16 298 179

"Тіхановська в безпеці. Вона в Литві", - Лінкявічюс

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на волі й зараз перебуває в Литві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Світлана Тіхановська в безпеці. Вона в Литві", - йдеться в повідомленні глави відомства.

Разом із тим, як пише TUT.by в Telegram, в штабі Тіхановської цієї інформації поки не коментують.

Увечері 10 серпня штаб Світлани Тіхановської повідомив про її зникнення після візиту в ЦВК Білорусі. Ближче до ночі Тіхановська вийшла на зв'язок, але її місце перебування не розкривали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку

Після візиту в ЦВК, зазначала її прессекретар Ганна Красуліна, Тіхановська повідомила, що "прийняла рішення", після чого поїхала. Про яке рішення йшлося, Красуліна не уточнила.

Тіхановська в безпеці. Вона в Литві, - Лінкявічюс 01

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

+38
Смело мы в бой пойдем...
И я за вами...
И как один умрем...
Идите сами...а я в Литву..😃
показати весь коментар
11.08.2020 09:05 Відповісти
+31
Учитывая то, что у нас сидит на Банковой, не факт, что мы имеем право на советы беларусам. И тем не менее, Боритесь!! Настоящие лидеры проявятся уже в ходе борьбы!
показати весь коментар
11.08.2020 09:07 Відповісти
+24
Скаламутила воду і - ходу...
показати весь коментар
11.08.2020 09:04 Відповісти
Её наверно тоже киданули. Она - простая домохозяйка. Любит мужа. Зачем ей это Президенство .
показати весь коментар
11.08.2020 09:19 Відповісти
С такими "лидерами" хорошо только в плен сдаваться.
показати весь коментар
11.08.2020 09:14 Відповісти
Jesli v Litvu sbezala znacyt ne prorosijski ,v drugom sluce ubezala bi v rostov Ona ucitel angliskogo jazyka po profesiji
показати весь коментар
11.08.2020 09:16 Відповісти
Соратники ее бежали на россию.
Сейчас, когда после жестких разгонов страны ЕС стали вступаться за протестующих, у нее появился шанс сбежать в Европу. Для легенды отлично.

