Казахстан відновлює авіасполучення з Україною із 17 серпня
Казахстан із 17 серпня відновлює авіасполучення з Україною і ще кількома країнами. Польоти будуть відновлюватися з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.
Про це повідомили в Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на inform.kz
Повідомляють, що з 17 серпня 2020 року Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти в Україну, Об'єднані Арабські Емірати, Білорусь, Німеччину, Нідерланди, Єгипет і Російську Федерацію
Також зазначають, що з авіаційною владою вищевказаних країн опрацьовані питання регулярних пасажирських рейсів.
"Так, зазначені країни підтримують відновлення польотів із Казахстаном із дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР-тестування)", - йдеться в повідомленні.
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