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Новини Революція в Білорусі
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Литва видала Тіхановській візу на рік і надала житло, - Лінкявічюс

Литва видала Тіхановській візу на рік і надала житло, - Лінкявічюс

Прибула в Литву у вівторок вранці кандидатка від опозиції на президентських виборах у Білорусі Світлана Тіхановська перебуває в безпеці разом зі своїми дітьми

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Тіхановська в безпеці, вона перебуває в Литві разом зі своїми дітьми", - сказав міністр журналістам.

За словами Лінаса Лінкявічюса, Тіхановська приїхала в Литву після тиску з боку влади Білорусі, при цьому посадові особи цієї країни "не перешкоджали від'їзду, навіть допомогли".

"У неї не було особливого вибору, лише покинути країну", - сказав Лінкявічюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лінкявічюс про виїзд Тіхановської в Литву: вона зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі

За його словами, Тіхановська зараз у наданому державою житлі, їй також надано охорону.

"Їй надано місце, з відома уряду, у неї статус гості, як я згадував, у неї є віза", - відповів Лінас Лінкявічюс на питання, забезпечила чи Тіхановську житлом влада Литви.

Міністр також сказав, що оприлюднене у вівторок відеозвернення Тіхановської було записано в Білорусі.

Лінкявічюс сказав, що у Тіхановської була литовська віза, а її діти приїхали в Литву ще раніше.

"У неї була національна віза Литви, це означає, що вона може перебувати в Литві протягом року без обмежень, і, мабуть, це визначило її вибір виїхати до Литви", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою". ВІДЕО

За словами Лінкявічюса, він сам ще не спілкувався з представницею білоруської опозиції і не знає її планів.

"Вона сама вирішить, як їй далі робити, можливо, поспілкується зі ЗМІ - є потреба, але все це буде природно, без форсування", - сказав Лінкявічюс.

