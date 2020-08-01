НКРЕКП знизила "зелені" тарифи

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянула "зелені" тарифи відповідно до закону від 21 липня.

Відповідну постанову прийнято НКРЕКП на засіданні в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це технічне рішення, ухвалене на виконання закону, що набув сьогодні чинності (810-IX-ЕР). Із метою уникнення розриву в часі необхідно його ухвалити", – зазначила на засіданні комісії т.в.о. голови НКРЕКП Оксана Кривенко.

Для більшості СЕС встановлено "зелений" тариф у розмірі 3,83 грн/кВт-год. (тут і далі - без ПДВ). Найвищий тариф - 7,37 грн/кВт-год., найнижчий - 3,29 грн/кВт-год.

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Також для СЕС, встановлених на дахах або фасадах будівель і введених в експлуатацію після 30 липня 2015 року, тариф встановлено у розмірі 4,54 грн/кВт-год. (близько двохсот ВДЕ-об'єктів).

Для низки СЕС встановлено надбавки у 5% і 10% за використання українського обладнання. Для переважної більшості ВЕС тариф становить 2,82 грн/кВт-год. або 3,39 грн/кВт-год.

Загалом у проєкті постанови зазначено 780 суб'єктів господарювання, що володіють СЕС, і 27 суб'єктів, які виробляють електроенергію з енергії вітру.

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