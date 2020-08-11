"Тихановская в безопасности. Она в Литве", - Линкявичюс
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на свободе и сейчас находится в Литве
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - говорится в сообщении главы ведомства.
Вместе с тем, как пишет TUT.by в Telegram, в штабе Тихановской эту информацию пока не комментируют.
Вечером 10 августа штаб Светланы Тихановской сообщил об ее исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, но ее местонахождение не раскрывали.
После визита в ЦИК, говорила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская сообщила, что "приняла решение", после чего уехала. О каком решении шла речь, Красулина не говорила.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Про сближение Беларуси с Европой и отдаление от россии в своих выступлениях на митингах она говорила?
Они называют протестующих радикалами, хунтой, фашистами, как они называли наших майдановцев?
Такого остервенения, как было к майдановцам, пока нет.
На період коронавірус по туристичних візах в країни Шенгену не впускають. ЧиЗначить, у неї є або робоча віза, або посвідка на проживання у ЄС, або взагалі громадянство однієї з країн ЄС
а визы много у кого есть на много лет
был бы украинцем так знал бы что Порошенко на Майдане был минут 5 - в первый день мешал провокаторам и дурачкам штурмовать грейдером администрацию президента.
Все, больше он на Майдане не был.
х.йло может свою пешку пристрелить и свалить убийство на Бацьку...
На данный момент Лукашенко не даёт путлеру подмять Беларусь, и нефть и газ Лукашенко начал закупать не у паРашки...
https://www.youtube.com/watch?v=oOhxgYmuKwI&t=0s Уход Лукашенко - это вопрос жизни и смерти для Путина .
Зато Крым, по ее версии, паРашинский.
Источник: ее интервью для https://euroradio.fm/ru/svetlana-tihanovskaya-yuridicheski-krym-ukrainskiy Euroradio
Детали: Тихановська заявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украину втянули в такое противостояние.
В конце концов она ответила следующим образом: "Юридически Крым украинский, а фактически - российский", и попросила больше не мучить ее этим вопросом."
Пока остаётся неизвестным, был ли это насильный выезд, чтобы Тихановская не возглавила протест или спецслужбы запугали её.
- У Светланы не было выбора.
Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы.
Государство взяло в заложники часть команды кандидата в президенты."
