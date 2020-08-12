В Одеській області підтверджено випадок сибірської виразки, - ЦГЗ

В Одеській області лабораторно підтверджено випадок сибірської виразки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ України.

7 липня 2020 в Одеський обласний лабораторний центр надійшло повідомлення про підозру на сибірку. При проведенні епідрозслідування встановлено, що 3 серпня 2020 у хворого підвищилася температура тіла, на гомілці з'явився фурункул, який перейшов у виразку. По медичну допомогу не звертався. Хворий займається скупкою тварин для подальшого перепродажу.

Тільки 7 серпня хворий звернувся до сімейного лікаря. 11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України метдом ПЛР виділила ДНК сибірської виразки.

Фахівці обласного лабораторного центру і Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів щодо недопущення поширення захворювання.

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У ЦГЗ зазначають, що сибірська виразка не передається від людини до людини. Зараження виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, при обробці туш, знятті шкіри і похованні трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин. Не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.