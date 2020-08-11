Литва видала Тіхановській візу на рік і надала житло, - Лінкявічюс
Прибула в Литву у вівторок вранці кандидатка від опозиції на президентських виборах у Білорусі Світлана Тіхановська перебуває в безпеці разом зі своїми дітьми
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
"Тіхановська в безпеці, вона перебуває в Литві разом зі своїми дітьми", - сказав міністр журналістам.
За словами Лінаса Лінкявічюса, Тіхановська приїхала в Литву після тиску з боку влади Білорусі, при цьому посадові особи цієї країни "не перешкоджали від'їзду, навіть допомогли".
"У неї не було особливого вибору, лише покинути країну", - сказав Лінкявічюс.
За його словами, Тіхановська зараз у наданому державою житлі, їй також надано охорону.
"Їй надано місце, з відома уряду, у неї статус гості, як я згадував, у неї є віза", - відповів Лінас Лінкявічюс на питання, забезпечила чи Тіхановську житлом влада Литви.
Міністр також сказав, що оприлюднене у вівторок відеозвернення Тіхановської було записано в Білорусі.
Лінкявічюс сказав, що у Тіхановської була литовська віза, а її діти приїхали в Литву ще раніше.
"У неї була національна віза Литви, це означає, що вона може перебувати в Литві протягом року без обмежень, і, мабуть, це визначило її вибір виїхати до Литви", - сказав міністр.
За словами Лінкявічюса, він сам ще не спілкувався з представницею білоруської опозиції і не знає її планів.
"Вона сама вирішить, як їй далі робити, можливо, поспілкується зі ЗМІ - є потреба, але все це буде природно, без форсування", - сказав Лінкявічюс.
Раніше Лінкявічюс повідомив, що кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на волі й зараз перебуває в Литві.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
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Не удивлён, гэбня она такая.
Вибори без вибору в Білорусії. Шкода.
победю побеждуодержу победу?
Думаю, что у Батьки было реально 50-60%.
В Беларуси, по заявлениям "апазицианеров" "накинули" 70%. Должна быть такая толпа что Майдан меркнет.
Покажи ролик с большой толпой, хотя бы близко сравнимой с Майданом? "Много людей несут цветы к месту где погиб протестующий" - на фото максимум 20 человек.
"Массовые протесты" - хрен найдешь видео где хотя бы 1 тысяча людей.
Не может такого быть при фальсификации 70%.
Навскидку взял первое попавшееся, колонна довольно длинная. Если хочешь, можешь попробовать пересчитать
Спряталась вовремя,а как быть тем людям,что поддержали ее?кто арестован,избит?если думаешь только о себе-сиди на кухне и не выглядывай из под шторки...
Так же само как это было во Франции с "Жёлтыми жилетами", радикализация которых проходила через группы "Национального фронта" Марин Ле Пен, некоторые представители которого воевали на Донбассе на стороне оккупационных войск.
Так было в Каталонии, в период псевдо-референдума о независимости этого региона. Так происходит сейчас в США, когда движение BLM подогревается радикалами "Антифа".
И практически во всех элементах радикализации, от Франции до США, присутствует российский след, от финансирования, до боевой подготовки участвующих в хаотизации боевиков!
дураклегко, правда в историческом плане недолговечно, бабла и ресурсов пока дохрена, народ - "быдло", делай что хочешь, а если что - можно прикрыться женщинами и детьми. у нас президент, парламент и суды уже тупо органы по распилу бабла, привыкли ...
Таке ж питання: чому не звалила на рашку ? Не хотіла так відверто палитися ? Та ладно.
Може, ще скаже, що її дітки зараз почнуть вчити литовську і вона сама ?
Чи тихенько виїде під крильце х**ла, "героїня" ?
Дуже нерозумна, щоб не сказати інакше. Правда, для ролі у кремлівському сценарії олії вистачило.
І білоруси повелися на тупу казочку, що домогосподарка посидить на стільчику півроку, нічого не роблячи, і оголосить нові вибори. За півроку країну можна кудись діти, злити. Як вона себе бачила у ролі верховного головнокомандувача протягом шести місяців ? Не доганяла, що без протестів не обійдеться ? Що вякала б на прес-конференціях і відповідала послам ? Курка.
Ненавиджу таких безвідповідальних людей. І таку "святу простоту", яка є дуже небезпесною (на жаль, цю небезпеку, як правило, недооцінюють) і часто може призвести до дуже сумних наслідків.
Жодної поваги ні жалю до тупої білоруської корови.
как и у нас в прошлом году, только наш еще не понял и играется дальше
в Беларуси все-таки более приличные люди, "лидеров" не найти...