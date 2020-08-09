УКР
Міненерго просить НКРЕП прийняти RAB-регулювання за європейськими правилами, - член Експертної ради міністерства Чех

Міністерство енергетики звернулося до НКРЕП із пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією згідно з напрацюваннями Експертної ради Міністерства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в своєму блозі на "Главкомі" Сергій Чех, член Експертної ради Міністерства енергетики.

Він зазначив,  що еспертна рада при Міністерстві енергетики України на своєму засіданні 21 липня ц.р. дійшла висновку про те, що Україна потребує запровадження RAB-регулювання за європейським зразком, що передбачає єдину базу активів та ставку доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC). RAB-модель, заснована на практиці європейських країн, має визначати норму дохідності на рівні WACC з перерахунком раз на рік, або перед початком регуляторного періоду. 

"Енергетичні експерти, учасники ринку та потенційні інвестори переконані, що позитивними наслідками оновлення інфраструктури електромереж від запровадження моделі RAB-регулювання за європейським зразком стане суттєве покращення рівня якості, надійності та безперебійності електропостачання для всіх споживачів; полегшення приєднання до мереж; зростання інвестиційно привабливості країни; здешевлення послуг із розподілу електроенергії завдяки суттєвому зниженню втрат у мережах" - підкреслив Чех.

Експерт пише, що ці висновки були спрямовані Міністерством енергетики в НКРЕП із пропозицією винести на широке обговорення із залученням всіх зацікавлених стейкхолдерів і учасників ринку впровадження саме європейської моделі стимулюючого тарифу.

Водночас Чех підкреслює, що проєкт моделі переходу на стимулююче регулювання, запропонований НКРЕКП, не створює інвестиційну привабливість для електроенергетики. Натомість він має потенційний негативний вплив на галузь, оскільки передбачає створення більш жорстких стимулів для компаній-операторів, але разом з тим не забезпечує необхідних стимулів та обсягу інвестицій. Так, регулятор пропонує розділити бази активів обленерго та нараховувати на них різні ставки повернення інвестицій: низьку на "стару" базу та дещо вищу на "нову". Також пропонується повернення інвестованих коштів на третій рік після вкладення.

"Штучний поділ активів обленерго на "старі" та "нові" активи закладає в таку модель величезні корупційні ризики, адже регулятор буде в ручному режимі на власний розсуд регулювати тариф. Такий підхід зовсім незрозумілий для інвесторів, які є основним джерелом коштів для модернізації електромереж" , - підкреслив енергетичний експерт.

Чех переконаний, що НКРЕП, замість того, щоб впровадити кращі європейські практики, які довели свою ефективність, вкотре намагається експериментувати зі ставками та умовами RAB. На його думку, суперечки навколо RAB-тарифів гальмують як приватизацію державних обленерго, так і прихід на ринок іноземного капіталу, оскільки зараз обленерго не є привабливим для інвесторів, особливо для міжнародних.

"Модернізації електричних мереж вже багато років чекають українська електроенергетика та споживачі усіх категорій. Зараз якраз настав вирішальний момент, коли регулятор буде обирати, яку саме модель РАБ-регулювання взяти за основу: власну застарілу та неефективну, чи європейську прогресивну", - зазначив Чех.

Нагадаємо, раніше Центр Економічного Відновлення повідомив, що перехід на стимулююче регулювання з європейською методологією дозволить приватизувати державні активи обленерго за 10-14 млрд грн. Приватизація з чинним тарифом принесе лише 2-3 млрд грн.

+6
А может минэнерго попросит что бы выплату пенсий зарплат производили по европейским правилам, уровню?
09.08.2020 14:17 Відповісти
+5
или оплачивать их труд по европейским меркам (ибо нигде ни в одной стране госслужащие не получают миллионы, даже у канцлера или президента зарплаты не сопоставимые с некоторыми (Укрзалызниця или Укрпочта, например))) в Украине)
09.08.2020 14:20 Відповісти
+3
Звичайно ніт.

