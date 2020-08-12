В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы, - ЦОЗ

В Одесской области лабораторно подтвержден случай сибирской язвы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Украины.

7 июля 2020 в Одесский областной лабораторный центра поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа 2020 у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Только 7 августа больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины метдом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы

Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

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В ЦОЗ отмечают, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.