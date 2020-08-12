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Казахстан відновлює авіасполучення з Україною із 17 серпня

Казахстан відновлює авіасполучення з Україною із 17 серпня

Казахстан із 17 серпня відновлює авіасполучення з Україною і ще кількома країнами. Польоти будуть відновлюватися з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

Про це повідомили в Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  inform.kz

Повідомляють, що з 17 серпня 2020 року Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти в Україну, Об'єднані Арабські Емірати, Білорусь, Німеччину, Нідерланди, Єгипет і Російську Федерацію

Також зазначають, що з авіаційною владою вищевказаних країн опрацьовані питання регулярних пасажирських рейсів.

"Так, зазначені країни підтримують відновлення польотів із Казахстаном із дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР-тестування)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан вніс Україну до розширеного списку країн для відновлення авіарейсів

Казахстан (877) авіасполучення (3085)


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