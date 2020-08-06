САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що Спеціальна антикорупційна прокуратура зупинила розслідування однієї з найрезонансніших справ сучасної України - "Роттердам+". Справу зупинено, поки СБУ не завершить експертизу.

Про це Бутусов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "8 серпня мав закінчитися термін досудового розслідування справи "Роттердам+" і справа має бути закрита в архів.

Однак, за даними джерела Цензор.НЕТ, 3 серпня антикорупційна прокуратура зупинила розслідування. Це рішення узгоджене з НАБУ. У справі немає ключового елемента, без якого вона втрачає сенс - експертизи, яка визначає наявність збитків державі. Ця експертиза проводиться цілий рік в експертному центрі Служби безпеки України. Але вона все ще не завершена. САП дає можливість НАБУ і СБУ завершити експертизу, оскільки тепер термін розслідування зупинено. А значить, справа живе, і 5 днів у НАБУ як і раніше залишається, для того, щоб долучити експертизу до справи, висунути підозру і передати справу до суду".

"Справа ця торкнеться не тільки функціонерів старої влади. Вона з величезною силою вдарить і по новій владі, яка також вже встигла вибудувати понятійні стосунки з олігархами в сфері енергетики. А це ті самі уразливості, що і "Роттердам+", - резюмував Бутусов.