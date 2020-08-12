Україна припиняє співпрацю з Росією у сфері культури, - рішення уряду

Кабінет Міністрів на засіданні прийняв розроблену Міністерством культури та інформаційної політики постанову про денонсацію Угоди про співпрацю в галузі культури, підписаної в 1992 році в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

Уряд також прийняв постанову про вихід України з Угоди про створення ради культурної співпраці держав-учасниць СНД.

Україна виходить з угод, оскільки в зв'язку зі збройною агресією РФ фактична співпраця з Росією припинена, а співпраця з іншими державами-учасниками СНД відбувається в двосторонньому форматі на основі укладення нових і/або чинних двосторонніх договорів.

Нагадаємо, 22 липня Кабмін схвалив розроблений міністерством проект Указу президента "Про вихід України з Угоди про гуманітарну співпрацю держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решетилівську вишивку необхідно подати на включення в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, - Шмигаль