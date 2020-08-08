НАБУ і САП підтвердили фейковість справи "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк

Неспроможність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за 3,5 роки зібрати достатньо доказів у справі "Роттердам+" для її передачі до суду вкотре підтвердила безпідставність всіх підозр і відсутність будь-якого складу злочину в цій справі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив колишній глава НКРЕКП (2015-2018 років) Дмитро Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знаковий день у розслідуванні справи "Роттердам+". Нарешті я дочекався того моменту, коли вельмишановні та поважні антикорупційні органи НАБУ та САП визнали, що вся справа – фейк, примара і фантом. Її не існує, як не існує і збитків від запровадження формули, та й існувати їх не могло", - прокоментував Вовк інформацію про зупинку розслідування в справі "Роттердам+".

Відсутність доказів для передачі справи до суду, на думку Вовка, - закономірний результат некомпетентності та маніпуляцій із боку слідства упродовж останніх 3,5 років.

"Ми побачили той самий "результат на табло". 3,5 роки брехні, фальшування і некомпетентності призвели до закономірного висновку. У суд йти немає із чим, збитки відсутні, формула законна", - наголосив Вовк у своєму дописі у фейсбуці.

Читайте також: Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль

Втім, за словами ексголови НКРЕКП, відкрито визнати провал розслідування і взагалі безпідставність відкриття справи керівництву НАБУ і САП заважає ними ж безпідставно створений суспільний і медійний резонанс довкола цієї справи.

Однак саме на керівництві НАБУ і САП, на думку Вовка, лежить персональна відповідальність за бездоказове оголошення підозр, переслідування людей, тримання їх у слідчих ізоляторах, тиражування необґрунтованих обвинувачень і брехні.

"Хто відповість за руйнування надій мільйонів тих, хто повірив в антикорупційну вертикаль у момент її створення як інструменту встановлення законності та справедливості, яка насправді перетворилася в ательє із пошиву кримінальних справ?" - підсумував Вовк.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. закінчувався термін проведення розслідування, яке триває 3,5 роки, з березня 2017 р. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 р. НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.

Читайте також: САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов

7 серпня головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов із посиланням на власні джереда повідомив, що САП ще 3 серпня зупинила розслідування, оскільки в справі немає ключового елементу, без якого воно втрачає сенс, – експертизи, яка підтверджує заподіяння збитків державі.

Згодом цю інформацію підтвердили також адвокати сторони захисту. НАБУ та САП офіційних коментарів не надали.

Раніше повідомлялося, що, за інформацією адвокатів сторони захисту, НАБУ за 3,5 роки не вдалося отримати жодної експертизи, яка підтверджує заподіяння збитків формулою "Роттердам+". Водночас сторона захисту надала висновки чотирьох українських державних і міжнародних дослідницьких інститутів, які підтвердили відсутність будь-яких збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.

Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки наприкінці червня 2020 р. підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Читайте також: Прокурори у справі "Роттердам+" визнали, що вони не мають із чим іти до суду, - адвокат

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що вона може розвалитися в суді.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля під час встановлення прогнозної оптової ціни електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і до сьогодні діє під час визначення вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула "Амстердам+" - у червні 2020 р. був прописаний у меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив, зокрема, президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Зеленський схвалив принципи ціноутворення на газ, ідентичні вугільному "Роттердам+", - ексголова НКРЕКП Вовк. ДОКУМЕНТ