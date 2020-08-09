РУС
Минэнерго просит НКРЭКУ принять RAB-регулирования по европейским правилам, - член Экспертного совета министерства Чех

Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирование на распределение электроэнергии по европейской методологии согласно наработке Экспертного совета Министерства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге на "Главкоме" Сергей Чех, член Экспертного совета Министерства энергетики.

Он отметил, что Экспертный совет при Министерстве энергетики Украины на своем заседании 21 июля пришел к выводу о том, что Украина требует введения RAB-регулирования для операторов системы распределения электроэнергии по европейскому образцу, что предусматривает единую базу активов и ставку доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC). RAB-модель, основанная на практике европейских стран, должна определять норму доходности на уровне WACC с пересчетом раз в год или перед началом регуляторного периода.

"Энергетические эксперты, участники рынка и потенциальные инвесторы убеждены, что положительными последствиями обновления инфраструктуры электросетей от внедрения модели RAB-регулирования по европейскому образцу станет существенное улучшение уровня качества, надежности и бесперебойности электроснабжения для всех потребителей; облегчение присоединения к сетям, рост инвестиционной привлекательности страны; удешевление услуг по распределению электроэнергии благодаря существенному снижению потерь в сетях", - подчеркнул Чех.

Эксперт пишет, что эти выводы были направлены Министерством энергетики в НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение с привлечением всех заинтересованных стейкхолдеров и участников рынка внедрение именно европейской модели стимулирующего тарифа.

В то же время Чех подчеркивает, что проект модели перехода на стимулирующее регулирование, предложенный НКРЭКУ, отличается от европейской практики и не создает инвестиционную привлекательность электроэнергетики. Регулятор предлагает разделить базы активов облэнерго и начислять на них разные ставки возврата инвестиций: низкую на "старую" базу и несколько выше на "новую". Также предлагается возврат инвестированных средств на третий год после вложения.

"Искусственное разделение активов облэнерго на "старые" и "новые" активы закладывает в такую модель огромные коррупционные риски, ведь регулятор будет в ручном режиме по собственному усмотрению регулировать тариф. Такой подход совершенно непонятен для инвесторов, которые являются основным источником средств для модернизации электросетей" , - подчеркнул энергетический эксперт.

Чех убежден, что НКРЭКУ, вместо того, чтобы внедрить лучшие европейские практики, которые доказали свою эффективность, в который раз пытается экспериментировать со ставками и условиями RAB. По его мнению, споры вокруг RAB-тарифов тормозят как приватизацию государственных облэнерго, так и приход на рынок иностранного капитала, поскольку сейчас облэнерго не являются привлекательным для инвесторов, особенно для международных.

"Модернизации электрических сетей уже много лет ждут Украинская электроэнергетика и потребители всех категорий. Сейчас как раз наступил решающий момент, когда регулятор будет выбирать, какую именно модель РАБ-регулирования взять за основу: собственную устаревшую и неэффективную или европейскую прогрессивную", - отметил Чех.

Напомним, ранее Центр Экономического Восстановления сообщил, что переход на стимулирующее регулирование с европейской методологией позволит приватизировать государственные активы облэнерго за 10-14 млрд грн. Приватизация с действующим тарифом принесет лишь 2-3 млрд грн.

+6
А может минэнерго попросит что бы выплату пенсий зарплат производили по европейским правилам, уровню?
09.08.2020 14:17 Ответить
09.08.2020 14:17 Ответить
+5
или оплачивать их труд по европейским меркам (ибо нигде ни в одной стране госслужащие не получают миллионы, даже у канцлера или президента зарплаты не сопоставимые с некоторыми (Укрзалызниця или Укрпочта, например))) в Украине)
09.08.2020 14:20 Ответить
09.08.2020 14:20 Ответить
+3
Звичайно ніт.

