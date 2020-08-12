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В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы, - ЦОЗ

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы, - ЦОЗ

В Одесской области лабораторно подтвержден случай сибирской язвы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Украины.

7 июля 2020 в Одесский областной лабораторный центра поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа 2020 у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Только 7 августа больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины метдом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы

Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

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В ЦОЗ отмечают, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.

Автор: 

болезнь (591) инфекции (154) Одесская область (3688) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+5
Дратуті. Тільки антраксу не вистачало.
Одесити! Remove Dust! (приберіть Труху) - бо пожежами та обвалами будинків щось карма міста не обмежується...
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12.08.2020 18:51 Ответить
+3
***** піде на все зараз..
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12.08.2020 18:59 Ответить
+3
Щось ЦН майданить.
Ніби не знають, що всі хвороби щезли.
На світі є лише ковід.
А тут сьогодні і про ВІЛ, і про туберкульоз, і про сибірську язву.
Таке страшне відхилення від =лінії партії= !
Ще штраф припишуть.
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12.08.2020 19:24 Ответить
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Дратуті. Тільки антраксу не вистачало.
Одесити! Remove Dust! (приберіть Труху) - бо пожежами та обвалами будинків щось карма міста не обмежується...
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12.08.2020 18:51 Ответить
та то в области...а труха городом заведует.хотя в облсовете конечно надо вышвыривать рыгов и замаскировавшихся
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12.08.2020 19:07 Ответить
ооо...а мяско ото... где-то с...сюрпризом....итить колотить...
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12.08.2020 18:55 Ответить
Шо исчо будет завтра?...
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12.08.2020 18:57 Ответить
***** піде на все зараз..
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12.08.2020 18:59 Ответить
Сибирская язва - ОМП.Биологическое.
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12.08.2020 19:03 Ответить
Так теперь можно маски не носить на подбородке?
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12.08.2020 19:05 Ответить
2020-Й прекрати уже
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12.08.2020 19:12 Ответить
...дай дожить хоть до 2021(,)))...
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12.08.2020 19:18 Ответить
"Що може бути страшніше від п'ятниці 13-го?
СУБОТА 14-го!"
Читайте класику...
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12.08.2020 19:38 Ответить
Щось ЦН майданить.
Ніби не знають, що всі хвороби щезли.
На світі є лише ковід.
А тут сьогодні і про ВІЛ, і про туберкульоз, і про сибірську язву.
Таке страшне відхилення від =лінії партії= !
Ще штраф припишуть.
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12.08.2020 19:24 Ответить
Ай да санитарный врач! Дожились, сибирская язва! А еще эпидемия туберкулёза в Украине. Брали б пример с Беларуси - там туберкулёзных отстреливают.
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12.08.2020 20:17 Ответить
Cлава Супрун !
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13.08.2020 00:02 Ответить
 
 