Раніше Лінкявічюс повідомив, що кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на волі й зараз перебуває в Литві.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (7987) віза (737) вибори (6724) Литва (2467) Лукашенко Олександр (2668) Лінкявічюс Лінас (182) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+12
"У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс Источник: https://censor.net/n3213104
Не удивлён, гэбня она такая.
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11.08.2020 16:06 Відповісти
+12
Дивно, що не в Ростов. Тихановська ще та "опозиціонерка".
Вибори без вибору в Білорусії. Шкода.
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11.08.2020 16:06 Відповісти
+10
Когда она вылвигалась в президенты,она ситуацию просчитывала наперед?что будут протесты, угрозы?
Спряталась вовремя,а как быть тем людям,что поддержали ее?кто арестован,избит?если думаешь только о себе-сиди на кухне и не выглядывай из под шторки...
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11.08.2020 16:13 Відповісти
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Євроідіоти допомагають путіну розкачувати ситуацію в Білорусі. Треба було її арештувати і посадити в СІЗО на рік часу, щоб інші агенти путіна замислились де вони будуть переховуватись.
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11.08.2020 16:05 Відповісти
В таких случаях обычно спрашивают "что ты куришь?" Но в твоем это уже не имеет значения.
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11.08.2020 16:08 Відповісти
"У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс Источник: https://censor.net/n3213104
Не удивлён, гэбня она такая.
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11.08.2020 16:06 Відповісти
Литва видала Тіхановській візу на рік і надала житло, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 6389
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11.08.2020 18:04 Відповісти
Через год будет беженка с пенсией и прочими ништяками.
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11.08.2020 16:06 Відповісти
или рассказывать истории про шпили
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11.08.2020 16:08 Відповісти
Не без этого, конечно. Но потом её кудри примелькаются, и... Дальше все знают...
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11.08.2020 16:09 Відповісти
Дивно, що не в Ростов. Тихановська ще та "опозиціонерка".
Вибори без вибору в Білорусії. Шкода.
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11.08.2020 16:06 Відповісти
це лише початок краху совка у Білорусі
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11.08.2020 16:19 Відповісти
Скорее выборы без права на выбор. Вот против чего белорусы.
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11.08.2020 16:25 Відповісти
Ну что ж, ее можно понять и простить. Не у вех есть столько мужества, сколько у Тимошенко.
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11.08.2020 16:07 Відповісти
Давайте тут про Білорусію, а не про наших "великомученець".
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11.08.2020 16:08 Відповісти
У меня знакомый лечил болячку интимного свойства путём прикладывания её портрета к больному месту. Говорит, что помогло.
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11.08.2020 16:08 Відповісти
многие до сих пор воду заряжают таким способом)
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11.08.2020 16:10 Відповісти
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11.08.2020 16:10 Відповісти
Ты считаешь это юмором?
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11.08.2020 16:10 Відповісти
Да какое там, суровая правда жизни!
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11.08.2020 16:13 Відповісти
и ЭТО ТОЖЕ?
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11.08.2020 16:14 Відповісти
Литва видала Тіхановській візу на рік і надала житло, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 5231
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11.08.2020 16:16 Відповісти
Женя, а нащо ти її пхаєш в цю тему, вона вже згідна на президента Біларусі?
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11.08.2020 16:19 Відповісти
Ну не буду.
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11.08.2020 16:20 Відповісти
геморрой?
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11.08.2020 16:36 Відповісти
Семён Семёныыыыч
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11.08.2020 16:40 Відповісти
Тимошенко вскарабкалась на коррупционном бабле до таких политичческих вершин, что даже креативнейший подонок Лука не смог бы ее засадить надолго
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11.08.2020 18:28 Відповісти
"вскарабкалась" для нее унизительное слово - поднялась...
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11.08.2020 18:29 Відповісти
но когда нужно было воспользоватся вершиной что бы вскарабкатся ещё выше она не воспользовалась и стала политическим трупом.
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11.08.2020 19:22 Відповісти
А шо это это Путя протупил? Нужно ж было вводить войска для защиты демократического выбора братского народа.
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11.08.2020 16:08 Відповісти
Дурак он. Не читает ведь ведь местных экспертов, а потом такой, "а шо, так можно было?"
