САП остановила расследование резонансного дела "Роттердам+" до завершения экспертиз, - Бутусов
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что Специальная антикоррупционная прокуратура остановила расследование одного из самых резонансных дел современной Украины - "Роттердам+". Дело остановлено пока СБУ не завершит экспертизу
Об этом Бутусов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "8 августа должен был закончиться срок досудебного расследования дела "Роттердам+" и дело должно быть закрыто в архив.
Однако, по данным источника Цензор.НЕТ, 3 августа антикоррупционная прокуратура остановила расследование. Это решение согласовано с НАБУ. В деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл - экспертизы, которая определяет наличие ущерба государству. Эта экспертиза проводится целый год в экспертном центре Службы безопасности Украины. Но она все еще не завершена. САП дает возможность НАБУ и СБУ завершить экспертизу, поскольку теперь срок расследования остановлен. А значит дело живет, и 5 дней у НАБУ по-прежнему остается, для того, чтобы приобщить экспертизу к делу, выдвинуть подозрение и передать дело в суд".
"Дело это затронет не только функционеров старой власти. Оно с огромной силой ударит и по новой власти, которая также уже успела выстроить понятийные отношения с олигархами в сфере энергетики. А это те же уязвимости, что и "Роттердам+", - резюмировал Бутусов.
Посадимо нових зебілів.
Если уже праздновать, то по полной.
Но...
https://glavcom.ua/economics/finances/opublikovani-rezultati-ekspertizi-formuli-rotterdam-yaku-blizko-roku-prihovuvali-nabu-i-sap-636809.html Опубліковані результати експертизи формули «Роттердам +», яку близько року приховували НАБУ І САП 31 Жовтня, 2019
1. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:
1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;
2) оголошено в розшук підозрюваного;
2-1) слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування;
3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Це виключні підстави! Я думаю, що НАБУ скористалось п/п.3 ч.1, врешті решт там не можуть працювати дебіли, які би зупини саме через непровдення експертизи, чи можуть?