"Тихановская в безопасности. Она в Литве", - Линкявичюс

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на свободе и сейчас находится в Литве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - говорится в сообщении главы ведомства.

Вместе с тем, как пишет TUT.by в Telegram, в штабе Тихановской эту информацию пока не комментируют.

Вечером 10 августа штаб Светланы Тихановской сообщил об ее исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, но ее местонахождение не раскрывали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении

После визита в ЦИК, говорила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская сообщила, что "приняла решение", после чего уехала. О каком решении шла речь, Красулина не говорила.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.