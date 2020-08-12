В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы, - ЦОЗ
В Одесской области лабораторно подтвержден случай сибирской язвы
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Украины.
7 июля 2020 в Одесский областной лабораторный центра поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа 2020 у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.
Только 7 августа больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины метдом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы
Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.
В ЦОЗ отмечают, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одесити! Remove Dust! (приберіть Труху) - бо пожежами та обвалами будинків щось карма міста не обмежується...
СУБОТА 14-го!"
Читайте класику...
Ніби не знають, що всі хвороби щезли.
На світі є лише ковід.
А тут сьогодні і про ВІЛ, і про туберкульоз, і про сибірську язву.
Таке страшне відхилення від =лінії партії= !
Ще штраф припишуть.