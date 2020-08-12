RAB-тариф на розподіл електроенергії європейського зразка сприятиме розвитку економіки та поліпшенню інвестклімату країни, - "Дело"

Масштабне оновлення електромереж за рахунок європейської моделі стимулюючого тарифу сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату і допоможе залучити 1,4 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій у зв'язку з істотним поліпшенням позиції в рейтингу DOING BUSINESS (із 64 позиції на 50 позицію).

Про це пише видання Дело.

Згідно з інформацією видання, НКРЕКП розглядає зміну підходу до тарифу на розподіл електроенергії та впровадження стимулюючого регулювання (RAB-тарифу) для поновлення електромереж. У НКРЕКП пропонують методологію, схожу з підходом 2013 року, за якої активи обленерго будуть поділені на "стару базу" - те, що було побудовано до запровадження стімтарифу, - і "нову", те, що побудовано пізніше. Також пропонується встановити різну ставку прибутковості на ці активи.

Однак, у матеріалі зазначають, що позитивних ефектів від зміни тарифного регулювання пропонований Регулятором підхід не принесе. Їх можна досягти лише за умови імплементації європейської моделі стимулюючого тарифу.

"Європейський досвід, на який ми могли б рівнятися, свідчить: краще зробити єдину ставку на обидві бази, щоб мати можливість модернізувати старе обладнання і брати кредити на нове. Ставка прибутковості встановлена ​​на рівні WACC - середньозваженої вартості капіталу. Це унікальний для кожної країни показник, який відображає стан бізнес-клімату і перераховується раз на рік", - зазначає видання "Дело".

На думку експертів Центру Економічного Відновлення, такий підхід дасть стимул розвитку економіки країни і поліпшить інвестиційний клімат у країні.

"Розвиток інфраструктури електромереж дасть зростання ВВП на 3,5 млрд доларів США, 1 млн робочих місць і 1,4 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій у зв'язку із суттєвим поліпшенням позиції в рейтингу DOING BUSINESS (із 64 позиції на 50 позицію): у результаті запровадження RAB-тарифу вартість підключення до мереж знизиться на третину", - зазначає видання.

Крім того, журналісти зазначають, що завдяки розвитку електромереж стимул у розвитку отримають суміжні галузі: "Наприклад, приріст у машинобудуванні - буде виготовлятися електричне обладнання. Це 6,4% зростання, або 22 мільйони гривень до 2028 року. Також зросте податок на прибуток - це дасть 3,9 млрд грн до бюджету всіх рівнів. Збільшення обсягу капітальної реконструкції мережевої інфраструктури призведе до збільшення ВВП на 12,7 млрд грн", - цитується дослідження Центру Економічного Відродження.

Ще одним прикладом прямого впливу на надходження до бюджету журналісти називають прибуток від приватизації державних активів обленерго. Під час переходу на стимулююче регулювання держбюджет отримає додатково 10-14 млрд грн. Якщо ж приватизація відбудеться за чинного тарифоутворення або за методологією НКРЕКП, держактиви коштуватимуть 3-4 млрд грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство енергетики звернулося до НКРЕКП з пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією згідно з напрацюванням Експертної ради Міністерства.