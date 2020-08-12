Кабмин решил предоставить Музею космонавтики имени Королева статус национального, - Немчинов

Кабинет Министров просит президента Владимира Зеленского предоставить статус национального Музею космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.

Об єтом заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов на брифинге по результатам заседания Кабинета Министров 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы поддержали инициативу Житомирской областной государственной администрации, Житомирского областного совета, народных депутатов от Житомирской области о предоставлении статуса национального Музею космонавтики имени Королева – и обратились к президенту с такой просьбой. Я считаю, что это очень имиджевый шаг. Сергей Павлович Королев как украинец, который запустил первого человека в космос, сейчас является своеобразным брендом для Житомирщины. Это человек, которым восхищаются такие люди, как Илон Маск и другие новейшие деятели, продвигающие космонавтику. Предоставление статуса национального единственному музею Королева – я думаю, это очень хороший шаг для того, чтобы не только в Житомирской области мы создали необходимый туристический магнит, но и в мире узнали об уроженцах Украины", - заявил он.

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Кабинет Министров утвердил проект постановления о получении разрешения на инициирование предоставления коммунальному учреждению "Музей космонавтики им. C.П. Королева" Житомирского областного совета статуса национального.