - мы заслушаем! Про "шкуру" в вохрасте 12 лет Про "уважаемых людей" по статье "изнасилование". Давай, начинай - по пунктам, со всеми остановками
10.08.2020 21:08 Ответить
Ты, очевидно "писатель", а не читатель. " Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ он задушил девочку ее же ремнем"..Источник: https://censor.net/n3212931
Где ты увидел изнасилование? Плод больных сексуальных фантазий? Он сам малолетка, и пойдет по малолетке, так что возраст жертвы вполне подходит, и если ты не знаешь, то "шкура" - любая телка, на которую пацан положил глаз. А в остальном, Максик, как говорил Шерлок Холмс, доктору Ватсону, в рассказе "Знакомство" - Вам нужно было поставить знак плюс, а Вы поставили знак минус.
10.08.2020 21:18 Ответить
https://censor.net/user/450669. Ви певне експерт з кримінального права? Як ще можливо кваліфікувати дії чоловіка, який з застосування грубої сили домагався задовольнити свої животні потреби, і при цьому вбив жертву (задавив, зарізав - яка різниця). В даному випадку буде сукупність статей, і згвалтування ніяк не обійти. Ще невідомо що покаже судово-медична експертиза з приводу чи мав місце половий акт.
10.08.2020 22:15 Ответить
Объясню. Судить будут именно за действия, а не за намерения. Смотрите как написано: - " Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ он задушил девочку ее же ремнем". И так, изнасилования не было, попытки изнасилования тоже не было. Был конфликт, который закончился убийством. Чистая ст.115.
Если судмедэкспертиза покажет что было изнасилование - другое дело, но статья та же. Просто с отягчающими, больше срок. Совокупности преступлений не будет. Больший срок поглощает меньший. Таков УПК. А пока маємо те що маємо, все остальное досужие рассуждения.
10.08.2020 22:26 Ответить
так не исключено шо вполне моги подставить пацыка.
просто у нас же сам знаешь..... идешь по лесу, видишь труп = бегом на кеды, а то присядешь.
так и тут - могло быть шо "старшие" сделали, а на дебила списали. я просто за правду, смешно же полагаться на высеры полюции Арсен Борысыча.
11.08.2020 12:03 Ответить
а кто уважаемые люди? те кто по статье кража?
10.08.2020 21:44 Ответить
Якщо батько не в змозі вчинити самосуд, то хоч нехай влаштує через когось цьому виродку солодке життя під нарами
10.08.2020 20:54 Ответить
Чушь.
Любимая тема развода лохов на бабло.
"ты давай покричи на камеру, а мы бабла еще на тебе подымем".
10.08.2020 21:46 Ответить
Малолітній придурок забезпечив собі цілодобове сексуальне життя протягом 10-15 років. Правда у нього дозволу питати не будуть. Дівчинку і її батьків шкода.
10.08.2020 20:54 Ответить
а чего не показывают рыло этого ублюдка?
10.08.2020 21:13 Ответить
та бо просто у нас сам знаешь что могут даже того, кто тупо бухал в то время в Житомире, - сказать - ты душил всех в Сребрянке Доолборецкой обл.
или не было такого с волонтерами то?
мы - н.е. з.н.а.е.м.
же.
могли и кланы разборки устроить, или чет еще - но я не думаю что 15-лет пареньку надо такое сделать то? х.з., пусть Зевс рассудит их
11.08.2020 12:07 Ответить
Авакова и всех главков ментов области нужно снимать, потому что сначала ставят жлобков-кумовьев бескультурных и мордатых, тех кроме бабла ничего не интересует, потом подчиненные. "Нашо ви мене визвали, щаз я вас у відділок забиру", а потом, когда нету профилактики по "мелочам" типа драк и хулиганки "як это оно так получилось шо вбыбы". Начали с позитивного настроя, и светлых лиц при Хатии, закончили, благодаря Авакову, опять мусором в погонах.
10.08.2020 21:21 Ответить
Боже мой, сколько уродов развелось..хотя - какого "воспитания" ждать от мамок-папок "родом" из 90-х: многие из них и сами не знают что это такое - их родители их похерили, а теперь они так же херят своих чад.
10.08.2020 22:50 Ответить
Отправят на психушку , а там вроде не опускают....
10.08.2020 23:07 Ответить
А в Польщі посадили в тюрму молодого водія, який навмисне переїхав собаку, і це зафіксувала камера.
11.08.2020 00:50 Ответить
Цыган?
11.08.2020 07:59 Ответить
 
 