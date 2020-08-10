УКР
На Київщині затримано підлітка, який убив свою 12-річну знайому, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області поліція затримала 15-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки, яка зникла напередодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної мешканки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення в поліцію надійшло від її батька о 4 годині ранку.

При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські відновили хід подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, із ким вона спілкувалася напередодні.

Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Небитов, поліцейські вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив зниклу дівчинку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція на Чернігівщині затримала чоловіка за підозрою у вбивстві 8-річного сина. ФОТОрепортаж

"Хлопець спочатку вигадував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло. Конфлікт стався на ґрунті сексуальних домагань із боку хлопця, і отримавши відмову, він задушив дівчинку її ж ременем", - повідомив Небитов.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Також читайте: Банда підлітків у Сумах ґвалтувала 6-річного хлопчика і тероризувала район

+46
Долбанный сопливый урод....
показати весь коментар
10.08.2020 20:40 Відповісти
+11
Де написано, що "відпустив гуляти до 3 ночі", якщо о 4-й годині вже в поліцію дзвонили?
показати весь коментар
10.08.2020 20:47 Відповісти
+10
Батько дівчини відпустив її гуляти до 3 ранку... На ньому також лежить провина
показати весь коментар
10.08.2020 20:44 Відповісти
Долбанный сопливый урод....
показати весь коментар
10.08.2020 20:40 Відповісти
Батько дівчини відпустив її гуляти до 3 ранку... На ньому також лежить провина
показати весь коментар
10.08.2020 20:44 Відповісти
Де написано, що "відпустив гуляти до 3 ночі", якщо о 4-й годині вже в поліцію дзвонили?
показати весь коментар
10.08.2020 20:47 Відповісти
По цій справі,на Коррі написано ,що тато дозволив доці погуляти до 3-ої ночі,з слів нач.ГУ поліцііі Київської обл . !!!
показати весь коментар
10.08.2020 21:50 Відповісти
А вы попробуйте отдать этим полицейским заявление что у вас пропал кто то. Потом и получится в 4 утра, это еще и хорошо. А не через три дня приходите.
показати весь коментар
11.08.2020 07:24 Відповісти
Заяву о пропаже ребёнка берут сразу, а не через три дня.
показати весь коментар
11.08.2020 08:38 Відповісти
А де написано, що відпустив? Те, що він звернувся о 4 ранку ні про що не каже. Спочатку скоріше за все чекали, потім шукали самі і лише потім вже пішли в поліцію.
показати весь коментар
10.08.2020 20:47 Відповісти
в 12 лет доча обязана в 21-00 баинки уже 122 сон смотреть... а не потом волосы рвать и Бога проклинать и дочку хоронить в возрасте 12 лет....
показати весь коментар
10.08.2020 20:56 Відповісти
Ну ось мала прийти о 20:30 і не прийшла. Що одразу поліцію батьки будуть викликати? Та ні. Спочатку трохи почекають, раптом спізниться. Потім через деякий час почнуть шукати самотужки. А вже коли ці пошуки нічого не дадуть, звернуться в поліцію.
показати весь коментар
10.08.2020 21:00 Відповісти
так, одразу. І поліція одразу розпочне пошуки, а не буде чекати 3 дні!
Але тут інше, скоріше за все її б це не врятувало на жаль...
показати весь коментар
10.08.2020 21:04 Відповісти
"доча" - это что за удмуртский термин?
показати весь коментар
10.08.2020 21:03 Відповісти
доча ела гречу
показати весь коментар
11.08.2020 09:07 Відповісти
в 12 років чекали до 3ї ранку??? Та ну нахер...
