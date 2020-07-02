Скандальний експрокурор Кулик відсуджує в ГПУ 1,15 млн грн і вимагає поновити його на посаді

Сьогодні в Шостому апеляційному адміністративному суді відбудеться слухання з приводу виплати звільненому за неявку на переатестацію скандальному "прокурору Коломойського" Костянтину Кулику компенсації від ГПУ в розмірі понад 1 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму розслідуванні "Прокурор розбрату: як повернення Кулика в ГПУ може зіпсувати відносини України зі США" повідомляє РБК-Україна.

Загалом, згідно з порталом "Судова влада України", вже найближчим часом відбудуться відразу 3 судові слухання, метою яких буде реабілітація та поновлення Костянтина Кулика на посаді. Два з них - у Шостому апеляційному адміністративному суді, одне - у ВАКС.

2 липня в Шостому апеляційному адміністративному суді відбудеться слухання з приводу виплати звільненому Костянтину Кулику компенсації від ГПУ в розмірі понад 1 млн грн. У грудні 2019 року Окружний адмінсуд Києва зобов'язав ГПУ виплатити компенсацію в розмірі 1,15 млн грн.

"Цікаво, у цей же день ВАКС буде розглядати заяву сторони захисту Костянтина Кулика про виправлення помилки у судовому рішенні від 2 квітня, яким ВАКС закрив справу про незаконне збагачення Костянтина Кулика. З процесуальної точки зору такі позови стосуються лише невеликих технічних виправлень у текстах рішень суду, однак насторожує значима як для таких випадків група підтримки Кулика, що складається з кількох адвокатів. У практиці звичайних українських судів бували прецеденти, коли під приводом технічних виправлень фактично переписувалися принципові моменти рішення. Такою принциповою метою Костянтина Кулика у вирішенні ВАКС про закриття справи про незаконне збагачення може бути тільки привід для закриття за нереабілітуючими обставинами, фактично не виправдовує прокурора. Для "відновлення його репутації" перед поверненням в органи вкрай важливим є саме реабілітація після звинувачень і багаторічного слідства НАБУ", - зазначають у розслідуванні.

Також читайте: Експрокурор Кулик оскаржує своє звільнення в суді

Як повідомляє РБК-Україна, найбільш принципово важливе судове засідання так само буде відбуватися в Шостому апеляційному адміністративному суді Києва 29 липня. Суть позовних вимог захисту Костянтина Кулика – визнання протиправним його звільнення з ГПУ і відновлення його на посаді.

"Це засідання відбудеться тільки після того, як Костянтин Кулик отримає необхідні компоненти для відновлення – виплату компенсації (що підтвердить побічно незаконність його звільнення) і виправлене рішення ВАКС (яке його повністю реабілітує по суті звинувачень у незаконному збагаченні). Ці аргументи дозволять колегії суддів Коротких, Єгоровій (Литвиновій) і Сорочко набагато простіше прийняти рішення на користь Кулика. Особливої пікантності ситуації додає той факт, що тільки у судді Єгорової (Литвинової) у практиці вже є рішення, винесені на користь МАУ, яка належить Ігорю Коломойському", - прогнозують у розслідуванні.

Також читайте: ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика

Нагадаємо, Костянтин Кулик був звільнений з органів прокуратури наприкінці 2019 року, після того, як не з'явився на переатестацію. Як писала "Українська правда", наприкінці листопада минулого року готувалося призначення Кулика в СБУ. Однак, у зв'язку зі значним суспільним резонансом - призначення так і не відбулося.

На думку експертів, поновлення Кулика на посаді в ГПУ матиме катастрофічні наслідки для державності.

"Костянтин Кулик як ніколи близький до поновлення на посаді. Але якщо раніше це несло загрози переважно політичним і бізнес-опонентам Ігоря Коломойського, то сьогодні його поява в Генпрокуратурі може спричинити серйозне погіршення відносин між Україною і США. Це засвідчить черговий відкат нової влади від рішень щодо переатестації прокурорів через лише рік. Крім того, воно може бути навіть використане для втручання правоохоронних органів у передвиборчий процес у США", - підкреслює видання.