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11.08.2020 16:11 Відповісти
уговаривает луку на обращение по всей форме, а тот камазы пакует как раз
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11.08.2020 16:29 Відповісти
С камазами думаю уже Лука протупил - это Янек на 1 срок готовился, а этот собирался править вечно, передав пост своему сыну. Поэтому скирдовать бабло ему смысла не было, в се и так было его....а тут нежданчик и бабло не собрано
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11.08.2020 16:54 Відповісти
могла бы сесть в Беларуси и стала бы героиней как надя савченко.. но увы.. на ее руках теперь смерти пацанов, которых она вывела
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11.08.2020 16:09 Відповісти
У меня только один вопрос:ЗА ЧТО?По сути ничего протестного она не сделала...Ей спокойно дали зарегистрироваться кандидатом в президенты,спокойно пройти выборы,ну и также спокойно уехать в Литву...
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11.08.2020 16:10 Відповісти
Очень просто. Поставь себя на место луки, и прикинь: вот он я, Бацька, 5 сроков уже рулю, всё знаю и понимаю как управлять, а вот мой противник-вчерашняя домохозяйка, которая только котлеты умеет жарить. Неужели я не победю побежду одержу победу?
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11.08.2020 16:15 Відповісти
Не смешите, Мавр сделал свое дело , Мавр может ехать в Европу и там еще сгодится
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11.08.2020 16:23 Відповісти
Просто лука проиграл вчистую какой-то домохозяке, которую он угрозой для себя не считал. Протестное голосование. Аналог нашего годичной давности.
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11.08.2020 16:25 Відповісти
не факт что проиграл. Если бы у него было 13%, как рассказывают "апазицианеры", то уже вся Беларусь стояла бы на площадях. А так, это даже до Майдана не дотягивает.
Думаю, что у Батьки было реально 50-60%.
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11.08.2020 16:39 Відповісти
А кто там считает сейчас тех протестующих?Если что и доходит оттуда, то короткие ролики, по которым вообще фиг что понять. Опять же хз как считать, Майдан оно там или нет, от какой цифры отталкиваться хотя бы?Я только вижу как довольно многочисленные граждане бодаются с омоном.
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11.08.2020 16:45 Відповісти
На Майдан вышли люди когда результаты выборов были примерно 50:50. Вышли сотни тісяч людей, против того что Янык накинул где-то 5%.
В Беларуси, по заявлениям "апазицианеров" "накинули" 70%. Должна быть такая толпа что Майдан меркнет.
Покажи ролик с большой толпой, хотя бы близко сравнимой с Майданом? "Много людей несут цветы к месту где погиб протестующий" - на фото максимум 20 человек.
"Массовые протесты" - хрен найдешь видео где хотя бы 1 тысяча людей.
Не может такого быть при фальсификации 70%.
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11.08.2020 17:03 Відповісти
Я уже сказал, что по тамошним роликам хрен что понять можно: сколько людей вышло, сколько мусоров, сколько техники и так далее?Зато понятно другое, сразу после объявления результатов экзитпола беларусы начали активно действовать, многие поприходили в день выборов к участкам к 8 вечера даже. Столкновения (пусть и единичные) начались почти сразу после объявления официального экзитпола. Сравни с нами: сколько времени стоял Майдан?Когда начались столкновеня? Сколько раз троица лидеров бегала торговаться к янычаре в АПэшечку (сливая такими торгами протест)?Так что я бы ещё поспорил у кого более "правильный" Майдан.
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11.08.2020 17:11 Відповісти
где видео с хотя бы 1000 протестующих? Хоть одно.
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11.08.2020 17:18 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389087/
Навскидку взял первое попавшееся, колонна довольно длинная. Если хочешь, можешь попробовать пересчитать
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11.08.2020 17:22 Відповісти
Совершенно верно. Луку поддерживает подавляющее большинство избирателей, как бы это кому-то не нравилось. Да, в стране есть сотни тысяч людей, которые его терпеть не могут, но почему мнение меньшинства должно превалировать над мнением большинства ? Нравится большинству граждан Беларуси жить в совке - пусть живут.
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11.08.2020 17:10 Відповісти
Когда она вылвигалась в президенты,она ситуацию просчитывала наперед?что будут протесты, угрозы?
Спряталась вовремя,а как быть тем людям,что поддержали ее?кто арестован,избит?если думаешь только о себе-сиди на кухне и не выглядывай из под шторки...
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11.08.2020 16:13 Відповісти
Ще Цепкало прихистіть, він буде кликати пуйтіна на допомогу не тільки в Білорусь, а й у Литву.
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11.08.2020 16:13 Відповісти
Грьобаний позорняк... Жана Д'арк здулась.
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11.08.2020 16:16 Відповісти
Зря Литва это сделала.
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11.08.2020 16:16 Відповісти
А що зробила Литва, візу вона мала, орендувала їй квартиру на рік?