Про сближение Беларуси с Европой и отдаление от россии в своих выступлениях на митингах она говорила?
показати весь коментар
11.08.2020 09:30 Відповісти
не в россию, а через росссию. В Украину погранцы могли тормознуть
показати весь коментар
11.08.2020 10:06 Відповісти
А из россии не тормознули....
Где логика?
показати весь коментар
11.08.2020 10:08 Відповісти
Не смешите мои тапочки , самая пророссийская пря педигри
показати весь коментар
11.08.2020 09:41 Відповісти
Togda otvete pocemu ona prijexala v Evropu a ne v rasku?Pocemu s sestiorki moskvi Lukosenko delajut geroja mne trudno poniat takze.
показати весь коментар
11.08.2020 09:47 Відповісти
А вам не интересно почему росияне при обожествлении своего луноликого жить или отдыхать предпочитАют в Европе? Покажите мне хоть одного его жополиза который хранит кубышку в рублях? Нет все они хранят в ненавистных пиндоских долларах. Вам же министр культуры давно объяснил» лишнехромосомные», в Беларуси огромное количество народа осталось с девственным совковым мозгом. 5 лет тому мы столкнулись в Эмиратах с беларусами, это просто абзац ( я прям чувствовала что машина времени таки существует, мне в мои 50++ показалось что я разгова&иваю с людьми с мозгами и виденьем мира не позже начала 90х, при этом они мне почти в дети годились), у меня нет иллюзий, там они реально не развивались ( я не говорю о всех, но те кто живет постоянно оче6ь многие).
показати весь коментар
11.08.2020 09:54 Відповісти
Tam sssr malo sto i izmenilos.Liudi bojatsia rezima takze,vet mogut posadit za slovo protiv vlasti
показати весь коментар
11.08.2020 10:17 Відповісти
Еще одним важным маркером является реакция путинских СМИ на события в Беларуси.
Они называют протестующих радикалами, хунтой, фашистами, как они называли наших майдановцев?
показати весь коментар
11.08.2020 10:05 Відповісти
Nu da raska bojitsia stob u nix takogo nebylo,vet Chabarovske uze idut mitingi takze
показати весь коментар
11.08.2020 10:20 Відповісти
Боится, но протестующих в Беларуси не называет майданутыми, фашистами.
показати весь коментар
11.08.2020 10:22 Відповісти
называют. посмотри 60 минут на ютубе за вчера и за сегодня.
показати весь коментар
11.08.2020 11:50 Відповісти
Нашла вчерашнее. Пересилила себя, послушала вступление Скабеевой. В основном, она пока называет протестующих активистами, протестующими. Один раз проскочило "провокаторы".
Такого остервенения, как было к майдановцам, пока нет.
показати весь коментар
11.08.2020 12:03 Відповісти
В Вашем вопросе скрыт ответ- своим гавканьем они настроили народ Украины против себя, с властью договориться , купить можно а народ не купишь, а с белорусами они уже ученные. Кроме них, Сербии ,Армении с казахами у них то и союзников не осталось (С.Корею и всякие папуаНовая Гвинея в расчёт не берем), разбрасываться не получается.
показати весь коментар
11.08.2020 11:42 Відповісти
Протестующих в Армении, которые привели к власти марионетку Кремля Пашиняна, путинские СМИ как называли?
показати весь коментар
11.08.2020 11:46 Відповісти
Белорусия поважней и ненадежней будет, Европа рядом.
показати весь коментар
11.08.2020 13:02 Відповісти
И что? Как это объясняет то, что Кремль не называл протестующих в Армении и пока не называет протестующих в Беларуси радикалами, фашистами?
показати весь коментар
11.08.2020 13:44 Відповісти
Білоруси виходять проти вічного Луки, вона свою вона відіграла.
показати весь коментар
11.08.2020 09:18 Відповісти
И грузины выходили, и армяне. А результат. Результат где? Надо делать реформы , а не бунт "бессмысленный и беспощадный".
показати весь коментар
11.08.2020 09:21 Відповісти
Так Таракан мав 26 р. для проведення реформ, чи в Бєларусі можна проводити реформи не ставлячи до відома "Сашку - 3%"? Ти пробував спочатку думати, а потім вже писати?
показати весь коментар
11.08.2020 10:27 Відповісти
Не. Нужно было ей впереди под автозак. Шоб шваль лукашенковская поглумилась.
показати весь коментар
11.08.2020 09:19 Відповісти
https://t.me/nexta_live

