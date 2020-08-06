САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що Спеціальна антикорупційна прокуратура зупинила розслідування однієї з найрезонансніших справ сучасної України - "Роттердам+". Справу зупинено, поки СБУ не завершить експертизу.
Про це Бутусов написав у фейсбуці.
Він зазначив: "8 серпня мав закінчитися термін досудового розслідування справи "Роттердам+" і справа має бути закрита в архів.
Однак, за даними джерела Цензор.НЕТ, 3 серпня антикорупційна прокуратура зупинила розслідування. Це рішення узгоджене з НАБУ. У справі немає ключового елемента, без якого вона втрачає сенс - експертизи, яка визначає наявність збитків державі. Ця експертиза проводиться цілий рік в експертному центрі Служби безпеки України. Але вона все ще не завершена. САП дає можливість НАБУ і СБУ завершити експертизу, оскільки тепер термін розслідування зупинено. А значить, справа живе, і 5 днів у НАБУ як і раніше залишається, для того, щоб долучити експертизу до справи, висунути підозру і передати справу до суду".
"Справа ця торкнеться не тільки функціонерів старої влади. Вона з величезною силою вдарить і по новій владі, яка також вже встигла вибудувати понятійні стосунки з олігархами в сфері енергетики. А це ті самі уразливості, що і "Роттердам+", - резюмував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Посадимо нових зебілів.
Если уже праздновать, то по полной.
Но...
"8 августа должен был закончиться срок досудебного расследования дела "Роттердам+" и дело должно быть закрыто в архив".
Видимо опять шота пошло не так...
https://glavcom.ua/economics/finances/opublikovani-rezultati-ekspertizi-formuli-rotterdam-yaku-blizko-roku-prihovuvali-nabu-i-sap-636809.html Опубліковані результати експертизи формули «Роттердам +», яку близько року приховували НАБУ І САП 31 Жовтня, 2019
1. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:
1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;
2) оголошено в розшук підозрюваного;
2-1) слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування;
3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Це виключні підстави! Я думаю, що НАБУ скористалось п/п.3 ч.1, врешті решт там не можуть працювати дебіли, які би зупини саме через непровдення експертизи, чи можуть?