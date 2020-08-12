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Новости
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RAB-тариф на распределение электроэнергии европейского образца поспособствует развитию экономики и улучшению инвестклимата страны, – "Дело"

RAB-тариф на распределение электроэнергии европейского образца поспособствует развитию экономики и улучшению инвестклимата страны, –

Масштабное обновление электросетей за счет европейской модели стимулирующего тарифа будет способствовать улучшению инвестиционного климата и поможет привлечь 1,4 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций в связи с существенным улучшением позиции в рейтинге DOING BUSINESS (с 64 позиции на 50 позицию).

Об этом пишет издание Дело.

Согласно информации издания, НКРЭКУ рассматривает изменение подхода к тарифу на распределение электроэнергии и внедрения стимулирующего регулирования (RAB-тарифа) для обновления электросетей. В НКРЭКУ предлагают методологию схожую с подходом 2013 года при которой активы облэнерго будут поделены на "старую базу" - то, что было построено до введения стимтарифа - и "новую", то, что построено позже. Также предлагается установить разную ставку доходности на эти активы.

Однако, в материале отмечают, что позитивных эффектов от смены тарифного регулирования предлагаемый Регулятором подход не принесет. Их можно добиться только при условии имплементации европейской модели стимулирующего тарифа.

"Европейский опыт, на который мы могли бы равняться, говорит: лучше сделать единую ставку на обе базы, чтобы иметь возможность модернизировать старое оборудование и брать кредиты на новое. Ставка доходности установлена на уровне WACC - средневзвешенной стоимости капитала. Это уникальный для каждой страны показатель, который отображает состояние бизнес-климата и пересчитывается раз в год", - отмечает издание "Дело".

По мнению экспертов Центра Экономического Восстановления, такой подход даст стимул развития экономики страны и улучшит инвестиционный климат в стране.

"Развитие инфраструктуры электросетей даст рост ВВП на 3,5 млрд долларов США, 1 млн рабочих мест и 1,4 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций в связи с существенным улучшением позиции в рейтинге DOING BUSINESS (с 64 позиции на 50 позицию): в результате введения RAB-тарифа стоимость подключения к сетям снизится на треть", - отмечает издание.

Кроме того, журналисты отмечают, что благодаря развитию электросетей стимул в развитии получат смежные отросли: "Например, прирост в машиностроении - будет изготавливаться электрическое оборудование. Это 6,4% роста или 22 миллиона гривен до 2028 года. Также вырастет налог на прибыль - это даст 3,9 млрд грн в бюджет всех уровней. Увеличение объема капитальной реконструкции сетевой инфраструктуры приведет к увеличению ВВП на 12,7 млрд грн", - цитируется исследование Центра Экономического Восстановления.

Еще одним примером прямого влияния на поступления в бюджет журналисты называют прибыль от приватизации государственных активов облэнерго. При переходе на стимулирующее регулирование госбюджет получит дополнительно 10-14 млрд грн. Если же приватизация произойдет при действующем тарифообразовании или по методологии НКРЭКУ госактивы будут стоить 3-4 млрд грн.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирование на распределение электроэнергии по европейской методологии согласно наработке Экспертного совета Министерства.

Автор: 

электроэнергия (772) RAB (34)


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Топ комментарии
+7
Не знаком со спецификой RAB-тарифов, надо разбираться.
Но хотел сказать, что с завидным постоянством - 1 раз в 2-3 дня Цензор публикует на эту тему подобные новости, так сказать целенаправленно обрабатывает массовое сознание.
То тот высказался, что RAB-тарифы - это панацея для отечественной энергетики, то этот.
Тема важная, но по другим, не менее важным экономическим вопросам, такой массированной информационной бомбардировки нет, как по этому.

Бутусов, а где приписка "Информация на правах рекламы ?"
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12.08.2020 15:03 Ответить
+6
Кожного дня стаття про цей грьобаний раб-тариф. Вже набридло.
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12.08.2020 15:06 Ответить
+5
Короче говоря, подготавливают население к очередному поднятию тарифов на электричество, ради увеличения сверхприбылей Ахметова, который контролирует энергорынок
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12.08.2020 14:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Засунте себе в ..опу ваши РАБ тарифы,проклятые твари!
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12.08.2020 14:59 Ответить
Короче говоря, подготавливают население к очередному поднятию тарифов на электричество, ради увеличения сверхприбылей Ахметова, который контролирует энергорынок
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12.08.2020 14:59 Ответить
Не знаком со спецификой RAB-тарифов, надо разбираться.
Но хотел сказать, что с завидным постоянством - 1 раз в 2-3 дня Цензор публикует на эту тему подобные новости, так сказать целенаправленно обрабатывает массовое сознание.
То тот высказался, что RAB-тарифы - это панацея для отечественной энергетики, то этот.
Тема важная, но по другим, не менее важным экономическим вопросам, такой массированной информационной бомбардировки нет, как по этому.

Бутусов, а где приписка "Информация на правах рекламы ?"
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12.08.2020 15:03 Ответить
Там же кге и чек за размещение, и налоги...
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12.08.2020 15:09 Ответить
Кожного дня стаття про цей грьобаний раб-тариф. Вже набридло.
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12.08.2020 15:06 Ответить
Так подготавливают почву для введения. Дабы народ не сильно возмущался.
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12.08.2020 15:37 Ответить
Не верю,все это делается для повышения тарифов.
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12.08.2020 15:07 Ответить
Ваше "дело" как всегда припистело.
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12.08.2020 15:08 Ответить
Сейчас я этом главреду Дела, что на ФБ решил меня добавить во френды, напишу что думаю о нём, его издании и RAB-тарифе.
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12.08.2020 15:17 Ответить
Надо писать местному...
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12.08.2020 15:23 Ответить
Надо писать тому, кто эту музыку заказал.
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12.08.2020 15:25 Ответить
К нему хрен достучишься...разве что погудеть
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12.08.2020 16:10 Ответить
Короче очередные Нью-Васюки за счет налогоплательщиков.
RAB-тариф на розподіл електроенергії європейського зразка сприятиме розвитку економіки та поліпшенню інвестклімату країни, - "Дело" - Цензор.НЕТ 3483
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12.08.2020 15:36 Ответить
поспособствует развитию экономики и улучшению инвестклимата страны и дальнейшему обнищанию народа.
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12.08.2020 15:47 Ответить
...RAB-тариф на розподіл електроенергії європейського зразка сприятиме розвитку економіки та поліпшенню інвестклімату країни, - "Дело" - Цензор.НЕТ 9042...
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12.08.2020 16:10 Ответить
По чем статья про рабские тарифы?
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12.08.2020 16:28 Ответить
 
 