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Новини Репресії в Білорусі
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Литва готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідування, - МВС

Литва готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідування, - МВС

Міністр внутрішніх справ Литви Рита Тамашунене заявила, що країна готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

"Ми пильно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план заходів на випадок, якщо збільшиться кількість громадян Білорусі, які бажають отримати притулок у Литві. Особам, які попросять притулку і будуть відповідати статусу біженця, такий притулок в нашій країні буде надано", - сказала Тамашунене.

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Білорусь (7987) Литва (2467) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+6
***** отсек батьку от европы..
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12.08.2020 15:23 Відповісти
+4
попадание в кпз достаточный аргумент для получения убежища в евросоюзе? желающих будет достаточно
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12.08.2020 15:03 Відповісти
+3
А всех остальных спасет пукин.
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12.08.2020 15:15 Відповісти
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в Білорусі залишиться Лукашенко і омон ! а ще туристи прихильники шпилів...
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12.08.2020 15:03 Відповісти
попадание в кпз достаточный аргумент для получения убежища в евросоюзе? желающих будет достаточно
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12.08.2020 15:03 Відповісти
А всех остальных спасет пукин.
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12.08.2020 15:15 Відповісти
***** отсек батьку от европы..
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12.08.2020 15:23 Відповісти
Литовцы-молодцы !
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12.08.2020 15:37 Відповісти
хто їх випустить?
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12.08.2020 15:42 Відповісти
Шота чуйка такая, что в ближайшее время таракан такого убежища захочет... Литва готова принять таракана?
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12.08.2020 15:57 Відповісти
Таракан выпрашивает у Си место мэра Гонконга .
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12.08.2020 16:11 Відповісти
Вот в Гонконге тока таракана не хватало. Там и так майданят, а еще этого им на съедение.
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12.08.2020 17:32 Відповісти
Ну і правильно. З рідної землі бвлорусам потрібно тікати. Бажано - без речей. Щоб кацапи вселилися в облаштовані будинки. Раз не виходить боронитися.
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12.08.2020 15:59 Відповісти
 
 