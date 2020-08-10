На Київщині затримано підлітка, який убив свою 12-річну знайому, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області поліція затримала 15-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки, яка зникла напередодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної мешканки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення в поліцію надійшло від її батька о 4 годині ранку.

При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські відновили хід подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, із ким вона спілкувалася напередодні.

Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Небитов, поліцейські вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив зниклу дівчинку.

"Хлопець спочатку вигадував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло. Конфлікт стався на ґрунті сексуальних домагань із боку хлопця, і отримавши відмову, він задушив дівчинку її ж ременем", - повідомив Небитов.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

