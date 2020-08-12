Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у середу провели телефонну розмову,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє прес-служба Кремля.

Згідно з повідомленням, були обговорені різні аспекти врегулювання ситуації в Україні.

Зокрема, дана позитивна оцінка підписаним 22 липня Тристоронньою контактною групою "Заходам щодо посилення режиму припинення вогню", йдеться в повідомленні.

"Президент Росії знову наголосив на важливості неухильного виконання Україною своїх зобов'язань щодо політичних аспектів Мінських угод, у тому числі налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу. Домовлено продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату", - зазначає пресслужба Кремля.

Було обговорено і поточну ситуацію в Білорусі, зазначають у повідомленні.

Двостороння повістка була порушена в контексті можливого візиту президента Франції до Росії. "У контексті двостороннього порядку денного та підготовки можливого візиту президента Франції до Росії висловлена ​​обопільна зацікавленість розвивати зв'язки в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, робити кроки в інтересах зміцнення європейської безпеки і стабільності", - наголошується в повідомленні.

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