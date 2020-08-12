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Путин и Макрон обсудили вопрос Донбасса в телефонном разговоре

Путин и Макрон обсудили вопрос Донбасса в телефонном разговоре

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в среду провели телефонный разговор,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, были обсуждены различные аспекты урегулирования ситуации в Украине.

В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля Трехсторонней контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня, говорится в сообщении.

"Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - отмечает пресс-служба Кремля.

Была "затронута и текущая ситуация в Белоруссии", сказано в сообщении.

Двусторонняя повестка была затронута в контексте возможного визита президента Франции в Россию. "В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба

Автор: 

путин владимир (31649) Донбасс (26958) Макрон Эмманюэль (1379)


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Топ комментарии
+19
Может пора Хабаровск тоже обсуждать??
На всяк случай...
😃
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12.08.2020 19:02 Ответить
+11
Без меня меня женили .....
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12.08.2020 19:01 Ответить
+7
Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові - Цензор.НЕТ 4519
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12.08.2020 19:10 Ответить
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Без меня меня женили .....
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12.08.2020 19:01 Ответить
Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові - Цензор.НЕТ 7772
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12.08.2020 19:21 Ответить
Может пора Хабаровск тоже обсуждать??
На всяк случай...
😃
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12.08.2020 19:02 Ответить
эти два урода провели случку
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12.08.2020 19:52 Ответить
а при чем здесь Украина и украинци ?
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12.08.2020 19:03 Ответить
А ни при чем. С момента избрания клоуна-наркомана, все поняли, что можно и без неё обсуждать. ПреЗедент будет только мешать просьбами сфоткаться
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12.08.2020 19:17 Ответить
***** раскатало губу на особый статус.. к#й тебе в с!@#у, чтобы голова не качалась, а микрон какой-то не рыба не мясо, боится, что ***** снова желтыми жилетами нагнет.
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12.08.2020 19:03 Ответить
Погибель!
Ему!
шо с Пу1лом он повстречался
Быть может

Он фрацуз
В московский капкан попался!

Олланд бы сказал, но он такое же г.

ку.чме сказал

Миттеран, вроде - ты дурак.
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12.08.2020 19:05 Ответить
Французы - гавно по жизни... срань...
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12.08.2020 19:49 Ответить
ну да, если почитать посты Антиколорадоса. правда при Боунапарте они были на весь мир кошмарящими, жаль шо не склалось
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13.08.2020 05:16 Ответить
А яким боком Мікрон до Донбасса? І що це за область така донбас??? Нехай краще з путіним обговорює фінансування з кремля жовтих желетів. Чи саме через це він лізе туди куди йому не потрібно лізти?!
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12.08.2020 19:06 Ответить
А взагалі то забагато в світі мікронів розвелося. А це завжди погано закінчується. Їхні комплекси неповноцінності завжди несли велике горе для інших.
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12.08.2020 19:08 Ответить
третьему карлику даже никто не звонит
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12.08.2020 19:07 Ответить
Путин и Макрон обсудили вопрос Донбасс в телефонном разговоре

Трохи заголівок по-дебільному написано.
Чи "вопрос донбасс" - це стійкий вислів (на кшталт "говно вопрос")?
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12.08.2020 19:08 Ответить
бандіт путін і простітутка макрон апсуділі вапрос.
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12.08.2020 19:08 Ответить
почему без зеленского?
чем он занимается?
видосики снимает?
и это президент???
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12.08.2020 19:09 Ответить
це гнида гнусава!
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12.08.2020 19:16 Ответить
Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові - Цензор.НЕТ 4519
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12.08.2020 19:10 Ответить
Очем им еще киздеть?
не о Хабаровске ведь
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12.08.2020 19:15 Ответить
а клоуна вже й за йух не рахують? До царювався..
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12.08.2020 19:15 Ответить
Клоуна на кую не вертел наверное только самый ленивый...
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12.08.2020 19:22 Ответить
странно не Беларусь обсудили а Украину
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12.08.2020 19:29 Ответить
******** позвонил педофилу......два ****** на Плющихе😅
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12.08.2020 19:45 Ответить
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12.08.2020 19:49 Ответить
Герантофил педофилу. Пративоположности притягиваюцца.
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12.08.2020 20:24 Ответить
Макрон *****, спит со своим охранником, старушка жена для прикрытия.
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12.08.2020 20:34 Ответить
П*ДАР + П*ДАР = ГЕЙ ПАРАД
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12.08.2020 19:57 Ответить
Пущай апосраный с макаронай ХНР обсуждають.

ПС. Си цзяпыня уведи ********** па самые памыдоры уральские.
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12.08.2020 20:22 Ответить
Пошли бы вы..., два 3,14дараса.
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12.08.2020 21:13 Ответить
Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові - Цензор.НЕТ 3894
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12.08.2020 21:37 Ответить
Славный человек! Паять ему вечная!
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12.08.2020 23:15 Ответить
Своеобразная поддержка Макаронины рашистскому ублюлку
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12.08.2020 23:17 Ответить
Зеленскому тоже следует обсудить с Макроном вопрос Хабароского края в телефонном разговоре
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13.08.2020 08:33 Ответить
 
 