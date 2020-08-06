РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7710 посетителей онлайн
Новости
3 751 22

САП остановила расследование резонансного дела "Роттердам+" до завершения экспертиз, - Бутусов

САП остановила расследование резонансного дела "Роттердам+" до завершения экспертиз, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что Специальная антикоррупционная прокуратура остановила расследование одного из самых резонансных дел современной Украины - "Роттердам+". Дело остановлено пока СБУ не завершит экспертизу

Об этом Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "8 августа должен был закончиться срок досудебного расследования дела "Роттердам+" и дело должно быть закрыто в архив.

Однако, по данным источника Цензор.НЕТ, 3 августа антикоррупционная прокуратура остановила расследование. Это решение согласовано с НАБУ. В деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл - экспертизы, которая определяет наличие ущерба государству. Эта экспертиза проводится целый год в экспертном центре Службы безопасности Украины. Но она все еще не завершена. САП дает возможность НАБУ и СБУ завершить экспертизу, поскольку теперь срок расследования остановлен. А значит дело живет, и 5 дней у НАБУ по-прежнему остается, для того, чтобы приобщить экспертизу к делу, выдвинуть подозрение и передать дело в суд".

"Дело это затронет не только функционеров старой власти. Оно с огромной силой ударит и по новой власти, которая также уже успела выстроить понятийные отношения с олигархами в сфере энергетики. А это те же уязвимости, что и "Роттердам+", - резюмировал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В материалах дела по "Роттердам +" отсутствуют доказательства убытков или неправомерной выгоды, - доктор юридических наук Власова

Автор: 

Бутусов Юрий (4416) САП (2312) Роттердам+ (166)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Передвиборчий пердьож в калюжу то був, а не "рєзонасноє дєло"
показать весь комментарий
07.08.2020 00:05 Ответить
+6
Шо обули тебя герусы?))) Как же, - "Сковырнем порошенка и заживьом, вроттердам отменим, 4000$ зарплата, картежи нафуй. А видишь оно...
показать весь комментарий
07.08.2020 00:11 Ответить
+3
И как эту экспертизу сделают? После отмены формулы Роотердам+- цены на уголь-УВЕЛИЧИЛИСЬ! Пусть докажут-что 5 меньше чем 3.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отже, 8-го числа зеля профукає справу? Знову обдурить своїх виборців? Та ні, не може бути, він не такий!!!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 23:49 Ответить
Зроблять вигляд шо нічо не пам`ятають) І зеля і виборці
показать весь комментарий
07.08.2020 00:12 Ответить
Дело это затронет не только функционеров старой власти. Оно с огромной силой ударит и по новой власти, которая также уже успела выстроить понятийные отношения с олигархами в сфере энергетики. А это те же уязвимости, что и "Роттердам+", - резюмировал Бутусов. Источник: https://censor.net.ua/n3212396
Посадимо нових зебілів.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:50 Ответить
Не, Али.
Если уже праздновать, то по полной.
Но...
"8 августа должен был закончиться срок досудебного расследования дела "Роттердам+" и дело должно быть закрыто в архив".

Видимо опять шота пошло не так...
показать весь комментарий
06.08.2020 23:57 Ответить
за такие необоснованные преследования необходимо просто привлекать (садить в тюрьму от 5 лет +), прокуроров, судей и т.п...и тогда этот дебелизм закончится...а так то всё до сраки...сегодня то, завтра сё...и ничего...
показать весь комментарий
06.08.2020 23:51 Ответить
САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4747

САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8762
показать весь комментарий
06.08.2020 23:53 Ответить
Да все понятно. Ворон ворону глаз не выклюет. Спи***дили миллиарды долларов а виноватых нету. Главное РАБтарифы ввести нужно, чтобы холопы с голоду еле ноги передвигали и майданить не смогли
показать весь комментарий
06.08.2020 23:55 Ответить
Шо обули тебя герусы?))) Как же, - "Сковырнем порошенка и заживьом, вроттердам отменим, 4000$ зарплата, картежи нафуй. А видишь оно...
показать весь комментарий
07.08.2020 00:11 Ответить
Тобто експертизи КНДІСЕ по справах Кузьменко-Дугарь,справі генерала Назарова-то ґуд,а по Роттердам +,не підходить,не по феншую ?
https://glavcom.ua/economics/finances/opublikovani-rezultati-ekspertizi-formuli-rotterdam-yaku-blizko-roku-prihovuvali-nabu-i-sap-636809.html Опубліковані результати експертизи формули «Роттердам +», яку близько року приховували НАБУ І САП 31 Жовтня, 2019
показать весь комментарий
06.08.2020 23:56 Ответить
Передвиборчий пердьож в калюжу то був, а не "рєзонасноє дєло"
показать весь комментарий
07.08.2020 00:05 Ответить
И как эту экспертизу сделают? После отмены формулы Роотердам+- цены на уголь-УВЕЛИЧИЛИСЬ! Пусть докажут-что 5 меньше чем 3.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:23 Ответить
Как сказал Кузя, "нас злили в унітаз, у котрий раз."
показать весь комментарий
07.08.2020 00:45 Ответить
Мафия начинает партию и выигрывает
САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6664
показать весь комментарий
07.08.2020 00:52 Ответить
Славно зебилью в глаза нассали с этим "Роттердамом"
показать весь комментарий
07.08.2020 00:55 Ответить
Але свою чорну справу для України цей Роттердам+, як і брехня бігуса, зробили. Україна виглядає зараз огидно, а за Порошенка виглядала велично.
показать весь комментарий
07.08.2020 03:02 Ответить
Чим займається наше СБУ нині? Замість того,щоб викривати ворогів і диверсантів,яких заполонило територію України,вони нагнуті на те,куди лізти може лише економіка і уряд. Все СБУ працює зараз не на безпеку України,а на те,щоб осудити рятівників держави і її суверенності з справ,які визначені Путіним та його агентами в Україні. СБУ! Займіться справами безпеки! Арештуйте Портнова,Деркача,притягніть в Україну хоча б одного генерала-зрадника,або їх на місуі там прстреліть. Займіться справами,бо народ сам скоро буде зафматись цим!
показать весь комментарий
07.08.2020 05:24 Ответить
подякуйте 73% дегенератів... Нагадаю, що саме їм наобіцяв їх месія...
САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7570
показать весь комментарий
07.08.2020 09:02 Ответить
Проведення експертизи не є підставою для зупинення досудового розслідування!

1. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:

1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;
2) оголошено в розшук підозрюваного;

2-1) слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування;
3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Це виключні підстави! Я думаю, що НАБУ скористалось п/п.3 ч.1, врешті решт там не можуть працювати дебіли, які би зупини саме через непровдення експертизи, чи можуть?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:00 Ответить
Не президентское это -- в каких то плюсах/трусах копаться.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:51 Ответить
Цікаво яка ще експертиза - мабуть шукають на вугіллі сліди ротердамських лопат, або кричать дядькам машиністам, що вугля везуть - "містер, а ю фром ротердам?"
показать весь комментарий
07.08.2020 12:06 Ответить
 
 