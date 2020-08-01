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НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы

НКРЭКУ снизила

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) пересмотрела "зеленые" тарифы в соответствии с законом от 21 июля.

Соответствующее постановление принято НКРЭКУ на заседании в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это техническое решение, принимаемое на выполнение вступившего сегодня в силу закона (810-IX – ЭР). С целью избежания разрыва во времени необходимо его принять", – отметила на заседании комиссии врио главы НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Для большинства СЭС установлен зеленый тариф в размере 3,83 грн/кВт-ч. (здесь и далее – без НДС). Самый высокий тариф – 7,37 грн/кВт-ч., самый низкий 3,29 грн/кВт-ч.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон о снижении "зеленого" тарифа, - Шмыгаль

Также для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн/кВт-ч. (около двухсот ВИЭ-объектов).

Для ряда СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования.Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн/кВт-ч. или 3,39 грн/кВт-ч.

Всего в проекте постановления указаны 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, производящих э/э из энергии ветра.

Также на Цензор.НЕТ: Принятие законопроекта о "зеленых" тарифах поставит крест на развитии альтернативной энергетики на многие годы, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Автор: 

энергетика (2568) НКРЭКУ (479) альтернативная энергетика (123) Зеленый тариф (78) солнечная энергетика (39)


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Топ комментарии
+11
Самый высокий тариф - 7,37 грн/кВт-ч., самый низкий 3,29 грн/кВт-ч.
Скажите, а почему Ахметов сам у себя не покупает електроенергию которую он производит? Почему для своих заводов он присосался к атомным станциям производящим стабильную и независящую от капризов погоды самую дешовую електроенергию по 45 копеек?
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01.08.2020 11:44 Ответить
+10
Во время войны, когда вся страна еле выживает, и собирает по копейке для фронта деньги и носки солдатам, когда большинство пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума, когда почти все заводы стоят а люди ищут зароботки за границей, государтсво платит какому то олигархическому уроду 7,37грн/кВт. Ето даже не воровство и махинации, Ето измена Родины, вредительство и саботаж.
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01.08.2020 12:03 Ответить
+7
Кто нибудь скажет, почему Гидроенергетика в Украине не считается *зеленой*, как во всем мире и не дотируется государством, а так же нет *заграничных* експердов которые нам каждый день дудят в уши что нужно вводить РАБ тарифы для модернизации ГЕС? Потому что ее еще Ахметов и КО не прихватизировали еще ГЕС?
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01.08.2020 11:51 Ответить
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Для Ахметова буде 7,37 грн/кВт-ч.
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01.08.2020 11:37 Ответить
А бы высер написать? Большинство станций построенных до 2015 владелец Клюев, они давно себя окупили, но их лобировали, не тронули. А вот реальных инвесторов опрокинули
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01.08.2020 12:04 Ответить
Почему ты называешь инвесторами тех кто не вложил и не заплатил налогов в нашу економику ниодной копейки, а наоборот высасывают из наших карманов последние деньги да еще во время кризиса и войны?
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01.08.2020 12:26 Ответить
Все очень просто - он обычный куйлосос, сидящий на подачках.
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01.08.2020 20:45 Ответить
НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы - Цензор.НЕТ 1230
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01.08.2020 11:39 Ответить
НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы/ Но тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час снизится вряд ли. Блогер: задача для первоклассников - у «Центр.энерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох?
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01.08.2020 11:41 Ответить
Самый высокий тариф - 7,37 грн/кВт-ч., самый низкий 3,29 грн/кВт-ч.
Скажите, а почему Ахметов сам у себя не покупает електроенергию которую он производит? Почему для своих заводов он присосался к атомным станциям производящим стабильную и независящую от капризов погоды самую дешовую електроенергию по 45 копеек?
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01.08.2020 11:44 Ответить
Кто нибудь скажет, почему Гидроенергетика в Украине не считается *зеленой*, как во всем мире и не дотируется государством, а так же нет *заграничных* експердов которые нам каждый день дудят в уши что нужно вводить РАБ тарифы для модернизации ГЕС? Потому что ее еще Ахметов и КО не прихватизировали еще ГЕС?
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01.08.2020 11:51 Ответить
Во время войны, когда вся страна еле выживает, и собирает по копейке для фронта деньги и носки солдатам, когда большинство пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума, когда почти все заводы стоят а люди ищут зароботки за границей, государтсво платит какому то олигархическому уроду 7,37грн/кВт. Ето даже не воровство и махинации, Ето измена Родины, вредительство и саботаж.
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01.08.2020 12:03 Ответить
Все это фигня. На самом деле не снизили практически НИКОМУ! Был тариф 15 евроцентов,сейчас минимальный стал -13 евроцентов. Вот это снижение! Перемога зебилов.
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01.08.2020 12:57 Ответить
Льготные тарифы для альтернативной генерации в Германии пересматриваются каждые три месяца в зависимости от объемов выработки. По данным на начало 2020 года ЗТ составит €0,06/кВт.
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01.08.2020 12:18 Ответить
Меняются только фамилии президентов,но власть и олигархи продолжают активно сосать нашу кровь
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01.08.2020 12:21 Ответить
Большинство инвесторов в зелёную энергетику из забугорья с соответствующими запросами. Безугольная и безатомная зелёная энергетика стоит дорого-плотность зелёной энергии низкая и поэтому поверхности, её воспринимающие, большие.
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01.08.2020 12:44 Ответить
ну шо ж) тепер глянем як знизяться тарифи для населення.
Нам тут беніні шохи рік розказують що тарифи високі через ЗЕ. тЖдьомс
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01.08.2020 12:53 Ответить
Довго доведеться ждати...
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01.08.2020 13:33 Ответить
Это всё обман публики. Зелёный тариф ещё 5 лет назад при подписании соглашения с инвесторами, планировалось опустить в 2020 году на 25%. Вот его и опустили, но только кое-где на 15% а кое-где на 7,5 %.
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01.08.2020 13:48 Ответить
Только опускался он для новопостроенных, ранее введенные оставались на старом тарифе
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01.08.2020 17:50 Ответить
 
 