Кабмін призначив чотирьох заступників міністрів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення чотирьох заступників міністрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу") написав у фейсбуці.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Призначити: Шевченка Тараса Сергійовича - заступником міністра культури та інформаційної політики України; Клімашевського Анатолія Миколайовича - заступником Міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Каву Олександра Степановича - заступником Міністра фінансів України" , - повідомив Мокан.

За його словами, уряд також призначив Юрія Драганчука на посаду заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції, одночасно звільнивши його з посади заступника міністра фінансів (у зв'язку з переходом на іншу роботу).

Мокан повідомив, що Максима Ярмистого призначено на посаду першого заступника голови Українського інституту національної пам'яті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Крім того, уряд погодив кандидатури Євгена Фербея на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Олександра Самойленка - на посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації.

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