смотрите последнее видео
показати весь коментар
11.08.2020 09:22 Відповісти
Опа а нас тут уверяли что она агент рашки, непохоже.
показати весь коментар
11.08.2020 09:26 Відповісти
Рашка как всегда играет на 2 фронта. Если эта дама станет президентом - первый ее визит будет в Москву.
Белорусы ватные капец. Они за дружбу с Рашкой. А сейчас просто Лука надоел и хотят перемен.
Так что там их митинги - до фени. Как в Армении.
показати весь коментар
11.08.2020 11:52 Відповісти
Цікаво, а по якій візі Тихоновську впустили в Литву???
На період коронавірус по туристичних візах в країни Шенгену не впускають. ЧиЗначить, у неї є або робоча віза, або посвідка на проживання у ЄС, або взагалі громадянство однієї з країн ЄС
показати весь коментар
11.08.2020 09:29 Відповісти
политический беженец. пойдет?
а визы много у кого есть на много лет
показати весь коментар
11.08.2020 09:31 Відповісти
За 1-2 доби рішення про надання політичного притулку не приймається. Впевнений, що у Тихоновської є як мінімум, робоча віза у ЄС
показати весь коментар
11.08.2020 09:42 Відповісти
Несомненно, она агент мирового капитала!
показати весь коментар
11.08.2020 09:31 Відповісти
Правительство в изгнании нужно ей организовывать!
показати весь коментар
11.08.2020 09:31 Відповісти
Пусть у Азирова спросит как
показати весь коментар
11.08.2020 09:41 Відповісти
Ну или у твоего *****
показати весь коментар
11.08.2020 09:50 Відповісти
У меня нет своего *****, но ты, я вижу за него хочешь быть?
показати весь коментар
11.08.2020 09:56 Відповісти
да ты вроде сам спалился что ты путинский петушок, что теперь на других валить.
показати весь коментар
11.08.2020 11:53 Відповісти
А ты разве не ********? Та ладно, *****, не отмазывайся
показати весь коментар
11.08.2020 12:03 Відповісти
Блин, командир взвода повел взвод на штурм высоты противника отдавая приказы по Вайберу...
показати весь коментар
11.08.2020 09:38 Відповісти
Лєнін також в таких малінах ошивався.
показати весь коментар
11.08.2020 09:44 Відповісти
ЧЛенин ******** в Швейцарии посидеть) там чоколад вкуснячий))
показати весь коментар
11.08.2020 10:20 Відповісти
что б потом мусоров мертвыми в подьездах ненаходили - рехформу надо провести и переименовать с милиции - в полицию
показати весь коментар
11.08.2020 09:49 Відповісти
Ее вчера задержали силовики в ЦИКе и мурыжили три часа. Видимо поставили ультиматум. Угрожали убить мужа в тюрьме и что-то еще. Она выбрала второе, сказала: "я решение приняла" и свалила.
показати весь коментар
11.08.2020 09:49 Відповісти
она свалила? ее вывели, посадили в машину и вывезли на границу до кпп. Ее особо никто не спрашивал.
умный ход - и ее дискредитировали и живую выпустили. Не подкопаешься.
показати весь коментар
11.08.2020 11:54 Відповісти
И тем не менее в интервью она говорит, что это ее решение. Чем там ее запугали можем только догадыватся. Методов у этих подонков выше крыши.
показати весь коментар
11.08.2020 11:58 Відповісти
Це називається "зливайте воду" - плюньте на цю типу "опозиціонерку", боріться за свою свободу. «Жыве́ Белару́сь!»
показати весь коментар
11.08.2020 09:52 Відповісти
Може так воно і краще. На барикадах знайдеться справжній Президент.
показати весь коментар
11.08.2020 10:03 Відповісти
Скоріше - президентИ. Вітєбської, Брестської, тощо "республік". Європі буде чим перейматися окрім України.
показати весь коментар
11.08.2020 10:08 Відповісти
Типа пэдро нашего? Блин, майдан дело хорошее, но только всплывает говно и опять вылазит на трон... типа яценюков, порошенко, кличко и прочие... если бы президентом стал у нас нормальный националист Украины, а не Израиля, то может быть в стране порядок бы и навели...

а то смотрю я на блеянье Кравчука... вроде был таким патриотическим, с ц уко, а тут прогнуться, договориться, на уступки надо идти... сказал бы правильный лидер: стену, как в Израиле, и ракетное оружие клепаем без остановки! Мрази одни у нас правили все годы независимости
показати весь коментар
11.08.2020 10:26 Відповісти
с чего бы Порошенко был твоим, путинская ты шалава?
был бы украинцем так знал бы что Порошенко на Майдане был минут 5 - в первый день мешал провокаторам и дурачкам штурмовать грейдером администрацию президента.
Все, больше он на Майдане не был.
показати весь коментар
11.08.2020 11:56 Відповісти
найди сначала лидера для Украины. Кто у нас на баррикадах нашелся? Парасюк? Яценюк?
суперлидеры, ага.
показати весь коментар
11.08.2020 11:55 Відповісти
нах.й она кому нужна?

