Литва видала Тіхановській візу на рік і надала житло, - Лінкявічюс

Прибула в Литву у вівторок вранці кандидатка від опозиції на президентських виборах у Білорусі Світлана Тіхановська перебуває в безпеці разом зі своїми дітьми

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Тіхановська в безпеці, вона перебуває в Литві разом зі своїми дітьми", - сказав міністр журналістам.

За словами Лінаса Лінкявічюса, Тіхановська приїхала в Литву після тиску з боку влади Білорусі, при цьому посадові особи цієї країни "не перешкоджали від'їзду, навіть допомогли".

"У неї не було особливого вибору, лише покинути країну", - сказав Лінкявічюс.

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За його словами, Тіхановська зараз у наданому державою житлі, їй також надано охорону.

"Їй надано місце, з відома уряду, у неї статус гості, як я згадував, у неї є віза", - відповів Лінас Лінкявічюс на питання, забезпечила чи Тіхановську житлом влада Литви.

Міністр також сказав, що оприлюднене у вівторок відеозвернення Тіхановської було записано в Білорусі.

Лінкявічюс сказав, що у Тіхановської була литовська віза, а її діти приїхали в Литву ще раніше.

"У неї була національна віза Литви, це означає, що вона може перебувати в Литві протягом року без обмежень, і, мабуть, це визначило її вибір виїхати до Литви", - сказав міністр.

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За словами Лінкявічюса, він сам ще не спілкувався з представницею білоруської опозиції і не знає її планів.

"Вона сама вирішить, як їй далі робити, можливо, поспілкується зі ЗМІ - є потреба, але все це буде природно, без форсування", - сказав Лінкявічюс.

Раніше Лінкявічюс повідомив, що кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на волі й зараз перебуває в Литві.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.