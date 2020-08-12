Апеляційний суд не став відновлювати на посаді скандального експрокурора Кулика

Шостий апеляційний адміністративний суд виніс постанову про відмову скандальному експрокурору Костянтинові Кулику у відновленні його на посаді в прокуратурі.

Про це йдеться у відповідному рішенні суду, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення Шостого апеляційного суду підтвердило законність рішення Окружного адміністративного суду Києва від 31 березня 2020 року, яким йому було відмовлено в поновленні на посаді прокурора.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня його прийняття, однак Кулик ще може оскаржити його безпосередньо в адміністративному суді касаційної інстанції.

Згідно зі ст. 329 Кодексу адміністративного судочинства України, касаційна скарга на судове рішення подається протягом 30 днів із дня його проголошення. Судові рішення суду касаційної інстанції є остаточними та оскарженню не підлягають.

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Нагадаємо, Костянтин Кулик був звільнений з органів прокуратури в кінці 2019 року, після того, як не з'явився на переатестацію. Як писала "Українська правда", в кінці листопада минулого року готувалося призначення Кулика в СБУ. Однак, у зв'язку зі значним суспільним резонансом - призначення так і не відбулося.