Кулеба: Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси.
Об этом он заявил в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ
"Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы ситуация в Беларуси каким-то образом перекинулась на ситуацию в Украине. Украина готова играть наоборот как раз стабилизирующую роль в этом процессе. И в заявлении Люблинского треугольника три министра подчеркнули, что если у правительства Беларуси будет существовать такая необходимость, то мы готовы предоставлять свои добрые услуги такого посредничества в национальном диалоге, потребность в котором стала очевидной в Беларуси", - отметил Кулеба.
По его словам, официальные результаты выборов министерство оценит позже.
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Людьми, которые не согласны с фальсификациями на выборах и которые хотят в свободной, демократической стране и с другой стороны с откровенным узурпатором власти, самозванцем лукашенко и его бандой, которые захватили власть с помощью силового аппарата, репрессий и убийств граждан?
ты свое "ДА" сказал на выборах преЗЕдента ...
Лука і ....російська матрьошка ?
По-перше, там дійсно заповідник совка.
По-друге, ***** зараз робитиме все, щоб пролилося якомога більше крові. А потім допоможе Луці задушити повстання. Будь-яким способом. Цим він заб'є кількох зайців.
1)Роздушить спротив в Бєларусі.
2)Покаже своєму бидлу, "к чіму відут бєспарядкі" і залякає його.
3)Набагато більше скомпрометує Луку перед Заходом.
4)Коли Захід відвернеться від Луки, ***** візьме Бєларусь голими руками.