Міненерго просить НКРЕП прийняти RAB-регулювання за європейськими правилами, - член Експертної ради міністерства Чех

Міністерство енергетики звернулося до НКРЕП із пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією згідно з напрацюваннями Експертної ради Міністерства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в своєму блозі на "Главкомі" Сергій Чех, член Експертної ради Міністерства енергетики.

Він зазначив, що еспертна рада при Міністерстві енергетики України на своєму засіданні 21 липня ц.р. дійшла висновку про те, що Україна потребує запровадження RAB-регулювання за європейським зразком, що передбачає єдину базу активів та ставку доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC). RAB-модель, заснована на практиці європейських країн, має визначати норму дохідності на рівні WACC з перерахунком раз на рік, або перед початком регуляторного періоду.

"Енергетичні експерти, учасники ринку та потенційні інвестори переконані, що позитивними наслідками оновлення інфраструктури електромереж від запровадження моделі RAB-регулювання за європейським зразком стане суттєве покращення рівня якості, надійності та безперебійності електропостачання для всіх споживачів; полегшення приєднання до мереж; зростання інвестиційно привабливості країни; здешевлення послуг із розподілу електроенергії завдяки суттєвому зниженню втрат у мережах" - підкреслив Чех.

Експерт пише, що ці висновки були спрямовані Міністерством енергетики в НКРЕП із пропозицією винести на широке обговорення із залученням всіх зацікавлених стейкхолдерів і учасників ринку впровадження саме європейської моделі стимулюючого тарифу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу

Водночас Чех підкреслює, що проєкт моделі переходу на стимулююче регулювання, запропонований НКРЕКП, не створює інвестиційну привабливість для електроенергетики. Натомість він має потенційний негативний вплив на галузь, оскільки передбачає створення більш жорстких стимулів для компаній-операторів, але разом з тим не забезпечує необхідних стимулів та обсягу інвестицій. Так, регулятор пропонує розділити бази активів обленерго та нараховувати на них різні ставки повернення інвестицій: низьку на "стару" базу та дещо вищу на "нову". Також пропонується повернення інвестованих коштів на третій рік після вкладення.

"Штучний поділ активів обленерго на "старі" та "нові" активи закладає в таку модель величезні корупційні ризики, адже регулятор буде в ручному режимі на власний розсуд регулювати тариф. Такий підхід зовсім незрозумілий для інвесторів, які є основним джерелом коштів для модернізації електромереж" , - підкреслив енергетичний експерт.

Чех переконаний, що НКРЕП, замість того, щоб впровадити кращі європейські практики, які довели свою ефективність, вкотре намагається експериментувати зі ставками та умовами RAB. На його думку, суперечки навколо RAB-тарифів гальмують як приватизацію державних обленерго, так і прихід на ринок іноземного капіталу, оскільки зараз обленерго не є привабливим для інвесторів, особливо для міжнародних.

"Модернізації електричних мереж вже багато років чекають українська електроенергетика та споживачі усіх категорій. Зараз якраз настав вирішальний момент, коли регулятор буде обирати, яку саме модель РАБ-регулювання взяти за основу: власну застарілу та неефективну, чи європейську прогресивну", - зазначив Чех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП підтвердили фейковість справи "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк

Нагадаємо, раніше Центр Економічного Відновлення повідомив, що перехід на стимулююче регулювання з європейською методологією дозволить приватизувати державні активи обленерго за 10-14 млрд грн. Приватизація з чинним тарифом принесе лише 2-3 млрд грн.