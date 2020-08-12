Суд на Київщині заарештував підлітка, який задушив свою 12-річну знайому

15-річному жителю Київщини, який убив свою знайому, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомили в поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення виніс Яготинський районний суд 12 серпня.

Напередодні хлопцеві оголосили про підозру по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"12 серпня Яготинський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід щодо неповнолітнього зловмисника - утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 13 років в'язниці засуджено киянина, який убив свою 16-річну дочку. ФОТО