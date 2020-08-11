Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье, - Линкявичюс
Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр журналистам.
По словам Линкявичюса, Тихановская приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси, при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".
"У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.
По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей также предоставлена охрана.
"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Линкявичюс на вопрос, обеспечили ли Тихановскую жильем власти Литвы.
Министр также сказал, что обнародованное во вторник видеообращение Тихановской было записано в Беларуси.
Линкявичус сказал, что у Тихановской была литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.
"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.
По словам Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов.
"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ – есть потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Линкявичюс.
Ранее Линкявичюс сообщил, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на свободе и сейчас находится в Литве.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
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Не удивлён, гэбня она такая.
Вибори без вибору в Білорусії. Шкода.
победю побеждуодержу победу?
Думаю, что у Батьки было реально 50-60%.
В Беларуси, по заявлениям "апазицианеров" "накинули" 70%. Должна быть такая толпа что Майдан меркнет.
Покажи ролик с большой толпой, хотя бы близко сравнимой с Майданом? "Много людей несут цветы к месту где погиб протестующий" - на фото максимум 20 человек.
"Массовые протесты" - хрен найдешь видео где хотя бы 1 тысяча людей.
Не может такого быть при фальсификации 70%.
Навскидку взял первое попавшееся, колонна довольно длинная. Если хочешь, можешь попробовать пересчитать
Спряталась вовремя,а как быть тем людям,что поддержали ее?кто арестован,избит?если думаешь только о себе-сиди на кухне и не выглядывай из под шторки...
Так же само как это было во Франции с "Жёлтыми жилетами", радикализация которых проходила через группы "Национального фронта" Марин Ле Пен, некоторые представители которого воевали на Донбассе на стороне оккупационных войск.
Так было в Каталонии, в период псевдо-референдума о независимости этого региона. Так происходит сейчас в США, когда движение BLM подогревается радикалами "Антифа".
И практически во всех элементах радикализации, от Франции до США, присутствует российский след, от финансирования, до боевой подготовки участвующих в хаотизации боевиков!
дураклегко, правда в историческом плане недолговечно, бабла и ресурсов пока дохрена, народ - "быдло", делай что хочешь, а если что - можно прикрыться женщинами и детьми. у нас президент, парламент и суды уже тупо органы по распилу бабла, привыкли ...
Таке ж питання: чому не звалила на рашку ? Не хотіла так відверто палитися ? Та ладно.
Може, ще скаже, що її дітки зараз почнуть вчити литовську і вона сама ?
Чи тихенько виїде під крильце х**ла, "героїня" ?
Дуже нерозумна, щоб не сказати інакше. Правда, для ролі у кремлівському сценарії олії вистачило.
І білоруси повелися на тупу казочку, що домогосподарка посидить на стільчику півроку, нічого не роблячи, і оголосить нові вибори. За півроку країну можна кудись діти, злити. Як вона себе бачила у ролі верховного головнокомандувача протягом шести місяців ? Не доганяла, що без протестів не обійдеться ? Що вякала б на прес-конференціях і відповідала послам ? Курка.
Ненавиджу таких безвідповідальних людей. І таку "святу простоту", яка є дуже небезпесною (на жаль, цю небезпеку, як правило, недооцінюють) і часто може призвести до дуже сумних наслідків.
Жодної поваги ні жалю до тупої білоруської корови.
как и у нас в прошлом году, только наш еще не понял и играется дальше
в Беларуси все-таки более приличные люди, "лидеров" не найти...