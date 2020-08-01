НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) пересмотрела "зеленые" тарифы в соответствии с законом от 21 июля.
Соответствующее постановление принято НКРЭКУ на заседании в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это техническое решение, принимаемое на выполнение вступившего сегодня в силу закона (810-IX – ЭР). С целью избежания разрыва во времени необходимо его принять", – отметила на заседании комиссии врио главы НКРЭКУ Оксана Кривенко.
Для большинства СЭС установлен зеленый тариф в размере 3,83 грн/кВт-ч. (здесь и далее – без НДС). Самый высокий тариф – 7,37 грн/кВт-ч., самый низкий 3,29 грн/кВт-ч.
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Также для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн/кВт-ч. (около двухсот ВИЭ-объектов).
Для ряда СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования.Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн/кВт-ч. или 3,39 грн/кВт-ч.
Всего в проекте постановления указаны 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, производящих э/э из энергии ветра.
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Скажите, а почему Ахметов сам у себя не покупает електроенергию которую он производит? Почему для своих заводов он присосался к атомным станциям производящим стабильную и независящую от капризов погоды самую дешовую електроенергию по 45 копеек?
Нам тут беніні шохи рік розказують що тарифи високі через ЗЕ. тЖдьомс