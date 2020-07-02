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Новини
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Скандальний експрокурор Кулик відсуджує в ГПУ 1,15 млн грн і вимагає поновити його на посаді

Скандальний експрокурор Кулик відсуджує в ГПУ 1,15 млн грн і вимагає поновити його на посаді

Сьогодні в Шостому апеляційному адміністративному суді відбудеться слухання з приводу виплати звільненому за неявку на переатестацію скандальному "прокурору Коломойського" Костянтину Кулику компенсації від ГПУ в розмірі понад 1 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму розслідуванні "Прокурор розбрату: як повернення Кулика в ГПУ може зіпсувати відносини України зі США" повідомляє РБК-Україна.

Загалом, згідно з порталом "Судова влада України", вже найближчим часом відбудуться відразу 3 судові слухання, метою яких буде реабілітація та поновлення Костянтина Кулика на посаді. Два з них - у Шостому апеляційному адміністративному суді, одне - у ВАКС.

2 липня в Шостому апеляційному адміністративному суді відбудеться слухання з приводу виплати звільненому Костянтину Кулику компенсації від ГПУ в розмірі понад 1 млн грн. У грудні 2019 року Окружний адмінсуд Києва зобов'язав ГПУ виплатити компенсацію в розмірі 1,15 млн грн.

"Цікаво, у цей же день ВАКС буде розглядати заяву сторони захисту Костянтина Кулика про виправлення помилки у судовому рішенні від 2 квітня, яким ВАКС закрив справу про незаконне збагачення Костянтина Кулика. З процесуальної точки зору такі позови стосуються лише невеликих технічних виправлень у текстах рішень суду, однак насторожує значима як для таких випадків група підтримки Кулика, що складається з кількох адвокатів. У практиці звичайних українських судів бували прецеденти, коли під приводом технічних виправлень фактично переписувалися принципові моменти рішення. Такою принциповою метою Костянтина Кулика у вирішенні ВАКС про закриття справи про незаконне збагачення може бути тільки привід для закриття за нереабілітуючими обставинами, фактично не виправдовує прокурора. Для "відновлення його репутації" перед поверненням в органи вкрай важливим є саме реабілітація після звинувачень і багаторічного слідства НАБУ", - зазначають у розслідуванні.

Також читайте: Експрокурор Кулик оскаржує своє звільнення в суді

Як повідомляє РБК-Україна, найбільш принципово важливе судове засідання так само буде відбуватися в Шостому апеляційному адміністративному суді Києва 29 липня. Суть позовних вимог захисту Костянтина Кулика – визнання протиправним його звільнення з ГПУ і відновлення його на посаді.

"Це засідання відбудеться тільки після того, як Костянтин Кулик отримає необхідні компоненти для відновлення – виплату компенсації (що підтвердить побічно незаконність його звільнення) і виправлене рішення ВАКС (яке його повністю реабілітує по суті звинувачень у незаконному збагаченні). Ці аргументи дозволять колегії суддів Коротких, Єгоровій (Литвиновій) і Сорочко набагато простіше прийняти рішення на користь Кулика. Особливої пікантності ситуації додає той факт, що тільки у судді Єгорової (Литвинової) у практиці вже є рішення, винесені на користь МАУ, яка належить Ігорю Коломойському", - прогнозують у розслідуванні.

Також читайте: ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика

Нагадаємо, Костянтин Кулик був звільнений з органів прокуратури наприкінці 2019 року, після того, як не з'явився на переатестацію. Як писала "Українська правда", наприкінці листопада минулого року готувалося призначення Кулика в СБУ. Однак, у зв'язку зі значним суспільним резонансом - призначення так і не відбулося.

На думку експертів, поновлення Кулика на посаді в ГПУ матиме катастрофічні наслідки для державності.

"Костянтин Кулик як ніколи близький до поновлення на посаді. Але якщо раніше це несло загрози переважно політичним і бізнес-опонентам Ігоря Коломойського, то сьогодні його поява в Генпрокуратурі може спричинити серйозне погіршення відносин між Україною і США. Це засвідчить черговий відкат нової влади від рішень щодо переатестації прокурорів через лише рік. Крім того, воно може бути навіть використане для втручання правоохоронних органів у передвиборчий процес у США", - підкреслює видання.

