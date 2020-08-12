Кабмін вирішив надати Музею космонавтики імені Корольова статус національного, - Немчінов

Кабінет Міністрів просить президента Володимира Зеленського надати статус національного Музею космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов на брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів 12 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми підтримали ініціативу Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради, народних депутатів від Житомирської області про надання статусу національного Музею космонавтики імені Корольова - і звернулися до президента з таким проханням. Я вважаю, що це дуже іміджевий крок. Сергій Павлович Корольов як українець, який запустив першу людину в космос, зараз є своєрідним брендом для Житомирщини. Це людина, якою захоплюються такі люди, як Ілон Маск та інші новітні діячі, які просувають космонавтику. Надання статусу національного єдиному музею Корольова - я думаю, це дуже хороший крок для того, щоб не тільки в Житомирській області ми створили необхідний туристичний магніт, а й у світі дізналися про уродженців України", - заявив він.

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Кабінет Міністрів затвердив проект постанови про отримання дозволу на ініціювання надання комунальному закладу "Музей космонавтики ім. C.П. Корольова" Житомирської обласної ради статусу національного.