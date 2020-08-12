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Литва готова предоставлять убежище подвергающимся преследованиям белорусам, - МВД
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила, что страна готова предоставлять убежище подвергающимся преследованиям белорусам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Delfi.
"Мы пристально следим за ситуацией в Беларуси и подготовили план мер на случай, если увеличится число граждан Беларуси, желающих получить убежище в Литве. Лицам, которые попросят убежища и будут соответствовать статусу беженца, такое убежище в нашей стране будет предоставлено", - сказала Тамашунене.
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