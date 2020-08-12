Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры, - решение правительства
Кабинет Министров на заседании принял разработанное Министерством культуры и информационной политики постановление о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области культуры, подписанного в 1992 году в рамках Содружества Независимых Государств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.
Правительство также приняло постановление о выходе Украины из Соглашения о создании совета культурного сотрудничества государств-участников СНГ.
Украина выходит из соглашений, поскольку в связи с вооруженной агрессией РФ фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров.
Напомним, 22 июля Кабмин одобрил разработанный министерством проект Указа Президента "О выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ".
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Хоча хто захоче- натягне 3 струни на дошку від ящика- от тобі й балайка
Ппц...
Я как раз в крюковщине работаю, мне тут своего дерьма хватает, нафиг-нафиг, лучше пусть местный спиртзавод прекратят дерибанить, это лучше соды!
-Зачєм вам такоє міністєрство, у вас жє моря та нєт.
На що чехи відповіли:
-Так у вас же є Міністерство Культури)))