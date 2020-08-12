Литва готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідування, - МВС

Міністр внутрішніх справ Литви Рита Тамашунене заявила, що країна готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

"Ми пильно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план заходів на випадок, якщо збільшиться кількість громадян Білорусі, які бажають отримати притулок у Литві. Особам, які попросять притулку і будуть відповідати статусу біженця, такий притулок в нашій країні буде надано", - сказала Тамашунене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі"