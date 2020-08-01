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Новини
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НКРЕКП знизила "зелені" тарифи

НКРЕКП знизила

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянула "зелені" тарифи відповідно до закону від 21 липня.

Відповідну постанову прийнято НКРЕКП на засіданні в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це технічне рішення, ухвалене на виконання закону, що набув сьогодні чинності (810-IX-ЕР). Із метою уникнення розриву в часі необхідно його ухвалити", – зазначила на засіданні комісії т.в.о. голови НКРЕКП Оксана Кривенко.

Для більшості СЕС встановлено "зелений" тариф у розмірі 3,83 грн/кВт-год. (тут і далі - без ПДВ). Найвищий тариф - 7,37 грн/кВт-год., найнижчий - 3,29 грн/кВт-год.

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Також для СЕС, встановлених на дахах або фасадах будівель і введених в експлуатацію після 30 липня 2015 року, тариф встановлено у розмірі 4,54 грн/кВт-год. (близько двохсот ВДЕ-об'єктів).

Для низки СЕС встановлено надбавки у 5% і 10% за використання українського обладнання. Для переважної більшості ВЕС тариф становить 2,82 грн/кВт-год. або 3,39 грн/кВт-год.

Загалом у проєкті постанови зазначено 780 суб'єктів господарювання, що володіють СЕС, і 27 суб'єктів, які виробляють електроенергію з енергії вітру.

Читайте також: Ухвалення законопроєкту про "зелені" тарифи поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато років, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов

Автор: 

енергетика (2615) НКРЕКП (1819) альтернативна енергетика (850) Зелений тариф (420) сонячна енергетика (296)


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Топ коментарі
+11
Самый высокий тариф - 7,37 грн/кВт-ч., самый низкий 3,29 грн/кВт-ч.
Скажите, а почему Ахметов сам у себя не покупает електроенергию которую он производит? Почему для своих заводов он присосался к атомным станциям производящим стабильную и независящую от капризов погоды самую дешовую електроенергию по 45 копеек?
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01.08.2020 11:44 Відповісти
+10
Во время войны, когда вся страна еле выживает, и собирает по копейке для фронта деньги и носки солдатам, когда большинство пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума, когда почти все заводы стоят а люди ищут зароботки за границей, государтсво платит какому то олигархическому уроду 7,37грн/кВт. Ето даже не воровство и махинации, Ето измена Родины, вредительство и саботаж.
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01.08.2020 12:03 Відповісти
+7
Кто нибудь скажет, почему Гидроенергетика в Украине не считается *зеленой*, как во всем мире и не дотируется государством, а так же нет *заграничных* експердов которые нам каждый день дудят в уши что нужно вводить РАБ тарифы для модернизации ГЕС? Потому что ее еще Ахметов и КО не прихватизировали еще ГЕС?
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01.08.2020 11:51 Відповісти
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Для Ахметова буде 7,37 грн/кВт-ч.
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01.08.2020 11:37 Відповісти
А бы высер написать? Большинство станций построенных до 2015 владелец Клюев, они давно себя окупили, но их лобировали, не тронули. А вот реальных инвесторов опрокинули
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01.08.2020 12:04 Відповісти
Почему ты называешь инвесторами тех кто не вложил и не заплатил налогов в нашу економику ниодной копейки, а наоборот высасывают из наших карманов последние деньги да еще во время кризиса и войны?
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01.08.2020 12:26 Відповісти
Все очень просто - он обычный куйлосос, сидящий на подачках.
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01.08.2020 20:45 Відповісти
НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы - Цензор.НЕТ 1230
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01.08.2020 11:39 Відповісти
НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы/ Но тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час снизится вряд ли. Блогер: задача для первоклассников - у «Центр.энерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох?
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01.08.2020 11:41 Відповісти
Самый высокий тариф - 7,37 грн/кВт-ч., самый низкий 3,29 грн/кВт-ч.
Скажите, а почему Ахметов сам у себя не покупает електроенергию которую он производит? Почему для своих заводов он присосался к атомным станциям производящим стабильную и независящую от капризов погоды самую дешовую електроенергию по 45 копеек?
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01.08.2020 11:44 Відповісти
Кто нибудь скажет, почему Гидроенергетика в Украине не считается *зеленой*, как во всем мире и не дотируется государством, а так же нет *заграничных* експердов которые нам каждый день дудят в уши что нужно вводить РАБ тарифы для модернизации ГЕС? Потому что ее еще Ахметов и КО не прихватизировали еще ГЕС?
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01.08.2020 11:51 Відповісти
Во время войны, когда вся страна еле выживает, и собирает по копейке для фронта деньги и носки солдатам, когда большинство пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума, когда почти все заводы стоят а люди ищут зароботки за границей, государтсво платит какому то олигархическому уроду 7,37грн/кВт. Ето даже не воровство и махинации, Ето измена Родины, вредительство и саботаж.
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01.08.2020 12:03 Відповісти
Все это фигня. На самом деле не снизили практически НИКОМУ! Был тариф 15 евроцентов,сейчас минимальный стал -13 евроцентов. Вот это снижение! Перемога зебилов.
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01.08.2020 12:57 Відповісти
Льготные тарифы для альтернативной генерации в Германии пересматриваются каждые три месяца в зависимости от объемов выработки. По данным на начало 2020 года ЗТ составит €0,06/кВт.
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01.08.2020 12:18 Відповісти
Меняются только фамилии президентов,но власть и олигархи продолжают активно сосать нашу кровь
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01.08.2020 12:21 Відповісти
Большинство инвесторов в зелёную энергетику из забугорья с соответствующими запросами. Безугольная и безатомная зелёная энергетика стоит дорого-плотность зелёной энергии низкая и поэтому поверхности, её воспринимающие, большие.
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01.08.2020 12:44 Відповісти
ну шо ж) тепер глянем як знизяться тарифи для населення.
Нам тут беніні шохи рік розказують що тарифи високі через ЗЕ. тЖдьомс
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01.08.2020 12:53 Відповісти
Довго доведеться ждати...
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01.08.2020 13:33 Відповісти
Это всё обман публики. Зелёный тариф ещё 5 лет назад при подписании соглашения с инвесторами, планировалось опустить в 2020 году на 25%. Вот его и опустили, но только кое-где на 15% а кое-где на 7,5 %.
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01.08.2020 13:48 Відповісти
Только опускался он для новопостроенных, ранее введенные оставались на старом тарифе
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01.08.2020 17:50 Відповісти
 
 