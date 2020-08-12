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Новини
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RAB-тариф на розподіл електроенергії європейського зразка сприятиме розвитку економіки та поліпшенню інвестклімату країни, - "Дело"

RAB-тариф на розподіл електроенергії європейського зразка сприятиме розвитку економіки та поліпшенню інвестклімату країни, -

Масштабне оновлення електромереж за рахунок європейської моделі стимулюючого тарифу сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату і допоможе залучити 1,4 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій у зв'язку з істотним поліпшенням позиції в рейтингу DOING BUSINESS (із 64 позиції на 50 позицію).

Про це пише видання Дело.

Згідно з інформацією видання, НКРЕКП розглядає зміну підходу до тарифу на розподіл електроенергії та впровадження стимулюючого регулювання (RAB-тарифу) для поновлення електромереж. У НКРЕКП пропонують методологію, схожу з підходом 2013 року, за якої активи обленерго будуть поділені на "стару базу" - те, що було побудовано до запровадження стімтарифу, - і "нову", те, що побудовано пізніше. Також пропонується встановити різну ставку прибутковості на ці активи.

Однак, у матеріалі зазначають, що позитивних ефектів від зміни тарифного регулювання пропонований Регулятором підхід не принесе. Їх можна досягти лише за умови імплементації європейської моделі стимулюючого тарифу.

"Європейський досвід, на який ми могли б рівнятися, свідчить: краще зробити єдину ставку на обидві бази, щоб мати можливість модернізувати старе обладнання і брати кредити на нове. Ставка прибутковості встановлена ​​на рівні WACC - середньозваженої вартості капіталу. Це унікальний для кожної країни показник, який відображає стан бізнес-клімату і перераховується раз на рік", - зазначає видання "Дело".

На думку експертів Центру Економічного Відновлення, такий підхід дасть стимул розвитку економіки країни і поліпшить інвестиційний клімат у країні.

"Розвиток інфраструктури електромереж дасть зростання ВВП на 3,5 млрд доларів США, 1 млн робочих місць і 1,4 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій у зв'язку із суттєвим поліпшенням позиції в рейтингу DOING BUSINESS (із 64 позиції на 50 позицію): у результаті запровадження RAB-тарифу вартість підключення до мереж знизиться на третину", - зазначає видання.

Крім того, журналісти зазначають, що завдяки розвитку електромереж стимул у розвитку отримають суміжні галузі: "Наприклад, приріст у машинобудуванні - буде виготовлятися електричне обладнання. Це 6,4% зростання, або 22 мільйони гривень до 2028 року. Також зросте податок на прибуток - це дасть 3,9 млрд грн до бюджету всіх рівнів. Збільшення обсягу капітальної реконструкції мережевої інфраструктури призведе до збільшення ВВП на 12,7 млрд грн", - цитується дослідження Центру Економічного Відродження.

Ще одним прикладом прямого впливу на надходження до бюджету журналісти називають прибуток від приватизації державних активів обленерго. Під час переходу на стимулююче регулювання держбюджет отримає додатково 10-14 млрд грн. Якщо ж приватизація відбудеться за чинного тарифоутворення або за методологією НКРЕКП, держактиви коштуватимуть 3-4 млрд грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство енергетики звернулося до НКРЕКП з пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією згідно з напрацюванням Експертної ради Міністерства.

Автор: 

Електрика (2042) RAB (50)


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Топ коментарі
+7
Не знаком со спецификой RAB-тарифов, надо разбираться.
Но хотел сказать, что с завидным постоянством - 1 раз в 2-3 дня Цензор публикует на эту тему подобные новости, так сказать целенаправленно обрабатывает массовое сознание.
То тот высказался, что RAB-тарифы - это панацея для отечественной энергетики, то этот.
Тема важная, но по другим, не менее важным экономическим вопросам, такой массированной информационной бомбардировки нет, как по этому.

Бутусов, а где приписка "Информация на правах рекламы ?"
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12.08.2020 15:03 Відповісти
+6
Кожного дня стаття про цей грьобаний раб-тариф. Вже набридло.
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12.08.2020 15:06 Відповісти
+5
Короче говоря, подготавливают население к очередному поднятию тарифов на электричество, ради увеличения сверхприбылей Ахметова, который контролирует энергорынок
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12.08.2020 14:59 Відповісти
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Засунте себе в ..опу ваши РАБ тарифы,проклятые твари!
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12.08.2020 14:59 Відповісти
Короче говоря, подготавливают население к очередному поднятию тарифов на электричество, ради увеличения сверхприбылей Ахметова, который контролирует энергорынок
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12.08.2020 14:59 Відповісти
Не знаком со спецификой RAB-тарифов, надо разбираться.
Но хотел сказать, что с завидным постоянством - 1 раз в 2-3 дня Цензор публикует на эту тему подобные новости, так сказать целенаправленно обрабатывает массовое сознание.
То тот высказался, что RAB-тарифы - это панацея для отечественной энергетики, то этот.
Тема важная, но по другим, не менее важным экономическим вопросам, такой массированной информационной бомбардировки нет, как по этому.

Бутусов, а где приписка "Информация на правах рекламы ?"
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12.08.2020 15:03 Відповісти
Там же кге и чек за размещение, и налоги...
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12.08.2020 15:09 Відповісти
Кожного дня стаття про цей грьобаний раб-тариф. Вже набридло.
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12.08.2020 15:06 Відповісти
Так подготавливают почву для введения. Дабы народ не сильно возмущался.
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12.08.2020 15:37 Відповісти
Не верю,все это делается для повышения тарифов.
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12.08.2020 15:07 Відповісти
Ваше "дело" как всегда припистело.
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12.08.2020 15:08 Відповісти
Сейчас я этом главреду Дела, что на ФБ решил меня добавить во френды, напишу что думаю о нём, его издании и RAB-тарифе.
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12.08.2020 15:17 Відповісти
Надо писать местному...
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12.08.2020 15:23 Відповісти
Надо писать тому, кто эту музыку заказал.
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12.08.2020 15:25 Відповісти
К нему хрен достучишься...разве что погудеть
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12.08.2020 16:10 Відповісти
Короче очередные Нью-Васюки за счет налогоплательщиков.
RAB-тариф на розподіл електроенергії європейського зразка сприятиме розвитку економіки та поліпшенню інвестклімату країни, - "Дело" - Цензор.НЕТ 3483
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12.08.2020 15:36 Відповісти
поспособствует развитию экономики и улучшению инвестклимата страны и дальнейшему обнищанию народа.
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12.08.2020 15:47 Відповісти
...RAB-тариф на розподіл електроенергії європейського зразка сприятиме розвитку економіки та поліпшенню інвестклімату країни, - "Дело" - Цензор.НЕТ 9042...
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12.08.2020 16:10 Відповісти
По чем статья про рабские тарифы?
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12.08.2020 16:28 Відповісти
 
 