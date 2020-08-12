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Апеляційний суд не став відновлювати на посаді скандального експрокурора Кулика

Апеляційний суд не став відновлювати на посаді скандального експрокурора Кулика

Шостий апеляційний адміністративний суд виніс постанову про відмову скандальному експрокурору Костянтинові Кулику у відновленні його на посаді в прокуратурі.

Про це йдеться у відповідному рішенні суду, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення Шостого апеляційного суду підтвердило законність рішення Окружного адміністративного суду Києва від 31 березня 2020 року, яким йому було відмовлено в поновленні на посаді прокурора.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня його прийняття, однак Кулик ще може оскаржити його безпосередньо в адміністративному суді касаційної інстанції.

Згідно зі ст. 329 Кодексу адміністративного судочинства України, касаційна скарга на судове рішення подається протягом 30 днів із дня його проголошення. Судові рішення суду касаційної інстанції є остаточними та оскарженню не підлягають.

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Нагадаємо, Костянтин Кулик був звільнений з органів прокуратури в кінці 2019 року, після того, як не з'явився на переатестацію. Як писала "Українська правда", в кінці листопада минулого року готувалося призначення Кулика в СБУ. Однак, у зв'язку зі значним суспільним резонансом - призначення так і не відбулося.

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А пент-хаузы, и прочее бабло у этого нувориша от прокуратуры со взглядом Джаконды отобрали ?!
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12.08.2020 17:19 Відповісти
Пожлобился на решение вопроса.
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12.08.2020 17:34 Відповісти
как сказала баба Ванга, прокурор Кулик повторит судьбу предателя генерала СБУ Шамаева..
Апеляційний суд не став відновлювати на посаді скандального експрокурора Кулика - Цензор.НЕТ 5909
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12.08.2020 18:10 Відповісти
Мало занес.
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12.08.2020 20:11 Відповісти
 
 