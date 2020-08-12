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Україна припиняє співпрацю з Росією у сфері культури, - рішення уряду

Україна припиняє співпрацю з Росією у сфері культури, - рішення уряду

Кабінет Міністрів на засіданні прийняв розроблену Міністерством культури та інформаційної політики постанову про денонсацію Угоди про співпрацю в галузі культури, підписаної в 1992 році в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

Уряд також прийняв постанову про вихід України з Угоди про створення ради культурної співпраці держав-учасниць СНД.

Україна виходить з угод, оскільки в зв'язку зі збройною агресією РФ фактична співпраця з Росією припинена, а співпраця з іншими державами-учасниками СНД відбувається в двосторонньому форматі на основі укладення нових і/або чинних двосторонніх договорів.

Нагадаємо, 22 липня Кабмін схвалив розроблений міністерством проект Указу президента "Про вихід України з Угоди про гуманітарну співпрацю держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решетилівську вишивку необхідно подати на включення в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, - Шмигаль

культура (437) Міністерство культури (763) росія (66417) СНД (163) співпраця (1069)


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Топ коментарі
+36
Когда все ТВ помойки пропагандистские закроете, и секты гундяевские из наших лавр повыкидываете, тогда будем считать что прекратили сотрудничество, а так это фикция...
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12.08.2020 16:38 Відповісти
+23
И шо, "сваты" больше не будут выпускать или бабло зеленого клоуна это святое?!
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12.08.2020 16:37 Відповісти
+23
Какся у нас с кацапней может быть совместная культура?!! Вы посмотрите и послушайте как мелодично и красиво звучит наша бандура и как ужасно до блевоты звучит кацапская балалайка!!
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12.08.2020 16:38 Відповісти
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Та вот докуриваю уже и чапаю помаленьку домой. А приду домой-снова поругаюсь с каким-нибудь петиком и забуду)))
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12.08.2020 17:55 Відповісти
Маякни-нагадаю...))
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12.08.2020 18:00 Відповісти
Уже дома, оказалось фейк. Мда...сейчас всё находится тремя кликами мыши, а лет десять назад, с низкоскоростным интернетом, и кучей левых сайтов в результатах поиска пришлось бы сидеть долго и нудно. П-Прогресс.
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12.08.2020 18:30 Відповісти
Що тепер робити американцям без балалаєк?))
Хоча хто захоче- натягне 3 струни на дошку від ящика- от тобі й балайка
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12.08.2020 17:25 Відповісти
Битлы с того и начинали, есть даже стиль такой музыкальный скиффл)))Но тем не менее так и не стали петь Светит месяц, светит ясный))
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12.08.2020 17:31 Відповісти
Я до сих пор покупаю на кухню соду из Уфы!Позор! Не наладить производство собственной соды!.Уже 6 лет прошло.Сырья своего -завались!.Есть специальный институт проектирования таких предприятий и технологий.Нужно брать правительство за барки.Хватить кормить кремлёвскую орду! Боком выйдет. внезапно.
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12.08.2020 16:59 Відповісти
Глянув на свою. Виробничі потужності у Крюківщині у Київсвяті, проте дрібним шрифтом:Країна виробник расєя...
Ппц...
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12.08.2020 17:24 Відповісти
Ты на что царская морда намекаешь?© ))))
Я как раз в крюковщине работаю, мне тут своего дерьма хватает, нафиг-нафиг, лучше пусть местный спиртзавод прекратят дерибанить, это лучше соды!
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12.08.2020 17:33 Відповісти
Піду подивлюсь.
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12.08.2020 17:43 Відповісти
Стерлитамак, Башкортастан грьобаний.
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12.08.2020 17:45 Відповісти
В обмін на "РОСшенки"..)))
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12.08.2020 17:50 Відповісти
Нація,по-бавлена гордості(((6 літ війни і тільки зараз?!!!
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12.08.2020 17:10 Відповісти
У порівнянні з білорусами...
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12.08.2020 17:11 Відповісти
А "Скотов" тоже не дадим паРаше смотреть? Или воффка продал им права на владение?
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12.08.2020 17:15 Відповісти
Чехія заснувала Міністерство Морського Транспорту. Расєя запитує:
-Зачєм вам такоє міністєрство, у вас жє моря та нєт.
На що чехи відповіли:
-Так у вас же є Міністерство Культури)))
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12.08.2020 17:21 Відповісти
та какая там у мокшан культура - моисеев, глюкоза и примкнувшая к ним лолита? та ну нах...
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12.08.2020 17:24 Відповісти
Я немножечко так себе подумал а шо это было таки за сотрудничестао и иде кто то в Параше увидел или даже нашел культуру? Матрешки япония, пельмени китайские, балалайка та же одна палка три струна азиатов, шо там еще из сРуской "культуры", напомните, ватники.
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12.08.2020 17:25 Відповісти
Из хрюсской культурки слышен только грохот ложек ...(скоро о плошки с ботвиньей)
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12.08.2020 19:40 Відповісти
Ложки это проклятый Запад придумал. Пока ***** Петруха Первый им их не привёз, они щи лаптем хлябали. Снимут лапость с немытой ноги, похлЯбают и опять его , лапоть, на ногу пропотевшую одевают.
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12.08.2020 19:43 Відповісти
Хорошее решение , только надо было это с 14 года . как минимум делать .
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12.08.2020 17:50 Відповісти
Не прошло и три года... Хотя погодите... а нет прошло шесть.
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12.08.2020 18:01 Відповісти
С парашей пора прекратить все контакты, и перестать с ней считаться вообще.
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12.08.2020 18:02 Відповісти
Додушимо і перестанемо рахуватись .
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12.08.2020 18:52 Відповісти
Почему так поздно?! На шестом году войны!
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12.08.2020 20:43 Відповісти
Орест Лютий "Братішкі заї али" - старенька пісня але актуальна й досі
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12.08.2020 22:17 Відповісти
Чудова новина! зливним бачкам з на єреф - лишається лише верещати! Угоди - денонсовані, конституція не порушена, і претензії агресора - юридично нічого не варті.
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13.08.2020 20:32 Відповісти
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