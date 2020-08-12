1 210 10
Литва готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідування, - МВС
Міністр внутрішніх справ Литви Рита Тамашунене заявила, що країна готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.
"Ми пильно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план заходів на випадок, якщо збільшиться кількість громадян Білорусі, які бажають отримати притулок у Литві. Особам, які попросять притулку і будуть відповідати статусу біженця, такий притулок в нашій країні буде надано", - сказала Тамашунене.
Топ коментарі
+6 молодой рабочий
показати весь коментар12.08.2020 15:23 Відповісти Посилання
+4 Unlucky Guy
показати весь коментар12.08.2020 15:03 Відповісти Посилання
+3 Алла Новосад #194524
показати весь коментар12.08.2020 15:15 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роман Кокоровець
показати весь коментар12.08.2020 15:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Unlucky Guy
показати весь коментар12.08.2020 15:03 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Алла Новосад #194524
показати весь коментар12.08.2020 15:15 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
молодой рабочий
показати весь коментар12.08.2020 15:23 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Vladimir Soukhov
показати весь коментар12.08.2020 15:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
krot_lub
показати весь коментар12.08.2020 15:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Valery Greff
показати весь коментар12.08.2020 15:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Михаил Торо
показати весь коментар12.08.2020 16:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valery Greff
показати весь коментар12.08.2020 17:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар12.08.2020 15:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль