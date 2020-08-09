Минэнерго просит НКРЭКУ принять RAB-регулирования по европейским правилам, - член Экспертного совета министерства Чех

Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирование на распределение электроэнергии по европейской методологии согласно наработке Экспертного совета Министерства.

Он отметил, что Экспертный совет при Министерстве энергетики Украины на своем заседании 21 июля пришел к выводу о том, что Украина требует введения RAB-регулирования для операторов системы распределения электроэнергии по европейскому образцу, что предусматривает единую базу активов и ставку доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC). RAB-модель, основанная на практике европейских стран, должна определять норму доходности на уровне WACC с пересчетом раз в год или перед началом регуляторного периода.

"Энергетические эксперты, участники рынка и потенциальные инвесторы убеждены, что положительными последствиями обновления инфраструктуры электросетей от внедрения модели RAB-регулирования по европейскому образцу станет существенное улучшение уровня качества, надежности и бесперебойности электроснабжения для всех потребителей; облегчение присоединения к сетям, рост инвестиционной привлекательности страны; удешевление услуг по распределению электроэнергии благодаря существенному снижению потерь в сетях", - подчеркнул Чех.

Эксперт пишет, что эти выводы были направлены Министерством энергетики в НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение с привлечением всех заинтересованных стейкхолдеров и участников рынка внедрение именно европейской модели стимулирующего тарифа.

В то же время Чех подчеркивает, что проект модели перехода на стимулирующее регулирование, предложенный НКРЭКУ, отличается от европейской практики и не создает инвестиционную привлекательность электроэнергетики. Регулятор предлагает разделить базы активов облэнерго и начислять на них разные ставки возврата инвестиций: низкую на "старую" базу и несколько выше на "новую". Также предлагается возврат инвестированных средств на третий год после вложения.

"Искусственное разделение активов облэнерго на "старые" и "новые" активы закладывает в такую модель огромные коррупционные риски, ведь регулятор будет в ручном режиме по собственному усмотрению регулировать тариф. Такой подход совершенно непонятен для инвесторов, которые являются основным источником средств для модернизации электросетей" , - подчеркнул энергетический эксперт.

Чех убежден, что НКРЭКУ, вместо того, чтобы внедрить лучшие европейские практики, которые доказали свою эффективность, в который раз пытается экспериментировать со ставками и условиями RAB. По его мнению, споры вокруг RAB-тарифов тормозят как приватизацию государственных облэнерго, так и приход на рынок иностранного капитала, поскольку сейчас облэнерго не являются привлекательным для инвесторов, особенно для международных.

"Модернизации электрических сетей уже много лет ждут Украинская электроэнергетика и потребители всех категорий. Сейчас как раз наступил решающий момент, когда регулятор будет выбирать, какую именно модель РАБ-регулирования взять за основу: собственную устаревшую и неэффективную или европейскую прогрессивную", - отметил Чех.

Напомним, ранее Центр Экономического Восстановления сообщил, что переход на стимулирующее регулирование с европейской методологией позволит приватизировать государственные активы облэнерго за 10-14 млрд грн. Приватизация с действующим тарифом принесет лишь 2-3 млрд грн.