Кулеба: Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова стать посредником в вопросе стабилизации ситуации в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ

"Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы ситуация в Беларуси каким-то образом перекинулась на ситуацию в Украине. Украина готова играть наоборот как раз стабилизирующую роль в этом процессе. И в заявлении Люблинского треугольника три министра подчеркнули, что если у правительства Беларуси будет существовать такая необходимость, то мы готовы предоставлять свои добрые услуги такого посредничества в национальном диалоге, потребность в котором стала очевидной в Беларуси", - отметил Кулеба.

По его словам, официальные результаты выборов министерство оценит позже.

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