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Кулеба: Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси

Кулеба: Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ

"Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы ситуация в Беларуси каким-то образом перекинулась на ситуацию в Украине. Украина готова играть наоборот как раз стабилизирующую роль в этом процессе. И в заявлении Люблинского треугольника три министра подчеркнули, что если у правительства Беларуси будет существовать такая необходимость, то мы готовы предоставлять свои добрые услуги такого посредничества в национальном диалоге, потребность в котором стала очевидной в Беларуси", - отметил Кулеба.

По его словам, официальные результаты выборов министерство оценит позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие, - Кулеба

Автор: 

МИД (7030) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Идиот...
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12.08.2020 15:44 Ответить
+7
Київ готовий надати площадку для переговорів. Будуть Київські домовленості.
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12.08.2020 15:44 Ответить
+5
Між ким і ким домовленості ?
Лука і ....російська матрьошка ?
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12.08.2020 15:48 Ответить
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Идиот...
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12.08.2020 15:44 Ответить
Україна готова виступити зі зброєю в руках проти путіна в Білорусі, тому роль посередника в переговорах Лукашенка з путіним для України не зовсім прийнятна. Україна готова знести військовим шляхом і Лукашенка і будь якого іншого нелояльного до України Президента Білорусі, щоб захистити свої кордони від наступу російських терористичних військ! Досить вже реверансів, прийшов час "реал політік" як її називає путін. Україна не дасть путіну зкинути Лукашенка і насадити свою маріонетку, якщо Лукашенко буде усунутий, то в Білорусі буде проукраїнська влада! Ось така заява має лунати з вуст міністра закордонних справ України!
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12.08.2020 15:47 Ответить
Знову уколи пропустив.
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12.08.2020 15:53 Ответить
иголка насквозь прошла
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12.08.2020 15:56 Ответить
похоже прямо в моск
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12.08.2020 16:04 Ответить
или провокатор кацапский
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12.08.2020 16:04 Ответить
в подушку, теперь она месяц будет лежать подавленной...
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12.08.2020 16:13 Ответить
Радий, що ти знаєш свій діагноз! Це вже половина перемоги над хворобою!
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12.08.2020 15:54 Ответить
Ты не радуйся так сильно...твой дебилизм не излечим..
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12.08.2020 16:01 Ответить
Давно з люстерком спілкуєшся?) Не відволікайся- Роттердам+ на підході, бережи себе!)))
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12.08.2020 16:31 Ответить
Попей водички болезный...и тебя попустит..
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12.08.2020 16:40 Ответить
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12.08.2020 15:44 Ответить
Київ готовий надати площадку для переговорів. Будуть Київські домовленості.
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12.08.2020 15:44 Ответить
орнул
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12.08.2020 15:56 Ответить
ну дурак
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12.08.2020 15:45 Ответить
посредником между кем и кем?
Людьми, которые не согласны с фальсификациями на выборах и которые хотят в свободной, демократической стране и с другой стороны с откровенным узурпатором власти, самозванцем лукашенко и его бандой, которые захватили власть с помощью силового аппарата, репрессий и убийств граждан?
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12.08.2020 15:46 Ответить
Є гарантія, що білоруси переможуть лукашистів?
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12.08.2020 15:49 Ответить
"киевские соглашения" - наш ответ ***** )
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12.08.2020 15:47 Ответить
а кто тебя спрашивать будет ?
ты свое "ДА" сказал на выборах преЗЕдента ...
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12.08.2020 15:50 Ответить
Між ким і ким домовленості ?
Лука і ....російська матрьошка ?
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12.08.2020 15:48 Ответить
"Отвєточка" за Мінськ по Донеччині.
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12.08.2020 15:51 Ответить
Сирийский конфликт но поближе к грнаце рф... дорого доставлять солдатню и молодых пацанов, которые еще могут побороться за свою страну в Азию.
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12.08.2020 15:52 Ответить
клоунов на гастроли потянуло!

Кулеба: Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси - Цензор.НЕТ 6248
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12.08.2020 15:54 Ответить
вату шоу на порог не пускать
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12.08.2020 15:56 Ответить
Ситуація в Бєларусі вкрай несприятлива. Їм там набагато важче, ніж в Україні.
По-перше, там дійсно заповідник совка.
По-друге, ***** зараз робитиме все, щоб пролилося якомога більше крові. А потім допоможе Луці задушити повстання. Будь-яким способом. Цим він заб'є кількох зайців.
1)Роздушить спротив в Бєларусі.
2)Покаже своєму бидлу, "к чіму відут бєспарядкі" і залякає його.
3)Набагато більше скомпрометує Луку перед Заходом.
4)Коли Захід відвернеться від Луки, ***** візьме Бєларусь голими руками.
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12.08.2020 15:59 Ответить
В результаті Україна буде оточена відвертим ворогом з трьох сторін: "Придністров'я", Рашколуганда, Бєлоруссія.
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12.08.2020 16:02 Ответить
А то Беларусь до этого такая дружественная была, что дальше некуда... То тактические учения на карте Украины с кацапами отыгрывают, то украинцев арестовывают по заказу лубянки...
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12.08.2020 16:12 Ответить
Є нюанси, яких ти не розрізняєш.
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12.08.2020 16:26 Ответить
Нюанс только в одном. Власть и народ. Уверен что рядовые белорусы сторонники Украины, а не Расеи?
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12.08.2020 16:37 Ответить
Где же эти рядовые граждане были, когда Крым оттяпали у нас, и где они, когда у нас ежедневно гибнут ребята на фронте с кацапами? Шо то не наблюдаю их у посольства русни в Минске, как это у нас в Киеве сегодня
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12.08.2020 17:13 Ответить
Ну да, куда уж мне, когда есть такой аналитик Miko R
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12.08.2020 17:10 Ответить
У нас в країні війна з кацапами іде, а ви ще хочете десь там щось допомагати урігуліровать, мля...
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12.08.2020 16:21 Ответить
Бульбашенкр на это не согласиться. Переговоры, если и будут, то на территории стран СНГ
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12.08.2020 16:27 Ответить
Так може туди одразу яких наших тристоронніх представників направити?
Кулеба: Україна готова стати посередником в питанні стабілізації ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 8509
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12.08.2020 16:37 Ответить
вони іопнуті.... Яким посередником??? Між ким і ким?? зеля на гачку в *****, вже навіть брикатися припинив. Кому там вони потрібні з їх "посрєднічєством"???. Блін, що в цих йолопі в голові? Тирса???
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12.08.2020 16:43 Ответить
в своїй країні лад наведіть, а потім вже у різні боки будете дивитись.
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12.08.2020 16:45 Ответить
пропанувати можна і потрібно, правда всі переговорники вже закінчилися, остався ющенко та янукович, тим паче згадають наші вибори 2004 рік
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12.08.2020 19:44 Ответить
 
 