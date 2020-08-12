Путин и Макрон обсудили вопрос Донбасса в телефонном разговоре
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в среду провели телефонный разговор,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно сообщению, были обсуждены различные аспекты урегулирования ситуации в Украине.
В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля Трехсторонней контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня, говорится в сообщении.
"Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - отмечает пресс-служба Кремля.
Была "затронута и текущая ситуация в Белоруссии", сказано в сообщении.
Двусторонняя повестка была затронута в контексте возможного визита президента Франции в Россию. "В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности", - отмечается в сообщении.
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😃
Ему!
шо с Пу1лом он повстречался
Быть может
Он фрацуз
В московский капкан попался!
Олланд бы сказал, но он такое же г.
ку.чме сказал
Миттеран, вроде - ты дурак.
Трохи заголівок по-дебільному написано.
Чи "вопрос донбасс" - це стійкий вислів (на кшталт "говно вопрос")?
чем он занимается?
видосики снимает?
и это президент???
не о Хабаровске ведь
ПС. Си цзяпыня уведи ********** па самые памыдоры уральские.