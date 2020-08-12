Кабмин назначил четырех заместителей министров

Кабинет Министров принял решение о назначении четырех заместителей министров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ооб этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан (фракция партии "Слуга народа") написал в Фейсбуке.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначить: Шевченко Тараса Сергеевича - заместителем министра культуры и информационной политики Украины; Климашевского Анатолия Николаевича - заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации; Каву Александра Степановича - заместителем министра финансов Украины ", - сообщил Мокан.

По его словам, правительство также назначил Юрия Драганчука на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции, одновременно освободив его от должности заместителя министра финансов (в связи с переходом на другую работу).

Мокан сообщил, что Максима Ярмистый назначен на должность первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Кроме того, правительство согласовало кандидатуры Евгения Фербея на должность заместителя председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации и Александра Самойленко - на должность заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации.

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