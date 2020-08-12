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Новости Репрессии в Беларуси
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Литва готова предоставлять убежище подвергающимся преследованиям белорусам, - МВД

Литва готова предоставлять убежище подвергающимся преследованиям белорусам, - МВД

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила, что страна готова предоставлять убежище подвергающимся преследованиям белорусам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Delfi.

"Мы пристально следим за ситуацией в Беларуси и подготовили план мер на случай, если увеличится число граждан Беларуси, желающих получить убежище в Литве. Лицам, которые попросят убежища и будут соответствовать статусу беженца, такое убежище в нашей стране будет предоставлено", - сказала Тамашунене.

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Автор: 

Беларусь (7937) Литва (2520) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+6
***** отсек батьку от европы..
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12.08.2020 15:23 Ответить
+4
попадание в кпз достаточный аргумент для получения убежища в евросоюзе? желающих будет достаточно
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12.08.2020 15:03 Ответить
+3
А всех остальных спасет пукин.
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12.08.2020 15:15 Ответить
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в Білорусі залишиться Лукашенко і омон ! а ще туристи прихильники шпилів...
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12.08.2020 15:03 Ответить
попадание в кпз достаточный аргумент для получения убежища в евросоюзе? желающих будет достаточно
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12.08.2020 15:03 Ответить
А всех остальных спасет пукин.
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12.08.2020 15:15 Ответить
***** отсек батьку от европы..
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12.08.2020 15:23 Ответить
Литовцы-молодцы !
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12.08.2020 15:37 Ответить
хто їх випустить?
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12.08.2020 15:42 Ответить
Шота чуйка такая, что в ближайшее время таракан такого убежища захочет... Литва готова принять таракана?
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12.08.2020 15:57 Ответить
Таракан выпрашивает у Си место мэра Гонконга .
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12.08.2020 16:11 Ответить
Вот в Гонконге тока таракана не хватало. Там и так майданят, а еще этого им на съедение.
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12.08.2020 17:32 Ответить
Ну і правильно. З рідної землі бвлорусам потрібно тікати. Бажано - без речей. Щоб кацапи вселилися в облаштовані будинки. Раз не виходить боронитися.
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12.08.2020 15:59 Ответить
 
 