НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) пересмотрела "зеленые" тарифы в соответствии с законом от 21 июля.

Соответствующее постановление принято НКРЭКУ на заседании в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это техническое решение, принимаемое на выполнение вступившего сегодня в силу закона (810-IX – ЭР). С целью избежания разрыва во времени необходимо его принять", – отметила на заседании комиссии врио главы НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Для большинства СЭС установлен зеленый тариф в размере 3,83 грн/кВт-ч. (здесь и далее – без НДС). Самый высокий тариф – 7,37 грн/кВт-ч., самый низкий 3,29 грн/кВт-ч.

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Также для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн/кВт-ч. (около двухсот ВИЭ-объектов).

Для ряда СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования.Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн/кВт-ч. или 3,39 грн/кВт-ч.

Всего в проекте постановления указаны 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, производящих э/э из энергии ветра.

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