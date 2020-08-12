Апелляционный суд не стал восстанавливать в должности скандального экс-прокурора Кулика

Шестой апелляционный административный суд вынес постановление об отказе скандальному экс-прокурору Константину Кулику в восстановлении его в должности в прокуратуре.

Об этом говорится в соответствующем решении суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение Шестого апелляционного суда подтвердило законность решения Окружного административного суда Киева от 31 марта 2020 года, которым ему было отказано в восстановлении в должности прокурора.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия, однако Кулик еще может обжаловать его непосредственно в административном суде кассационной инстанции.

Согласно ст. 329 Кодекса административного судопроизводства Украины, кассационная жалоба на судебное решение подается в течение 30 дней со дня его провозглашения. Судебные решения суда кассационной инстанции являются окончательными и обжалованию не подлежат.

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Напомним, Константин Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того, как не явился на переаттестацию. Как писала "Украинская правда", в конце ноября прошлого года готовилось назначение Кулика в СБУ. Однако, в связи со значительным общественным резонансом – назначение так и не состоялось.