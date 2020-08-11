"Тіхановська в безпеці. Вона в Литві", - Лінкявічюс

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на волі й зараз перебуває в Литві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Світлана Тіхановська в безпеці. Вона в Литві", - йдеться в повідомленні глави відомства.

Разом із тим, як пише TUT.by в Telegram, в штабі Тіхановської цієї інформації поки не коментують.

Увечері 10 серпня штаб Світлани Тіхановської повідомив про її зникнення після візиту в ЦВК Білорусі. Ближче до ночі Тіхановська вийшла на зв'язок, але її місце перебування не розкривали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку

Після візиту в ЦВК, зазначала її прессекретар Ганна Красуліна, Тіхановська повідомила, що "прийняла рішення", після чого поїхала. Про яке рішення йшлося, Красуліна не уточнила.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.