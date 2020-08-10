На Київщині затримано підлітка, який убив свою 12-річну знайому, - Нацполіція. ФОТО
У Київській області поліція затримала 15-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки, яка зникла напередодні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної мешканки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення в поліцію надійшло від її батька о 4 годині ранку.
При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські відновили хід подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, із ким вона спілкувалася напередодні.
Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Небитов, поліцейські вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив зниклу дівчинку.
"Хлопець спочатку вигадував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло. Конфлікт стався на ґрунті сексуальних домагань із боку хлопця, і отримавши відмову, він задушив дівчинку її ж ременем", - повідомив Небитов.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Але тут інше, скоріше за все її б це не врятувало на жаль...
В мене дочці 14 років в 19:50 в мене на телефоні встановлено будильник, якщо в 20:00 її не буде в дома то в 20:05 я піду туди де вони "тусуються".
Людина сама гиденніша тварь, а може воно і не людина!
Втім перфорований посуд буде справедливою відплатою за таке.
Самый настоящий отморозок.
Потрапить на "малолєтку".
...
Що ж, побажаємо вилупку "авторитетної пацанської" долі.
(хоча він сам недоліток)
Где ты увидел изнасилование? Плод больных сексуальных фантазий? Он сам малолетка, и пойдет по малолетке, так что возраст жертвы вполне подходит, и если ты не знаешь, то "шкура" - любая телка, на которую пацан положил глаз. А в остальном, Максик, как говорил Шерлок Холмс, доктору Ватсону, в рассказе "Знакомство" - Вам нужно было поставить знак плюс, а Вы поставили знак минус.
Если судмедэкспертиза покажет что было изнасилование - другое дело, но статья та же. Просто с отягчающими, больше срок. Совокупности преступлений не будет. Больший срок поглощает меньший. Таков УПК. А пока маємо те що маємо, все остальное досужие рассуждения.
просто у нас же сам знаешь..... идешь по лесу, видишь труп = бегом на кеды, а то присядешь.
так и тут - могло быть шо "старшие" сделали, а на дебила списали. я просто за правду, смешно же полагаться на высеры полюции Арсен Борысыча.
Любимая тема развода лохов на бабло.
"ты давай покричи на камеру, а мы бабла еще на тебе подымем".
или не было такого с волонтерами то?
мы - н.е. з.н.а.е.м.
же.
могли и кланы разборки устроить, или чет еще - но я не думаю что 15-лет пареньку надо такое сделать то? х.з., пусть Зевс рассудит их