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11.08.2020 16:21 Відповісти
svyse 20 tysiac na dani moment s Belorus polucili pravo na ziljio v Litve.Politiceskim dajut zyljio i oxranu
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11.08.2020 16:32 Відповісти
Ого, а нам розказують як всі білоруси ******* Лукашенко.
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11.08.2020 16:34 Відповісти
Для России жизненно и я бы даже сказал, стратегически важно радикализировать протесты в Беларуси.
Так же само как это было во Франции с "Жёлтыми жилетами", радикализация которых проходила через группы "Национального фронта" Марин Ле Пен, некоторые представители которого воевали на Донбассе на стороне оккупационных войск.
Так было в Каталонии, в период псевдо-референдума о независимости этого региона. Так происходит сейчас в США, когда движение BLM подогревается радикалами "Антифа".
И практически во всех элементах радикализации, от Франции до США, присутствует российский след, от финансирования, до боевой подготовки участвующих в хаотизации боевиков!
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11.08.2020 16:20 Відповісти
Радикалізація спротиву біля кордону для московитів теж не дуже добре. Враховуючи союзну країну, просер фуйлуши в Хабаровську, ця радикалізація легко перекинеться за кордон. Москалі вважали білорусів нездатними на Майдан, а тут така лажа.
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11.08.2020 16:24 Відповісти
така ж тупа як і наш зєлєнь... на# ти туди лізла? чи думала, що бацька обісреться і з переляку скаже: "а ну ок, держи булаву"? да він 30% розстріляє, але не піде сам...
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11.08.2020 16:21 Відповісти
Мавр сделал свое дело , еще и убежище получил. Европа ты сдурела реально.
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11.08.2020 16:22 Відповісти
Яке убежище, ніхто їй такого статусу не давав.
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11.08.2020 16:26 Відповісти
Это даже лучше шо она свалила. Меньше будет деморализировать протестный дух своими соплями. Пусть ждет звонка когда снесут колхозника.
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11.08.2020 16:22 Відповісти
Любая кухарка НЕ может управлять страной - доказано Лукашенко.
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11.08.2020 16:27 Відповісти
к сожалению, доказано первее Украиной - Кривляка, шут, звиздун став президентом - предыдущие роли не оставил - да и как может ? Ведь проще поговорить чем сделать, выложить видосик а не заставить врага - Россию оставить Крым и лугандон заручаясь международной поддержкой, выдавливая ее оттуда как гнойник метр за метром! и да.... шуту гороховому проще на коленях и со снятыми штанами - ибо привычнее и ни на что более не способен....
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11.08.2020 16:50 Відповісти
потому что государства еще не построили. в штатах, к примеру, все ок, если нарушение конституции, сразу импичмент, президента под суд, тюрьма и т.п., так что там управлять любой сможет, возможно недолго; у кацапов - тоже любой дурак легко, правда в историческом плане недолговечно, бабла и ресурсов пока дохрена, народ - "быдло", делай что хочешь, а если что - можно прикрыться женщинами и детьми. у нас президент, парламент и суды уже тупо органы по распилу бабла, привыкли ...
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11.08.2020 17:48 Відповісти
теперь осталось вскорости дождаться полдня, когда по телику в беларуси начнётся всеобщая трансляция обращения последнего диктатора европы, - "я принял решение. долго и мучительно над ним размышлял и нашёл себе приемника. сегодня, в последний день уходящего лета, я ухожу в отставку....." ))
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11.08.2020 16:27 Відповісти
Эта консерва кремлевская еще вскроется.
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11.08.2020 16:28 Відповісти
Кстати,официалы показали задержанных в Минске,и других городах:нацистские наколки видели?И это не Беларуси...Говорят на отдых приехали...Вот и все,что нужно было знать о зачинщикам протестов
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11.08.2020 16:31 Відповісти
Приїхали звідки?
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11.08.2020 16:32 Відповісти
Из роиси,не знаю будет ли Цензор перепичатывать фото из официальных источников МВД,но то,что показывают ясно даёт понять,что кацы стоят за радикализацией протестных настроений...
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11.08.2020 16:36 Відповісти
где пруфы, Билли?
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11.08.2020 16:40 Відповісти
Как все продуманно, и детей заранее вывезла и виза открыта.
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11.08.2020 16:31 Відповісти
Це рідкість у вас? В мене американська відкрита.
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11.08.2020 16:32 Відповісти
Ну ,дык, вы и не президент страны, а "ореховый магнат".
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11.08.2020 16:36 Відповісти
А для чого Литва у це вляпалась ?
Таке ж питання: чому не звалила на рашку ? Не хотіла так відверто палитися ? Та ладно.
Може, ще скаже, що її дітки зараз почнуть вчити литовську і вона сама ?
Чи тихенько виїде під крильце х**ла, "героїня" ?

