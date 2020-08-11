Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье, - Линкявичюс

Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр журналистам.

По словам Линкявичюса, Тихановская приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси, при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

"У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.

По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей также предоставлена охрана.

"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Линкявичюс на вопрос, обеспечили ли Тихановскую жильем власти Литвы.

Министр также сказал, что обнародованное во вторник видеообращение Тихановской было записано в Беларуси.

Линкявичус сказал, что у Тихановской была литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.

"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.

По словам Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов.

"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ – есть потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Линкявичюс.

Ранее Линкявичюс сообщил, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на свободе и сейчас находится в Литве.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

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