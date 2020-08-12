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Кабмин решил предоставить Музею космонавтики имени Королева статус национального, - Немчинов

Кабмин решил предоставить Музею космонавтики имени Королева статус национального, - Немчинов

Кабинет Министров просит президента Владимира Зеленского предоставить статус национального Музею космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.

Об єтом заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов на брифинге по результатам заседания Кабинета Министров 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы поддержали инициативу Житомирской областной государственной администрации, Житомирского областного совета, народных депутатов от Житомирской области о предоставлении статуса национального Музею космонавтики имени Королева – и обратились к президенту с такой просьбой. Я считаю, что это очень имиджевый шаг. Сергей Павлович Королев как украинец, который запустил первого человека в космос, сейчас является своеобразным брендом для Житомирщины. Это человек, которым восхищаются такие люди, как Илон Маск и другие новейшие деятели, продвигающие космонавтику. Предоставление статуса национального единственному музею Королева – я думаю, это очень хороший шаг для того, чтобы не только в Житомирской области мы создали необходимый туристический магнит, но и в мире узнали об уроженцах Украины", - заявил он.

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Кабинет Министров утвердил проект постановления о получении разрешения на инициирование предоставления коммунальному учреждению "Музей космонавтики им. C.П. Королева" Житомирского областного совета статуса национального. 

Автор: 

Житомир (689) Кабмин (14041) музей (724) Немчинов Олег (171)


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грошей не дали ...тільки грамотку ...
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12.08.2020 16:42 Ответить
Видатний Українець. Це ж треба було таке придумати, замість пса, у космос відправити кацапа із немитою .опою. Мабуть тварин любив, шкодував...
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12.08.2020 16:48 Ответить
Так.
Після того, як в супутнику була відправлена на фактичну зигибєль Лайка, в різних країнах Світу,під проводом Всесвітньої організації захисту тварин, почалась потужна протестна компанія, проти таких гицельських дій СРСР .
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12.08.2020 16:56 Ответить
Я б на його місці теж кацапа відправив. На їх смерть усім наплювати.
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12.08.2020 17:04 Ответить
Вы там давайте, давайте, еще что-то про трипильську культуру сообразите...и об бжолах не забудьте
Дык, Колюмб, вроде тоже имел коломыйские корни
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12.08.2020 16:51 Ответить
Шо підгорає від Віктора Андрійовича ?
Так, саме Ющенко, присвоїв Степану Андрійовичу Бандері, звання Героя України.
Страждай, хохломанкурт.
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12.08.2020 16:59 Ответить
Королева / и обязать "министра культуры " Ткаченко вернуть Украине украденную им Одесскую киностудию для съёмок фильма о Королёве.
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12.08.2020 16:59 Ответить
а у нас, в немытой кацапии, почему-то считают Королева своим...видимо не все еще знают, что именно Житомир был(есть и буде...) центром развития космонавтики...надо как-то донести до кацапей эту мысль, шоб слишком нос не задирали...
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12.08.2020 17:08 Ответить
 
 