НАБУ и САП подтвердили фейковость дела "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Несостоятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за 3,5 года собрать достаточно доказательств по делу "Роттердам +" для его передачи в суд в очередной раз подтвердила безосновательность всех подозрений и отсутствие какого-либо состава преступления в этом деле.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава НКРЕКП (2015-2018 годы) Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня знаковый день в расследовании дела "Роттердам+". Наконец-то я дождался того момента, когда многоуважаемые и авторитетные антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело - фейк, призрак и фантом. Его не существует, как не существует и убытков от введения формулы, и существовать их не могло", - прокомментировал Вовк информацию об остановке расследование по делу "Роттердам + ".

Отсутствие доказательств для передачи дела в суд, по мнению Вовка, - закономерный результат некомпетентности и манипуляций со стороны следствия на протяжении последних 3,5 лет.

"Мы увидели тот самый "результат на табло". 3,5 года лжи, фальсификации и некомпетентности привели к закономерному выводу. В суд идти не с чем, убытки отсутствуют, формула законная ", - отметил Вовк в своем посте в Facebook.

Впрочем, по словам экс-главы НКРЭКУ, открыто признать провал расследования и вообще беспочвенность открытия дела руководству НАБУ и САП мешает ими же безосновательно созданный общественный и медийный резонанс вокруг этого дела.

Однако, именно на руководстве НАБУ и САП, по мнению Вовка, лежит персональная ответственность за бездоказательное объявление подозрений, преследования людей, содержание их в следственных изоляторах, тиражирование необоснованных обвинений и лжи.

"Ответит за разрушение надежд миллионов тех, кто поверил в антикоррупционную вертикаль в момент ее создания как инструмент установления законности и справедливости, которая на самом деле превратилось в ателье по пошиву уголовных дел", - подытожил Вовк.

Напомним, 8 августа 2020 истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 лет, с марта 2017 г. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суда или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

7 августа главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что САП еще 3 августа остановило расследования, поскольку в деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл - экспертизы, которая подтверждает наличие ущерба государству.

Впоследствии эту информацию подтвердили также адвокаты стороны защиты. НАБУ и САП официальных комментариев не предоставили.

Ранее сообщалось, что по информации адвокатов стороны защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающий нанесение ущерба формулой "Роттердам +". При этом сторона защиты предоставила выводы четырех украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие каких-либо убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Ранее информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии. Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и по настоящее момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 г. был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.