Бути З2 роки начальником БССР.
Це навіть для голови колгоспу в СРСР, рекорд.
Цікаво, а книга Гіннеса реєструє таке?
09.08.2020 14:33 Відповісти
А может минэнерго попросит что бы выплату пенсий зарплат производили по европейским правилам, уровню?
09.08.2020 14:17 Відповісти
или оплачивать их труд по европейским меркам (ибо нигде ни в одной стране госслужащие не получают миллионы, даже у канцлера или президента зарплаты не сопоставимые с некоторыми (Укрзалызниця или Укрпочта, например))) в Украине)
09.08.2020 14:20 Відповісти
" ...Экспертный совет при Министерстве энергетики Украины на своем заседании 21 июля пришел к выводу о том, что Украина требует введения RAB-регулирования..."Источник: https://censor.net/n3212710

Вот из сорока миллионов украинцев, кроме шоблы ворюг у власти, сколько человек требуют этого тарифа?! Или Украина - это ЗЕленый гондон с шоблой олигархов?
09.08.2020 15:42 Відповісти
по просьбе трудящихся .... не умерло? ))))
09.08.2020 15:52 Відповісти
«13:32, 9 августа 2020
Выборы в Белоруссии признали состоявшимися»


Розходимось.

https://lenta.ru/auth/
09.08.2020 14:26 Відповісти
А були якісь інші варіанти?
09.08.2020 14:29 Відповісти
Звичайно ніт.

Бути З2 роки начальником БССР.
Це навіть для голови колгоспу в СРСР, рекорд.
Цікаво, а книга Гіннеса реєструє таке?
09.08.2020 14:33 Відповісти
Та давайте уже вводите мудрому нариду, а то Порошенко сделает это первым! 😁
09.08.2020 14:27 Відповісти
Так парашенка с рыжим это и намутил, сейчас пытаются снизить тарифы
09.08.2020 14:29 Відповісти
Не вспіли...
09.08.2020 14:53 Відповісти
Додик , ты додик позорный.
09.08.2020 15:11 Відповісти
Я вам скажу больше, у ЗЕленого гондона хотят доплачивать людям за использованную электроэнергию и газ.
09.08.2020 15:46 Відповісти
Средневзвешенная стоимость активов ?
Это та стоимость которая была оценена при продаже олигархам или новая переоценка?
Если переоценка то олигархи должны доплатить разность стоимости
09.08.2020 14:36 Відповісти
Минэнерго просит НКРЭКУ принять RAB-регулирования по европейским правилам, - член Экспертного совета министерства Чех

Сначала европейские зарплаты народу предоставьте , определите минималку размером в 1280 для начала . Не можете ? Значит идите ***** .
09.08.2020 14:37 Відповісти
По многочисленным просьбам трудящихся повышаются тарифы.
Когда, приватизировали облэнерги - с каждого утюга рассказывали как собственник модернизирует приватизируемые сети. И где эта модернизация??? Теперь кидок решили повторить - подстригут биомассу, а через несколько лет будут разводить руками - нужны миллиарды на модернизацию сетей.
09.08.2020 14:52 Відповісти
Где, где - на Лазурном бережке!
09.08.2020 15:27 Відповісти
Саме смішне, що триндять на кожному кроці про це "RAB-регулирование", а що воно таке - навіть в енергокомпаніях зрозуміти не можуть. "Будут грабить" 100%.
09.08.2020 15:26 Відповісти
все зрозуміло..

Щоб "команда ЗЕ" могла продати ще не продані "обленерго" Сукісам,Коломойським і Ахмєтовим за більші гроші, населенню всучують тарифи,котрі збільшать прибутковість обленерго,а значить і їх ціну при продажу.
09.08.2020 18:15 Відповісти
Ахметов, ПАШОЛ ТЫ НА**** со своими рабскими тарифами. Национализируем тобой украденное потом будем говорить о тарифах.
09.08.2020 21:38 Відповісти
 
 