Новини
САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що Спеціальна антикорупційна прокуратура зупинила розслідування однієї з найрезонансніших справ сучасної України - "Роттердам+". Справу зупинено, поки СБУ не завершить експертизу.

Про це Бутусов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "8 серпня мав закінчитися термін досудового розслідування справи "Роттердам+" і справа має бути закрита в архів.

Однак, за даними джерела Цензор.НЕТ, 3 серпня антикорупційна прокуратура зупинила розслідування. Це рішення узгоджене з НАБУ. У справі немає ключового елемента, без якого вона втрачає сенс - експертизи, яка визначає наявність збитків державі. Ця експертиза проводиться цілий рік в експертному центрі Служби безпеки України. Але вона все ще не завершена. САП дає можливість НАБУ і СБУ завершити експертизу, оскільки тепер термін розслідування зупинено. А значить, справа живе, і 5 днів у НАБУ як і раніше залишається, для того, щоб долучити експертизу до справи, висунути підозру і передати справу до суду".

"Справа ця торкнеться не тільки функціонерів старої влади. Вона з величезною силою вдарить і по новій владі, яка також вже встигла вибудувати понятійні стосунки з олігархами в сфері енергетики. А це ті самі уразливості, що і "Роттердам+", - резюмував Бутусов.

Бутусов Юрій Роттердам+
Топ коментарі
+6
Передвиборчий пердьож в калюжу то був, а не "рєзонасноє дєло"
07.08.2020 00:05 Відповісти
+6
Шо обули тебя герусы?))) Как же, - "Сковырнем порошенка и заживьом, вроттердам отменим, 4000$ зарплата, картежи нафуй. А видишь оно...
07.08.2020 00:11 Відповісти
+3
И как эту экспертизу сделают? После отмены формулы Роотердам+- цены на уголь-УВЕЛИЧИЛИСЬ! Пусть докажут-что 5 меньше чем 3.
07.08.2020 00:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отже, 8-го числа зеля профукає справу? Знову обдурить своїх виборців? Та ні, не може бути, він не такий!!!!!
06.08.2020 23:49 Відповісти
Зроблять вигляд шо нічо не пам`ятають) І зеля і виборці
07.08.2020 00:12 Відповісти
Дело это затронет не только функционеров старой власти. Оно с огромной силой ударит и по новой власти, которая также уже успела выстроить понятийные отношения с олигархами в сфере энергетики. А это те же уязвимости, что и "Роттердам+", - резюмировал Бутусов.
Посадимо нових зебілів.
06.08.2020 23:50 Відповісти
Не, Али.
Если уже праздновать, то по полной.
Но...
"8 августа должен был закончиться срок досудебного расследования дела "Роттердам+" и дело должно быть закрыто в архив".

Видимо опять шота пошло не так...
06.08.2020 23:57 Відповісти
за такие необоснованные преследования необходимо просто привлекать (садить в тюрьму от 5 лет +), прокуроров, судей и т.п...и тогда этот дебелизм закончится...а так то всё до сраки...сегодня то, завтра сё...и ничего...
06.08.2020 23:51 Відповісти
06.08.2020 23:53 Відповісти
Да все понятно. Ворон ворону глаз не выклюет. Спи***дили миллиарды долларов а виноватых нету. Главное РАБтарифы ввести нужно, чтобы холопы с голоду еле ноги передвигали и майданить не смогли
показати весь коментар
06.08.2020 23:55 Відповісти
Шо обули тебя герусы?))) Как же, - "Сковырнем порошенка и заживьом, вроттердам отменим, 4000$ зарплата, картежи нафуй. А видишь оно...
07.08.2020 00:11 Відповісти
Тобто експертизи КНДІСЕ по справах Кузьменко-Дугарь,справі генерала Назарова-то ґуд,а по Роттердам +,не підходить,не по феншую ?
https://glavcom.ua/economics/finances/opublikovani-rezultati-ekspertizi-formuli-rotterdam-yaku-blizko-roku-prihovuvali-nabu-i-sap-636809.html Опубліковані результати експертизи формули «Роттердам +», яку близько року приховували НАБУ І САП 31 Жовтня, 2019
06.08.2020 23:56 Відповісти
Передвиборчий пердьож в калюжу то був, а не "рєзонасноє дєло"
07.08.2020 00:05 Відповісти
И как эту экспертизу сделают? После отмены формулы Роотердам+- цены на уголь-УВЕЛИЧИЛИСЬ! Пусть докажут-что 5 меньше чем 3.
07.08.2020 00:23 Відповісти
Как сказал Кузя, "нас злили в унітаз, у котрий раз."
07.08.2020 00:45 Відповісти
Мафия начинает партию и выигрывает
07.08.2020 00:52 Відповісти
Славно зебилью в глаза нассали с этим "Роттердамом"
07.08.2020 00:55 Відповісти
Але свою чорну справу для України цей Роттердам+, як і брехня бігуса, зробили. Україна виглядає зараз огидно, а за Порошенка виглядала велично.
07.08.2020 03:02 Відповісти
Чим займається наше СБУ нині? Замість того,щоб викривати ворогів і диверсантів,яких заполонило територію України,вони нагнуті на те,куди лізти може лише економіка і уряд. Все СБУ працює зараз не на безпеку України,а на те,щоб осудити рятівників держави і її суверенності з справ,які визначені Путіним та його агентами в Україні. СБУ! Займіться справами безпеки! Арештуйте Портнова,Деркача,притягніть в Україну хоча б одного генерала-зрадника,або їх на місуі там прстреліть. Займіться справами,бо народ сам скоро буде зафматись цим!
07.08.2020 05:24 Відповісти
подякуйте 73% дегенератів... Нагадаю, що саме їм наобіцяв їх месія...
07.08.2020 09:02 Відповісти
Проведення експертизи не є підставою для зупинення досудового розслідування!

1. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:

1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;
2) оголошено в розшук підозрюваного;

2-1) слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування;
3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Це виключні підстави! Я думаю, що НАБУ скористалось п/п.3 ч.1, врешті решт там не можуть працювати дебіли, які би зупини саме через непровдення експертизи, чи можуть?
07.08.2020 09:00 Відповісти
Не президентское это -- в каких то плюсах/трусах копаться.
07.08.2020 09:51 Відповісти
Цікаво яка ще експертиза - мабуть шукають на вугіллі сліди ротердамських лопат, або кричать дядькам машиністам, що вугля везуть - "містер, а ю фром ротердам?"
07.08.2020 12:06 Відповісти
 
 