В мене дочці 14 років в 19:50 в мене на телефоні встановлено будильник, якщо в 20:00 її не буде в дома то в 20:05 я піду туди де вони "тусуються".
показати весь коментар
10.08.2020 21:08 Відповісти
От того і виходить, що не привчили дочку до дисципліни... У мене діти у дворі гуляли, поки не смеркне... А потім вечеря, чистить зуби і в люлю... І нічого, нормальні діти виросли... Один раз студентка в нічний клуб поїхала, з друзями, і не повідомила... Близько півночі видзвонили, вияснили, де вона. Вранці отримала прочухана... Тепер сама мати... Думаю, розуміє...
показати весь коментар
10.08.2020 21:31 Відповісти
По цій справі,на Коррі написано ,що тато дозволив доці погуляти до 3-ої ночі,з слів нач.ГУ поліцііі Київської обл . !!!!))
показати весь коментар
10.08.2020 21:49 Відповісти
От і я про це саме...
показати весь коментар
10.08.2020 21:53 Відповісти
Корр.нет,сьогодня 20:57 !!!
показати весь коментар
10.08.2020 21:57 Відповісти
Надивляться всякої гидоти, а потім самі гидотою становляться!
Людина сама гиденніша тварь, а може воно і не людина!
показати весь коментар
10.08.2020 20:47 Відповісти
Ти собі не уявляєш які тварі живуть у селах Там не треба нічого дивитися - там глибинні процеси настільки гидотні - шо ніякий Голівуд тебе не розбестить
показати весь коментар
10.08.2020 21:05 Відповісти
Добре що жителі міст всі ходять в оперу і какають фіалками.
показати весь коментар
10.08.2020 21:16 Відповісти
Заява в міліцію, років п"ятнадцять, тому: "Он, обманным путём, около полуночи, заманил меня на чердак девятиэтажки, где изнасиловал...". Дівці було 15 років...
показати весь коментар
10.08.2020 21:34 Відповісти
По цій справі,на Коррі написано ,що тато дозволив доці погуляти до 3-ої ночі,з слів нач.ГУ поліцііі Київської обл . !!))
показати весь коментар
10.08.2020 21:47 Відповісти
Замахав Дмитро усіх одним і тим же. В чому Ви хочете нас усіх переконати? Що вина батька 80%, а гвалтівника тільки 20%?. Преса пише що хоче.
показати весь коментар
10.08.2020 22:05 Відповісти
В городе понимаешь ли есть выбор, не хочешь тусить с гопотой - выбираешь себе другую компанию. А вот в селе всё по другому. Заводится в селе один отсидевший урод и всё. Село как вроде кто подменил.
показати весь коментар
10.08.2020 21:42 Відповісти
Ага, заливай. А ще краще- вийди і наваляй молодикам на лаві з пивасом. Фотки результату викладеш на сайті.
показати весь коментар
10.08.2020 23:07 Відповісти
Колись у 12 років забави були інші
показати весь коментар
10.08.2020 20:48 Відповісти
вбивці 15, а не 12, у дівчини то якраз і були забави відповідні, раз той виродок нічого не отримав.
показати весь коментар
10.08.2020 20:56 Відповісти
Колонія для малоліток його чекає. Що там буде?
показати весь коментар
10.08.2020 20:49 Відповісти
Подумаєш, одні парламентські вибори пропустить
показати весь коментар
10.08.2020 20:51 Відповісти
вийде звідти сформованим бандюганом
показати весь коментар
10.08.2020 20:52 Відповісти
Або пасивним **********.
показати весь коментар
10.08.2020 20:52 Відповісти
Його там формувати будуть кожен день, бо не ******* таких.
показати весь коментар
10.08.2020 20:53 Відповісти
Так, стаття в принципі зашкварна. Хоча зараз у кримінальному світі поняття вже не ті (а у малоліток взагалі швах).
Втім перфорований посуд буде справедливою відплатою за таке.
показати весь коментар
10.08.2020 20:57 Відповісти
Типу там святі сидять.
показати весь коментар
10.08.2020 21:20 Відповісти
А заходит нормальным человеком?
Самый настоящий отморозок.
показати весь коментар
10.08.2020 20:55 Відповісти
Вбив 12-річну дівчинку. На ґрунті сексуальних домагань.
Потрапить на "малолєтку".
...
Що ж, побажаємо вилупку "авторитетної пацанської" долі.

