Україна припиняє співпрацю з Росією у сфері культури, - рішення уряду
Кабінет Міністрів на засіданні прийняв розроблену Міністерством культури та інформаційної політики постанову про денонсацію Угоди про співпрацю в галузі культури, підписаної в 1992 році в рамках Співдружності Незалежних Держав.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.
Уряд також прийняв постанову про вихід України з Угоди про створення ради культурної співпраці держав-учасниць СНД.
Україна виходить з угод, оскільки в зв'язку зі збройною агресією РФ фактична співпраця з Росією припинена, а співпраця з іншими державами-учасниками СНД відбувається в двосторонньому форматі на основі укладення нових і/або чинних двосторонніх договорів.
Нагадаємо, 22 липня Кабмін схвалив розроблений міністерством проект Указу президента "Про вихід України з Угоди про гуманітарну співпрацю держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД".
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Хоча хто захоче- натягне 3 струни на дошку від ящика- от тобі й балайка
Ппц...
Я как раз в крюковщине работаю, мне тут своего дерьма хватает, нафиг-нафиг, лучше пусть местный спиртзавод прекратят дерибанить, это лучше соды!
-Зачєм вам такоє міністєрство, у вас жє моря та нєт.
На що чехи відповіли:
-Так у вас же є Міністерство Культури)))