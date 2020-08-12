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Суд на Київщині заарештував підлітка, який задушив свою 12-річну знайому

Суд на Київщині заарештував підлітка, який задушив свою 12-річну знайому

15-річному жителю Київщини, який убив свою знайому, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомили в поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення виніс Яготинський районний суд 12 серпня.

Напередодні хлопцеві оголосили про підозру по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"12 серпня Яготинський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід щодо неповнолітнього зловмисника - утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

арешт (2540) Київська область (4131) вбивство (3123)


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Наташкой будет на долгие года, если вообще живым выйдет оттуда.
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12.08.2020 15:04 Відповісти
Не смеши, это раньше черные зоны были, а сейчас красные. Насильники и убийцы детей сидят, никто им даже щелбан не даст.
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12.08.2020 15:10 Відповісти
Для него тюрьма защита. На свободе ему родня жить не даст.
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12.08.2020 16:40 Відповісти
Разное наверное бывает и сейчас.
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12.08.2020 17:50 Відповісти
Меру пресечения избрали, что бы родственники его не покалечили (навечно) и сами не попали под действие УКУ.
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12.08.2020 15:14 Відповісти
 
 