хотя - да...
х.йло может свою пешку пристрелить и свалить убийство на Бацьку...
показати весь коментар
11.08.2020 09:54 Відповісти
Ты такое пишешь, что аж смешно! Веришь в комедию, что бацька враг путлеру? НЕ ВЕ РЮ! Они такие де враги, как и пуйло с потрошенко! Все это пыль в глаза лозам для поднятия рейтинга выгодным раейскаму сцарю контингента в соседних странах
показати весь коментар
11.08.2020 10:28 Відповісти
ну есть статистические наблюдения о ник-ах. Типа "Правдивый" брехню всякую пишет, если "справедливый" - то там таковой не пахнет.
"Мудрый" ?

На данный момент Лукашенко не даёт путлеру подмять Беларусь, и нефть и газ Лукашенко начал закупать не у паРашки...

https://www.youtube.com/watch?v=oOhxgYmuKwI&t=0s Уход Лукашенко - это вопрос жизни и смерти для Путина .

"Тіхановська в безпеці. Вона в Литві", - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1202
показати весь коментар
11.08.2020 11:04 Відповісти
Шкода, що притулком для білоруської опозиції стала не Україна.
показати весь коментар
11.08.2020 09:55 Відповісти
Та у нас и так дерьма хватает - медведчуки, бойки, рабиновичи, зеленские с 95-м кварталом и прочая срань.
Ещё этой ************ кремлёвской не хватало...
показати весь коментар
11.08.2020 11:09 Відповісти
Мій комент ширше, ніж політична фігура Тихановської.
показати весь коментар
11.08.2020 13:34 Відповісти
Хероическая "*********" сдрыснула с революции.
Зато Крым, по ее версии, паРашинский.
Почему народ всегда выбирает дерьмо, а не Героев?
показати весь коментар
11.08.2020 10:03 Відповісти
Есть где посмотреть про ее версию Крыма? Ссылочку можно?
показати весь коментар
11.08.2020 10:29 Відповісти
"Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым.
Источник: ее интервью для https://euroradio.fm/ru/svetlana-tihanovskaya-yuridicheski-krym-ukrainskiy Euroradio
Детали: Тихановська заявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украину втянули в такое противостояние.
В конце концов она ответила следующим образом: "Юридически Крым украинский, а фактически - российский", и попросила больше не мучить ее этим вопросом."
показати весь коментар
11.08.2020 10:44 Відповісти
она правильно ответила. так и есть.
показати весь коментар
11.08.2020 11:57 Відповісти
Крым это Украина - единственно верный ответ на конкретный вопрос. Кацапы с русским миром в голове на такой простой вопрос дать верный ответ практически не способны...
показати весь коментар
11.08.2020 12:10 Відповісти
Она и сказала, что Крым это Украина. Часть Украины, де-факто оккупированная Россией. Единственно верный ответ на конкретный вопрос. А осуждать Тихановскую за якобы «русский мир» в голове будешь, когда и если сам окажешься на её месте. (Спойлер: не окажешься. И слава богу.)

