Казахстан возобновляет авиасообщение с Украиной с 17 августа
Казахстан с 17 августа возобновляет авиасообщение с Украиной и еще несколькими странами. Полеты будут возобновляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Об этом сообщили в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на inform.kz
Сообщается, что с 17 августа 2020 года Казахстан поэтапно будет возобновлять международные полеты в Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет и Российскую Федерацию
Также сообщается, что с авиационными властями вышеуказанных стран проработаны вопросы регулярных пассажирских рейсов.
"Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование)", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль