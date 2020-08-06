САП остановила расследование резонансного дела "Роттердам+" до завершения экспертиз, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что Специальная антикоррупционная прокуратура остановила расследование одного из самых резонансных дел современной Украины - "Роттердам+". Дело остановлено пока СБУ не завершит экспертизу

Об этом Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "8 августа должен был закончиться срок досудебного расследования дела "Роттердам+" и дело должно быть закрыто в архив.

Однако, по данным источника Цензор.НЕТ, 3 августа антикоррупционная прокуратура остановила расследование. Это решение согласовано с НАБУ. В деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл - экспертизы, которая определяет наличие ущерба государству. Эта экспертиза проводится целый год в экспертном центре Службы безопасности Украины. Но она все еще не завершена. САП дает возможность НАБУ и СБУ завершить экспертизу, поскольку теперь срок расследования остановлен. А значит дело живет, и 5 дней у НАБУ по-прежнему остается, для того, чтобы приобщить экспертизу к делу, выдвинуть подозрение и передать дело в суд".

"Дело это затронет не только функционеров старой власти. Оно с огромной силой ударит и по новой власти, которая также уже успела выстроить понятийные отношения с олигархами в сфере энергетики. А это те же уязвимости, что и "Роттердам+", - резюмировал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В материалах дела по "Роттердам +" отсутствуют доказательства убытков или неправомерной выгоды, - доктор юридических наук Власова