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Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры, - решение правительства

Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры, - решение правительства

Кабинет Министров на заседании принял разработанное Министерством культуры и информационной политики постановление о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области культуры, подписанного в 1992 году в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

Правительство также приняло постановление о выходе Украины из Соглашения о создании совета культурного сотрудничества государств-участников СНГ.

Украина выходит из соглашений, поскольку в связи с вооруженной агрессией РФ фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров.

Напомним, 22 июля Кабмин одобрил разработанный министерством проект Указа Президента "О выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, - Шмыгаль

Автор: 

культура (844) Министерство культуры и информационной политики (780) россия (96413) СНГ (426) сотрудничество (756)


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Топ комментарии
+36
Когда все ТВ помойки пропагандистские закроете, и секты гундяевские из наших лавр повыкидываете, тогда будем считать что прекратили сотрудничество, а так это фикция...
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12.08.2020 16:38 Ответить
+23
И шо, "сваты" больше не будут выпускать или бабло зеленого клоуна это святое?!
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12.08.2020 16:37 Ответить
+23
Какся у нас с кацапней может быть совместная культура?!! Вы посмотрите и послушайте как мелодично и красиво звучит наша бандура и как ужасно до блевоты звучит кацапская балалайка!!
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12.08.2020 16:38 Ответить
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Та вот докуриваю уже и чапаю помаленьку домой. А приду домой-снова поругаюсь с каким-нибудь петиком и забуду)))
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12.08.2020 17:55 Ответить
Маякни-нагадаю...))
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12.08.2020 18:00 Ответить
Уже дома, оказалось фейк. Мда...сейчас всё находится тремя кликами мыши, а лет десять назад, с низкоскоростным интернетом, и кучей левых сайтов в результатах поиска пришлось бы сидеть долго и нудно. П-Прогресс.
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12.08.2020 18:30 Ответить
Що тепер робити американцям без балалаєк?))
Хоча хто захоче- натягне 3 струни на дошку від ящика- от тобі й балайка
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12.08.2020 17:25 Ответить
Битлы с того и начинали, есть даже стиль такой музыкальный скиффл)))Но тем не менее так и не стали петь Светит месяц, светит ясный))
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12.08.2020 17:31 Ответить
Я до сих пор покупаю на кухню соду из Уфы!Позор! Не наладить производство собственной соды!.Уже 6 лет прошло.Сырья своего -завались!.Есть специальный институт проектирования таких предприятий и технологий.Нужно брать правительство за барки.Хватить кормить кремлёвскую орду! Боком выйдет. внезапно.
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12.08.2020 16:59 Ответить
Глянув на свою. Виробничі потужності у Крюківщині у Київсвяті, проте дрібним шрифтом:Країна виробник расєя...
Ппц...
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12.08.2020 17:24 Ответить
Ты на что царская морда намекаешь?© ))))
Я как раз в крюковщине работаю, мне тут своего дерьма хватает, нафиг-нафиг, лучше пусть местный спиртзавод прекратят дерибанить, это лучше соды!
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12.08.2020 17:33 Ответить
Піду подивлюсь.
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12.08.2020 17:43 Ответить
Стерлитамак, Башкортастан грьобаний.
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12.08.2020 17:45 Ответить
В обмін на "РОСшенки"..)))
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12.08.2020 17:50 Ответить
Нація,по-бавлена гордості(((6 літ війни і тільки зараз?!!!
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12.08.2020 17:10 Ответить
У порівнянні з білорусами...
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12.08.2020 17:11 Ответить
А "Скотов" тоже не дадим паРаше смотреть? Или воффка продал им права на владение?
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12.08.2020 17:15 Ответить
Чехія заснувала Міністерство Морського Транспорту. Расєя запитує:
-Зачєм вам такоє міністєрство, у вас жє моря та нєт.
На що чехи відповіли:
-Так у вас же є Міністерство Культури)))
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12.08.2020 17:21 Ответить
та какая там у мокшан культура - моисеев, глюкоза и примкнувшая к ним лолита? та ну нах...
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12.08.2020 17:24 Ответить
Я немножечко так себе подумал а шо это было таки за сотрудничестао и иде кто то в Параше увидел или даже нашел культуру? Матрешки япония, пельмени китайские, балалайка та же одна палка три струна азиатов, шо там еще из сРуской "культуры", напомните, ватники.
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12.08.2020 17:25 Ответить
Из хрюсской культурки слышен только грохот ложек ...(скоро о плошки с ботвиньей)
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12.08.2020 19:40 Ответить
Ложки это проклятый Запад придумал. Пока ***** Петруха Первый им их не привёз, они щи лаптем хлябали. Снимут лапость с немытой ноги, похлЯбают и опять его , лапоть, на ногу пропотевшую одевают.
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12.08.2020 19:43 Ответить
Хорошее решение , только надо было это с 14 года . как минимум делать .
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12.08.2020 17:50 Ответить
Не прошло и три года... Хотя погодите... а нет прошло шесть.
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12.08.2020 18:01 Ответить
С парашей пора прекратить все контакты, и перестать с ней считаться вообще.
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12.08.2020 18:02 Ответить
Додушимо і перестанемо рахуватись .
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12.08.2020 18:52 Ответить
Почему так поздно?! На шестом году войны!
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12.08.2020 20:43 Ответить
Орест Лютий "Братішкі заї али" - старенька пісня але актуальна й досі
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12.08.2020 22:17 Ответить
Чудова новина! зливним бачкам з на єреф - лишається лише верещати! Угоди - денонсовані, конституція не порушена, і претензії агресора - юридично нічого не варті.
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13.08.2020 20:32 Ответить
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