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Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові

Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у середу провели телефонну розмову,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє прес-служба Кремля.

Згідно з повідомленням, були обговорені різні аспекти врегулювання ситуації в Україні.

Зокрема, дана позитивна оцінка підписаним 22 липня Тристоронньою контактною групою "Заходам щодо посилення режиму припинення вогню", йдеться в повідомленні.

"Президент Росії знову наголосив на важливості неухильного виконання Україною своїх зобов'язань щодо політичних аспектів Мінських угод, у тому числі налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу. Домовлено продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату", - зазначає пресслужба Кремля.

Було обговорено і поточну ситуацію в Білорусі, зазначають у повідомленні.

Двостороння повістка була порушена в контексті можливого візиту президента Франції до Росії. "У контексті двостороннього порядку денного та підготовки можливого візиту президента Франції до Росії висловлена ​​обопільна зацікавленість розвивати зв'язки в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, робити кроки в інтересах зміцнення європейської безпеки і стабільності", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Макрон говоритимуть про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі, - Кулеба

путін володимир (24219) Донбас (22358) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+19
Может пора Хабаровск тоже обсуждать??
На всяк случай...
😃
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12.08.2020 19:02 Відповісти
+11
Без меня меня женили .....
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12.08.2020 19:01 Відповісти
+7
Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові - Цензор.НЕТ 4519
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12.08.2020 19:10 Відповісти
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Без меня меня женили .....
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12.08.2020 19:01 Відповісти
Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові - Цензор.НЕТ 7772
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12.08.2020 19:21 Відповісти
Может пора Хабаровск тоже обсуждать??
На всяк случай...
😃
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12.08.2020 19:02 Відповісти
эти два урода провели случку
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12.08.2020 19:52 Відповісти
а при чем здесь Украина и украинци ?
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12.08.2020 19:03 Відповісти
А ни при чем. С момента избрания клоуна-наркомана, все поняли, что можно и без неё обсуждать. ПреЗедент будет только мешать просьбами сфоткаться
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12.08.2020 19:17 Відповісти
***** раскатало губу на особый статус.. к#й тебе в с!@#у, чтобы голова не качалась, а микрон какой-то не рыба не мясо, боится, что ***** снова желтыми жилетами нагнет.
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12.08.2020 19:03 Відповісти
Погибель!
Ему!
шо с Пу1лом он повстречался
Быть может

Он фрацуз
В московский капкан попался!

Олланд бы сказал, но он такое же г.

ку.чме сказал

Миттеран, вроде - ты дурак.
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12.08.2020 19:05 Відповісти
Французы - гавно по жизни... срань...
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12.08.2020 19:49 Відповісти
ну да, если почитать посты Антиколорадоса. правда при Боунапарте они были на весь мир кошмарящими, жаль шо не склалось
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13.08.2020 05:16 Відповісти
А яким боком Мікрон до Донбасса? І що це за область така донбас??? Нехай краще з путіним обговорює фінансування з кремля жовтих желетів. Чи саме через це він лізе туди куди йому не потрібно лізти?!
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12.08.2020 19:06 Відповісти
А взагалі то забагато в світі мікронів розвелося. А це завжди погано закінчується. Їхні комплекси неповноцінності завжди несли велике горе для інших.
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12.08.2020 19:08 Відповісти
третьему карлику даже никто не звонит
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12.08.2020 19:07 Відповісти
Путин и Макрон обсудили вопрос Донбасс в телефонном разговоре

Трохи заголівок по-дебільному написано.
Чи "вопрос донбасс" - це стійкий вислів (на кшталт "говно вопрос")?
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12.08.2020 19:08 Відповісти
бандіт путін і простітутка макрон апсуділі вапрос.
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12.08.2020 19:08 Відповісти
почему без зеленского?
чем он занимается?
видосики снимает?
и это президент???
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12.08.2020 19:09 Відповісти
це гнида гнусава!
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12.08.2020 19:16 Відповісти
Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові - Цензор.НЕТ 4519
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12.08.2020 19:10 Відповісти
Очем им еще киздеть?
не о Хабаровске ведь
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12.08.2020 19:15 Відповісти
а клоуна вже й за йух не рахують? До царювався..
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12.08.2020 19:15 Відповісти
Клоуна на кую не вертел наверное только самый ленивый...
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12.08.2020 19:22 Відповісти
странно не Беларусь обсудили а Украину
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12.08.2020 19:29 Відповісти
******** позвонил педофилу......два ****** на Плющихе😅
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12.08.2020 19:45 Відповісти
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12.08.2020 19:49 Відповісти
Герантофил педофилу. Пративоположности притягиваюцца.
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12.08.2020 20:24 Відповісти
Макрон *****, спит со своим охранником, старушка жена для прикрытия.
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12.08.2020 20:34 Відповісти
П*ДАР + П*ДАР = ГЕЙ ПАРАД
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12.08.2020 19:57 Відповісти
Пущай апосраный с макаронай ХНР обсуждають.

ПС. Си цзяпыня уведи ********** па самые памыдоры уральские.
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12.08.2020 20:22 Відповісти
Пошли бы вы..., два 3,14дараса.
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12.08.2020 21:13 Відповісти
Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові - Цензор.НЕТ 3894
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12.08.2020 21:37 Відповісти
Славный человек! Паять ему вечная!
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12.08.2020 23:15 Відповісти
Своеобразная поддержка Макаронины рашистскому ублюлку
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12.08.2020 23:17 Відповісти
Зеленскому тоже следует обсудить с Макроном вопрос Хабароского края в телефонном разговоре
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13.08.2020 08:33 Відповісти
 
 