Бути З2 роки начальником БССР.
Це навіть для голови колгоспу в СРСР, рекорд.
Цікаво, а книга Гіннеса реєструє таке?
09.08.2020 14:33 Ответить
09.08.2020 14:33 Ответить
А может минэнерго попросит что бы выплату пенсий зарплат производили по европейским правилам, уровню?
09.08.2020 14:17 Ответить
09.08.2020 14:17 Ответить
или оплачивать их труд по европейским меркам (ибо нигде ни в одной стране госслужащие не получают миллионы, даже у канцлера или президента зарплаты не сопоставимые с некоторыми (Укрзалызниця или Укрпочта, например))) в Украине)
09.08.2020 14:20 Ответить
09.08.2020 14:20 Ответить
" ...Экспертный совет при Министерстве энергетики Украины на своем заседании 21 июля пришел к выводу о том, что Украина требует введения RAB-регулирования..."Источник: https://censor.net/n3212710

Вот из сорока миллионов украинцев, кроме шоблы ворюг у власти, сколько человек требуют этого тарифа?! Или Украина - это ЗЕленый гондон с шоблой олигархов?
09.08.2020 15:42 Ответить
09.08.2020 15:42 Ответить
по просьбе трудящихся .... не умерло? ))))
09.08.2020 15:52 Ответить
09.08.2020 15:52 Ответить
«13:32, 9 августа 2020
Выборы в Белоруссии признали состоявшимися»


Розходимось.

https://lenta.ru/auth/
09.08.2020 14:26 Ответить
09.08.2020 14:26 Ответить
А були якісь інші варіанти?
09.08.2020 14:29 Ответить
09.08.2020 14:29 Ответить
Звичайно ніт.

Бути З2 роки начальником БССР.
Це навіть для голови колгоспу в СРСР, рекорд.
Цікаво, а книга Гіннеса реєструє таке?
09.08.2020 14:33 Ответить
09.08.2020 14:33 Ответить
Та давайте уже вводите мудрому нариду, а то Порошенко сделает это первым! 😁
09.08.2020 14:27 Ответить
09.08.2020 14:27 Ответить
Так парашенка с рыжим это и намутил, сейчас пытаются снизить тарифы
09.08.2020 14:29 Ответить
09.08.2020 14:29 Ответить
Не вспіли...
09.08.2020 14:53 Ответить
09.08.2020 14:53 Ответить
Додик , ты додик позорный.
09.08.2020 15:11 Ответить
09.08.2020 15:11 Ответить
Я вам скажу больше, у ЗЕленого гондона хотят доплачивать людям за использованную электроэнергию и газ.
09.08.2020 15:46 Ответить
09.08.2020 15:46 Ответить
Средневзвешенная стоимость активов ?
Это та стоимость которая была оценена при продаже олигархам или новая переоценка?
Если переоценка то олигархи должны доплатить разность стоимости
09.08.2020 14:36 Ответить
09.08.2020 14:36 Ответить
Минэнерго просит НКРЭКУ принять RAB-регулирования по европейским правилам, - член Экспертного совета министерства Чех

Сначала европейские зарплаты народу предоставьте , определите минималку размером в 1280 для начала . Не можете ? Значит идите ***** .
09.08.2020 14:37 Ответить
09.08.2020 14:37 Ответить
По многочисленным просьбам трудящихся повышаются тарифы.
Когда, приватизировали облэнерги - с каждого утюга рассказывали как собственник модернизирует приватизируемые сети. И где эта модернизация??? Теперь кидок решили повторить - подстригут биомассу, а через несколько лет будут разводить руками - нужны миллиарды на модернизацию сетей.
09.08.2020 14:52 Ответить
09.08.2020 14:52 Ответить
Где, где - на Лазурном бережке!
09.08.2020 15:27 Ответить
09.08.2020 15:27 Ответить
Саме смішне, що триндять на кожному кроці про це "RAB-регулирование", а що воно таке - навіть в енергокомпаніях зрозуміти не можуть. "Будут грабить" 100%.
09.08.2020 15:26 Ответить
09.08.2020 15:26 Ответить
все зрозуміло..

Щоб "команда ЗЕ" могла продати ще не продані "обленерго" Сукісам,Коломойським і Ахмєтовим за більші гроші, населенню всучують тарифи,котрі збільшать прибутковість обленерго,а значить і їх ціну при продажу.
09.08.2020 18:15 Ответить
09.08.2020 18:15 Ответить
Ахметов, ПАШОЛ ТЫ НА**** со своими рабскими тарифами. Национализируем тобой украденное потом будем говорить о тарифах.
09.08.2020 21:38 Ответить
09.08.2020 21:38 Ответить
 
 