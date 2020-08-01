НКРЕКП знизила "зелені" тарифи
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянула "зелені" тарифи відповідно до закону від 21 липня.
Відповідну постанову прийнято НКРЕКП на засіданні в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це технічне рішення, ухвалене на виконання закону, що набув сьогодні чинності (810-IX-ЕР). Із метою уникнення розриву в часі необхідно його ухвалити", – зазначила на засіданні комісії т.в.о. голови НКРЕКП Оксана Кривенко.
Для більшості СЕС встановлено "зелений" тариф у розмірі 3,83 грн/кВт-год. (тут і далі - без ПДВ). Найвищий тариф - 7,37 грн/кВт-год., найнижчий - 3,29 грн/кВт-год.
Також для СЕС, встановлених на дахах або фасадах будівель і введених в експлуатацію після 30 липня 2015 року, тариф встановлено у розмірі 4,54 грн/кВт-год. (близько двохсот ВДЕ-об'єктів).
Для низки СЕС встановлено надбавки у 5% і 10% за використання українського обладнання. Для переважної більшості ВЕС тариф становить 2,82 грн/кВт-год. або 3,39 грн/кВт-год.
Загалом у проєкті постанови зазначено 780 суб'єктів господарювання, що володіють СЕС, і 27 суб'єктів, які виробляють електроенергію з енергії вітру.
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Скажите, а почему Ахметов сам у себя не покупает електроенергию которую он производит? Почему для своих заводов он присосался к атомным станциям производящим стабильную и независящую от капризов погоды самую дешовую електроенергию по 45 копеек?
Нам тут беніні шохи рік розказують що тарифи високі через ЗЕ. тЖдьомс