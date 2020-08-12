Путін і Макрон обговорили питання Донбасу в телефонній розмові
Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у середу провели телефонну розмову,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє прес-служба Кремля.
Згідно з повідомленням, були обговорені різні аспекти врегулювання ситуації в Україні.
Зокрема, дана позитивна оцінка підписаним 22 липня Тристоронньою контактною групою "Заходам щодо посилення режиму припинення вогню", йдеться в повідомленні.
"Президент Росії знову наголосив на важливості неухильного виконання Україною своїх зобов'язань щодо політичних аспектів Мінських угод, у тому числі налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу. Домовлено продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату", - зазначає пресслужба Кремля.
Було обговорено і поточну ситуацію в Білорусі, зазначають у повідомленні.
Двостороння повістка була порушена в контексті можливого візиту президента Франції до Росії. "У контексті двостороннього порядку денного та підготовки можливого візиту президента Франції до Росії висловлена обопільна зацікавленість розвивати зв'язки в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, робити кроки в інтересах зміцнення європейської безпеки і стабільності", - наголошується в повідомленні.
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😃
Ему!
шо с Пу1лом он повстречался
Быть может
Он фрацуз
В московский капкан попался!
Олланд бы сказал, но он такое же г.
ку.чме сказал
Миттеран, вроде - ты дурак.
Трохи заголівок по-дебільному написано.
Чи "вопрос донбасс" - це стійкий вислів (на кшталт "говно вопрос")?
чем он занимается?
видосики снимает?
и это президент???
не о Хабаровске ведь
ПС. Си цзяпыня уведи ********** па самые памыдоры уральские.