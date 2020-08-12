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Кабмін вирішив надати Музею космонавтики імені Корольова статус національного, - Немчінов

Кабмін вирішив надати Музею космонавтики імені Корольова статус національного, - Немчінов

Кабінет Міністрів просить президента Володимира Зеленського надати статус національного Музею космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов на брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів 12 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми підтримали ініціативу Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради, народних депутатів від Житомирської області про надання статусу національного Музею космонавтики імені Корольова - і звернулися до президента з таким проханням. Я вважаю, що це дуже іміджевий крок. Сергій Павлович Корольов як українець, який запустив першу людину в космос, зараз є своєрідним брендом для Житомирщини. Це людина, якою захоплюються такі люди, як Ілон Маск та інші новітні діячі, які просувають космонавтику. Надання статусу національного єдиному музею Корольова - я думаю, це дуже хороший крок для того, щоб не тільки в Житомирській області ми створили необхідний туристичний магніт, а й у світі дізналися про уродженців України", - заявив він.

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Кабінет Міністрів затвердив проект постанови про отримання дозволу на ініціювання надання комунальному закладу "Музей космонавтики ім. C.П. Корольова" Житомирської обласної ради статусу національного.

Житомир (584) Кабмін (14180) музей (442) Немчінов Олег (208)


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грошей не дали ...тільки грамотку ...
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12.08.2020 16:42 Відповісти
Видатний Українець. Це ж треба було таке придумати, замість пса, у космос відправити кацапа із немитою .опою. Мабуть тварин любив, шкодував...
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12.08.2020 16:48 Відповісти
Так.
Після того, як в супутнику була відправлена на фактичну зигибєль Лайка, в різних країнах Світу,під проводом Всесвітньої організації захисту тварин, почалась потужна протестна компанія, проти таких гицельських дій СРСР .
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12.08.2020 16:56 Відповісти
Я б на його місці теж кацапа відправив. На їх смерть усім наплювати.
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12.08.2020 17:04 Відповісти
Вы там давайте, давайте, еще что-то про трипильську культуру сообразите...и об бжолах не забудьте
Дык, Колюмб, вроде тоже имел коломыйские корни
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12.08.2020 16:51 Відповісти
Шо підгорає від Віктора Андрійовича ?
Так, саме Ющенко, присвоїв Степану Андрійовичу Бандері, звання Героя України.
Страждай, хохломанкурт.
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12.08.2020 16:59 Відповісти
Королева / и обязать "министра культуры " Ткаченко вернуть Украине украденную им Одесскую киностудию для съёмок фильма о Королёве.
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12.08.2020 16:59 Відповісти
а у нас, в немытой кацапии, почему-то считают Королева своим...видимо не все еще знают, что именно Житомир был(есть и буде...) центром развития космонавтики...надо как-то донести до кацапей эту мысль, шоб слишком нос не задирали...
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12.08.2020 17:08 Відповісти
 
 