"Тіхановська в безпеці. Вона в Литві", - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 7788
показати весь коментар
11.08.2020 16:57 Відповісти
Помнится, у нас и Порох, и Яценюк, и Ляшко, и Кличко, все были и на баррикадах, и в отделениях милиции, где активистов задерживали. А здесь, домохозяйка захотела мирной победы, имея мужа в тюрьме и диктатора, который не отменил смертную казнь, но как только дали по зубам, то сразу поняла, что президентом быть не готова. Зубы на полку положила и сбежала. И еще продолжает утверждать, что она победила на выборах... Кажется мне, что многие протестующие почувствуют горький вкус предательства.
показати весь коментар
11.08.2020 10:06 Відповісти
Ой-ой-ой "и Порох, и Яценюк, и Ляшко, и Кличко".
Поверьте - у них за сценой и комната отдыха была, и пути для драпа отработаны.
Настоящие Герои Украины умирали на Майдане, а теперь умирают на фронте.
Почти все названные вами - неукраинцы, представители Кагала.
Только один - украинец. Да и тот - дырявый...
показати весь коментар
11.08.2020 10:17 Відповісти
Ну на счет "черного хода", я и не сомневался, да и про то, что частично это было на камеру - тоже охотно верю, но все же, я сравниваю "лидеров", которые возглавляли эти движения. Может, ситуация там совсем другая, и вообще нет никакой оппозиции, которая бы возглавила протесты, и Тихановская спецом сбежала,чтобы ее не смогли посадить, и "лидер протеста" был в безопасности, пока она не сможет нормально вернуться и занять президентское кресло, но выглядит это как-то совсем не очень.
показати весь коментар
11.08.2020 10:27 Відповісти
она не сбегала, хватит повторять фейки КГБ. Ее вывезли насильно да и все.
показати весь коментар
11.08.2020 11:59 Відповісти
Там на сцене только Парасюк был Человеком! И он именно тогда качнул Майдан, чтобы не договорились с Яныком на год отсрочки... все те лидеры - звенья одной цепи с яныком и прочими кучманоидами! Их вешать надо! Если патронов жалко)
показати весь коментар
11.08.2020 10:31 Відповісти
А мне больше нравится кол. У человека есть время подумать...
показати весь коментар
11.08.2020 10:51 Відповісти
Не бачив я за сценою ніяких "кімнат відпочинку" і шляхи для драпу були стандартні - через проходи-пости на Майдан. Не з Пєтіною і Вітальковою комплекціями каналізаційними ходами лазити.
показати весь коментар
11.08.2020 13:40 Відповісти
ее никто не спрашивал - вывезли за границу и все. дискредитировали лидера и ее кровью рук не запачкали. Очень умный ход, думаю, Лукашенке это Путин подсказал.
показати весь коментар
11.08.2020 11:58 Відповісти
Ну і отлічно що дала драпу. Сябри виносіть все запутінське лайно починаючи з луки і продовжуючи тіхановскай і всіма решту по списку.
показати весь коментар
11.08.2020 10:10 Відповісти
как сябры могут вынести ""пропутинскье лайно", если это вторая Армения? там большинство против Лукашенко при этом то же самое большинство - за Россию и пожизненную дружбу с ней. Успокойтесь уже.
показати весь коментар
11.08.2020 12:00 Відповісти
А почему не на раше ? Тут многие доказывали , что она прокацапская !
показати весь коментар
11.08.2020 10:15 Відповісти
Шифруется...
показати весь коментар
11.08.2020 10:18 Відповісти
"Тихановскую из Беларуси вывезли белорусские власти.
Пока остаётся неизвестным, был ли это насильный выезд, чтобы Тихановская не возглавила протест или спецслужбы запугали её.
- У Светланы не было выбора.
Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы.
Государство взяло в заложники часть команды кандидата в президенты."
показати весь коментар
11.08.2020 10:34 Відповісти
Та хер на неё - КГБ-шную курицу...
показати весь коментар
11.08.2020 11:07 Відповісти
Дивно , чому вона в Литві , а не в паРаші . !? Там вона була б взагалі в повній безпеці . ! .
показати весь коментар
11.08.2020 10:46 Відповісти
чтобы дискредитировать ее в глазах пророссийского электората, голосовавшего против Лукашенко. Показать что она типа проевропейская.
Хотя на самом деле она обычная ватница. С небольшим налетом демократичности.
показати весь коментар
11.08.2020 12:01 Відповісти
Це сигнал всім розумним людям Білорусі - виїзджайте з цієї країни, нічого доброго тут не буде.
показати весь коментар
11.08.2020 11:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 