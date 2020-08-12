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В Одеській області підтверджено випадок сибірської виразки, - ЦГЗ

В Одеській області підтверджено випадок сибірської виразки, - ЦГЗ

В Одеській області лабораторно підтверджено випадок сибірської виразки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ України.

7 липня 2020 в Одеський обласний лабораторний центр надійшло повідомлення про підозру на сибірку. При проведенні епідрозслідування встановлено, що 3 серпня 2020 у хворого підвищилася температура тіла, на гомілці з'явився фурункул, який перейшов у виразку. По медичну допомогу не звертався. Хворий займається скупкою тварин для подальшого перепродажу.

Тільки 7 серпня хворий звернувся до сімейного лікаря. 11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України метдом ПЛР виділила ДНК сибірської виразки.

Фахівці обласного лабораторного центру і Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів щодо недопущення поширення захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У липні в Україні офіційно зареєстрували понад 1,3 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

У ЦГЗ зазначають, що сибірська виразка не передається від людини до людини. Зараження виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, при обробці туш, знятті шкіри і похованні трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин. Не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.

хвороба (305) інфекції (109) Одеська область (3343) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+5
Дратуті. Тільки антраксу не вистачало.
Одесити! Remove Dust! (приберіть Труху) - бо пожежами та обвалами будинків щось карма міста не обмежується...
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12.08.2020 18:51 Відповісти
+3
***** піде на все зараз..
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12.08.2020 18:59 Відповісти
+3
Щось ЦН майданить.
Ніби не знають, що всі хвороби щезли.
На світі є лише ковід.
А тут сьогодні і про ВІЛ, і про туберкульоз, і про сибірську язву.
Таке страшне відхилення від =лінії партії= !
Ще штраф припишуть.
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12.08.2020 19:24 Відповісти
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Дратуті. Тільки антраксу не вистачало.
Одесити! Remove Dust! (приберіть Труху) - бо пожежами та обвалами будинків щось карма міста не обмежується...
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12.08.2020 18:51 Відповісти
та то в области...а труха городом заведует.хотя в облсовете конечно надо вышвыривать рыгов и замаскировавшихся
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12.08.2020 19:07 Відповісти
ооо...а мяско ото... где-то с...сюрпризом....итить колотить...
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12.08.2020 18:55 Відповісти
Шо исчо будет завтра?...
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12.08.2020 18:57 Відповісти
***** піде на все зараз..
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12.08.2020 18:59 Відповісти
Сибирская язва - ОМП.Биологическое.
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12.08.2020 19:03 Відповісти
Так теперь можно маски не носить на подбородке?
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12.08.2020 19:05 Відповісти
2020-Й прекрати уже
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12.08.2020 19:12 Відповісти
...дай дожить хоть до 2021(,)))...
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12.08.2020 19:18 Відповісти
"Що може бути страшніше від п'ятниці 13-го?
СУБОТА 14-го!"
Читайте класику...
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12.08.2020 19:38 Відповісти
Щось ЦН майданить.
Ніби не знають, що всі хвороби щезли.
На світі є лише ковід.
А тут сьогодні і про ВІЛ, і про туберкульоз, і про сибірську язву.
Таке страшне відхилення від =лінії партії= !
Ще штраф припишуть.
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12.08.2020 19:24 Відповісти
Ай да санитарный врач! Дожились, сибирская язва! А еще эпидемия туберкулёза в Украине. Брали б пример с Беларуси - там туберкулёзных отстреливают.
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12.08.2020 20:17 Відповісти
Cлава Супрун !
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13.08.2020 00:02 Відповісти
 
 