Автор: 

ГПУ (4385) Кулик Костянтин (95)


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Топ коментарі
+6
Кадровий же голод у ГПУ...
Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности - Цензор.НЕТ 4522
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02.07.2020 14:33
+6
а почемук не сто миллионов?! или почему не миллиард? я должен пахать, и исправно платить налоги, чтобы потом всяким пи......выплачивали заоблачные милионные компенсации?!!
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02.07.2020 14:33
+4
Судью на мыло !!! Хватит транжирить бюджет Украины
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02.07.2020 14:34
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02.07.2020 14:31 Відповісти
И отсудит! "А судьи - кто?!" Ворон то ворону, как известно, глазу не выклюет. А "Судья у Прокурора "нажитое непосильным трудом" не отберет!" Украинская народная мудрость...
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02.07.2020 16:55 Відповісти
Взгляд Джаконды и взгляд Кулика... Где вы, художники? Это ж - "ЭПОХА НАГЛОЙ КОРРУПЦИИ" застыла в этом взгляде!
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02.07.2020 17:22 Відповісти
Кадровий же голод у ГПУ...
Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности - Цензор.НЕТ 4522
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02.07.2020 14:33 Відповісти
а почемук не сто миллионов?! или почему не миллиард? я должен пахать, и исправно платить налоги, чтобы потом всяким пи......выплачивали заоблачные милионные компенсации?!!
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02.07.2020 14:33 Відповісти
вы за кого голосовали та? - вот в чем вопрос)))
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02.07.2020 14:51 Відповісти
не за нынешнюю власть
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02.07.2020 14:52 Відповісти
это и понятно - я так смотрю еще через год,найти того кто голосовал за моники ,будет не реально))
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02.07.2020 14:54 Відповісти
А вы, наверное, не в курсе, что Кулик был при должности и его никто и трогать не думал именно при тех, за кого голосовали ВЫ.
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02.07.2020 15:10 Відповісти
Сегодня в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному за неявку на переаттестацию скандальному "прокурору Коломойского" Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн. грн.
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02.07.2020 15:22 Відповісти
вы таки писатель - статью прочтите и если не помните выборы ,когда он уволенный выступал против пети - то тут все помнят - так незя ,память не может быть избирательной ,напишите шо ошиблись ,так будет честно
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02.07.2020 15:34 Відповісти
"Константин Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года Источник: https://censor.net/n3205634"

Вы хоть статью прочитайте, прежде чем комменты под ней строчить.
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02.07.2020 16:10 Відповісти
согласен - не прав - индеец))))
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02.07.2020 16:26 Відповісти
Судью на мыло !!! Хватит транжирить бюджет Украины
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02.07.2020 14:34 Відповісти
Надстройку над своей квартирой уже снёс?
Или это на ремонт хоромов?
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02.07.2020 14:36 Відповісти
Отсудит пару лямов, и сверху надстройки назло зелохам, еще одну надстройку забацает.
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02.07.2020 15:38 Відповісти
Це вже навіть не новина.
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02.07.2020 14:36 Відповісти
тИ ліпше до зєлє звернись він має добрий такій маленькій агрегат, він тобі цим агрегатіком по губам проведе!!! В тебе дуже великі захоцянкі!!!
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02.07.2020 14:37 Відповісти
Взяточник-порохобот опять ломится в прокуратуру.
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02.07.2020 14:39 Відповісти
Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности - Цензор.НЕТ 5961
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02.07.2020 14:40 Відповісти
недоел - недодали....
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02.07.2020 14:41 Відповісти
это полный пипец. чувак явно проголодался и решил страну нагнуть))) тяжело видать мрази прокурорской без корыта)))

неужели не найдется кто нибудь, что бы мозги вправить обосраному прокуроришке?))))
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02.07.2020 14:42 Відповісти
зе дно
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02.07.2020 14:50 Відповісти
зебилы - ну шо изменилось при вашей моники ? стало только жить всех тяжелее это да.......
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02.07.2020 14:52 Відповісти
Кулик ще й не багато хоче. Вчора Порошенко казав, що розслідування справ проти нього обходяться державі у 5 млн грн щомісячно...
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02.07.2020 14:59 Відповісти
Напишу не церковно словянською а міжнародноюTvarina .
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02.07.2020 15:06 Відповісти
какие миллионы их рассстреливать надо с конфискацией всего имущества что б его выкакаши на вокзале чебуреки просили..твари у людей нет ни копейки а эти твари судятся
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02.07.2020 15:39 Відповісти
 
 