На Київщині затримано підлітка, який убив свою 12-річну знайому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9761
показати весь коментар
10.08.2020 20:51 Відповісти
Он сядет за убийство. По блатным законам наказал шкуру - уважаемый человек, конкретный пацан. Так что твои фантазии мимо. А вот менты могли бы и помять при задержании, ну или там бежать пытался на следственном эксперементе...
показати весь коментар
10.08.2020 20:57 Відповісти
ХЗ, але "на сексуальной почве" - все ж таки склизько. Ще й "шкурі" 12 років
(хоча він сам недоліток)
показати весь коментар
10.08.2020 21:04 Відповісти
К сожалению он пойдет по ст.115 УПК. Все остальное - вторично.
показати весь коментар
10.08.2020 21:24 Відповісти
Саша, а ты урка с мыловаренного завода очевидно? По фене ботаешь? Зону топтал уже? Кто по масти? А ну расскажи нам тут за понятия - мы заслушаем! Про "шкуру" в вохрасте 12 лет Про "уважаемых людей" по статье "изнасилование". Давай, начинай - по пунктам, со всеми остановками
показати весь коментар
10.08.2020 21:08 Відповісти
Ты, очевидно "писатель", а не читатель. " Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ он задушил девочку ее же ремнем"..Источник: https://censor.net/n3212931
Где ты увидел изнасилование? Плод больных сексуальных фантазий? Он сам малолетка, и пойдет по малолетке, так что возраст жертвы вполне подходит, и если ты не знаешь, то "шкура" - любая телка, на которую пацан положил глаз. А в остальном, Максик, как говорил Шерлок Холмс, доктору Ватсону, в рассказе "Знакомство" - Вам нужно было поставить знак плюс, а Вы поставили знак минус.
показати весь коментар
10.08.2020 21:18 Відповісти
https://censor.net/user/450669. Ви певне експерт з кримінального права? Як ще можливо кваліфікувати дії чоловіка, який з застосування грубої сили домагався задовольнити свої животні потреби, і при цьому вбив жертву (задавив, зарізав - яка різниця). В даному випадку буде сукупність статей, і згвалтування ніяк не обійти. Ще невідомо що покаже судово-медична експертиза з приводу чи мав місце половий акт.
показати весь коментар
10.08.2020 22:15 Відповісти
Объясню. Судить будут именно за действия, а не за намерения. Смотрите как написано: - " Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ он задушил девочку ее же ремнем". И так, изнасилования не было, попытки изнасилования тоже не было. Был конфликт, который закончился убийством. Чистая ст.115.
Если судмедэкспертиза покажет что было изнасилование - другое дело, но статья та же. Просто с отягчающими, больше срок. Совокупности преступлений не будет. Больший срок поглощает меньший. Таков УПК. А пока маємо те що маємо, все остальное досужие рассуждения.
показати весь коментар
10.08.2020 22:26 Відповісти
так не исключено шо вполне моги подставить пацыка.
просто у нас же сам знаешь..... идешь по лесу, видишь труп = бегом на кеды, а то присядешь.
так и тут - могло быть шо "старшие" сделали, а на дебила списали. я просто за правду, смешно же полагаться на высеры полюции Арсен Борысыча.
показати весь коментар
11.08.2020 12:03 Відповісти
а кто уважаемые люди? те кто по статье кража?
показати весь коментар
10.08.2020 21:44 Відповісти
Якщо батько не в змозі вчинити самосуд, то хоч нехай влаштує через когось цьому виродку солодке життя під нарами
показати весь коментар
10.08.2020 20:54 Відповісти
Чушь.
Любимая тема развода лохов на бабло.
"ты давай покричи на камеру, а мы бабла еще на тебе подымем".
показати весь коментар
10.08.2020 21:46 Відповісти
Малолітній придурок забезпечив собі цілодобове сексуальне життя протягом 10-15 років. Правда у нього дозволу питати не будуть. Дівчинку і її батьків шкода.
показати весь коментар
10.08.2020 20:54 Відповісти
а чего не показывают рыло этого ублюдка?
показати весь коментар
10.08.2020 21:13 Відповісти
та бо просто у нас сам знаешь что могут даже того, кто тупо бухал в то время в Житомире, - сказать - ты душил всех в Сребрянке Доолборецкой обл.
или не было такого с волонтерами то?
мы - н.е. з.н.а.е.м.
же.
могли и кланы разборки устроить, или чет еще - но я не думаю что 15-лет пареньку надо такое сделать то? х.з., пусть Зевс рассудит их
показати весь коментар
11.08.2020 12:07 Відповісти
Авакова и всех главков ментов области нужно снимать, потому что сначала ставят жлобков-кумовьев бескультурных и мордатых, тех кроме бабла ничего не интересует, потом подчиненные. "Нашо ви мене визвали, щаз я вас у відділок забиру", а потом, когда нету профилактики по "мелочам" типа драк и хулиганки "як это оно так получилось шо вбыбы". Начали с позитивного настроя, и светлых лиц при Хатии, закончили, благодаря Авакову, опять мусором в погонах.
показати весь коментар
10.08.2020 21:21 Відповісти
Боже мой, сколько уродов развелось..хотя - какого "воспитания" ждать от мамок-папок "родом" из 90-х: многие из них и сами не знают что это такое - их родители их похерили, а теперь они так же херят своих чад.
показати весь коментар
10.08.2020 22:50 Відповісти
Отправят на психушку , а там вроде не опускают....
показати весь коментар
10.08.2020 23:07 Відповісти
А в Польщі посадили в тюрму молодого водія, який навмисне переїхав собаку, і це зафіксувала камера.
показати весь коментар
11.08.2020 00:50 Відповісти
Цыган?
показати весь коментар
11.08.2020 07:59 Відповісти
 
 