Дуже нерозумна, щоб не сказати інакше. Правда, для ролі у кремлівському сценарії олії вистачило.
І білоруси повелися на тупу казочку, що домогосподарка посидить на стільчику півроку, нічого не роблячи, і оголосить нові вибори. За півроку країну можна кудись діти, злити. Як вона себе бачила у ролі верховного головнокомандувача протягом шести місяців ? Не доганяла, що без протестів не обійдеться ? Що вякала б на прес-конференціях і відповідала послам ? Курка.
Ненавиджу таких безвідповідальних людей. І таку "святу простоту", яка є дуже небезпесною (на жаль, цю небезпеку, як правило, недооцінюють) і часто може призвести до дуже сумних наслідків.
Жодної поваги ні жалю до тупої білоруської корови.
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11.08.2020 16:32 Відповісти
*небезпечною
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11.08.2020 16:36 Відповісти
На жаль Ваша правда
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11.08.2020 16:40 Відповісти
Зеленский уже год сидит и ничего, правда вякает, то не впопад, то откровенную херню типа армия не должна стрелять, а что должна делать армия и сам не знает. А ета красотуля просто бросила вообще свою армию, типа трахкайтесь самостоятельно, а я в Литву к детям.
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11.08.2020 17:20 Відповісти
она случайная жертва игрулек в демократию
как и у нас в прошлом году, только наш еще не понял и играется дальше
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11.08.2020 16:33 Відповісти
наш непроходимо пуст и туп - лишь умеет читать по бумажке.... и однажды прочитает на ней - тикай!
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11.08.2020 16:53 Відповісти
Я не розумію, як її могли залишити сам на сам з КДБшниками на три години? Це ж просто свідомий злив якийсь...
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11.08.2020 16:53 Відповісти
А зря. Надо было эту "революционерку" выслать обратно. Пусть протесты врзглавляет до победы. А то люди ей поверили, а она сдрыснула и бросила их. А теперь там репресии и казни начнуться, а она в Литве будет пить шампанское и тыняться по всяким сходнякам, как "великая опозиционерка".
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11.08.2020 16:54 Відповісти
Визетже людям!!!
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11.08.2020 16:55 Відповісти
Не удивительно. У шария тоже литовский паспорт, и зарегистрирован в Вильнюсе. Живёт в Испании!
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11.08.2020 16:57 Відповісти
Странность в том, что почти все коменты не по теме. Выиграл Бацька или подтасовал не суть. На любом предприятии должен быть директор у армии военачальник. Если убрать директора, то работяги смогут только требовать зарплату, а солдаты разбегутся по бабам. У белорусов есть только один директор и это Бацька, а что бы его заменить нужен хотя бы равный ему лидер. А тут сами видите, что нет, кто сидит, кто сбежал, а Тихоновская уже дрыснула вместо того, чтобы возглавить протесты и, в этом конкретном случае, отвечать силой на силу. Так что как-то так.
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11.08.2020 17:12 Відповісти
и вот ЭТО опозиция?))) ЭТО лидер (предполагаемый) страны? Белорусы, выгоняйте пинками луку, но это фсбшную решалку не сообразите поставить на пост президента...иначе получите Армению с супер-пупер революционером пашиняном который чуть не отсасывает кремлю в любую минуту дня и ночи...эта тихановская будет такая же. Если взялась быть лидером-иди до конца, направляй людей, успокаивай а не убегай пережидать чем все окончится.
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11.08.2020 17:15 Відповісти
Цікаво, що думає в зв'язку з цими подіями жінка на ім'я Даля Грібаускайте.
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11.08.2020 17:20 Відповісти
Взялся за гуж,не говори,что не дюж.
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11.08.2020 17:27 Відповісти
у нас таки отличие, как в известной поговорке - "на два украинца три гетьмана" - "порулить" готовы все (ну или как минимум очень много), правда вылезают в "лидеры" как правило наибольшие скоты с двумя классами образования, буквально. а потом экономика в ж... и куча трупов.
в Беларуси все-таки более приличные люди, "лидеров" не найти...
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11.08.2020 17:55 Відповісти
интересно, гетьман = (геть man), в смысле, мужик, вали отсюда, ты все испортил. весьма показательно. поэтому у нас выборы президента\парламента\судей должны быть максимум ежегодные - нельзя дебилам давать власть надолго, а их как известно очень много.
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11.08.2020 18:01 Відповісти
А муж тем временем, находится в заложниках у Таракана 3%.
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11.08.2020 18:28 Відповісти
Все що потрібно знати - ця лярва втекла в ЄС, а не в Росію...
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11.08.2020 20:36 Відповісти
 
 