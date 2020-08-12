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Новости Революция в Беларуси
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В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке

В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке

Александр Вихор, 25-летний житель Гомеля, скончался в больнице, куда его в воскресенье привезли в автозаке. В Гомеле задержанным не хватает мест ни в СИЗО, ни в СИЗО. Машины с задержанными часами стоят на солнце в длинных очередях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белоруское бюро Радио Свобода. 

"Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали ... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге ", - плачет его мама.

У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

"Он кричал, просил о помощи ... А конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике ... Его вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу - туберкулезную, что рядом с психиатрией ... Там Сашу пытались спасти, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже доставили в больницу в состоянии клинической смерти", - говорит мать.

Сына в морге она не видела.

"Думаю, мне отказали показать это. Что его жестоко избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выходили из тюрьмы, - пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали, что это гнусное правительство убило моего сына", - сказала мать.

Также читайте: В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+57
Лука - убийца!
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12.08.2020 19:34 Ответить
+21
Ф А Ш И С Т Ы
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12.08.2020 19:37 Ответить
+20
Фашист Муссолини за 20 лет винес 17 смертных приговоров. 8 из них суд обжаловал.
лукашенко за три дня убил уже двоих...
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12.08.2020 19:42 Ответить
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Лука - убийца!
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12.08.2020 19:34 Ответить
Он пальцем никого не тронул. Не он же убивает.
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12.08.2020 19:37 Ответить
він замовник
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12.08.2020 19:39 Ответить
Неприятно, но заказчиками и исполнителями таких действий выступили сами белорусы.
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12.08.2020 19:41 Ответить
ты из карателей? пытаешся оправдать своих фашистов которые убивают людей без оружия?
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12.08.2020 19:44 Ответить
Он вероятно пытается оправдать Сталина и НКВД. Видишь ли люди сами друг-друга стреляли. А Сталин гуманист-пацифист.
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12.08.2020 19:53 Ответить
В каком месте я оправдываю кого-то?
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12.08.2020 19:53 Ответить
Ты идиот или реально не помнишь что написал
*Иннокентий beer
Он пальцем никого не тронул. Не он же убивает.*
Типа это не оправдание?
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12.08.2020 22:28 Ответить
Ты пожалуйста держи себя в руках и подскажи в каком месте я кого оправдываю? Лука одурел от жажды власти, его силовики одурели от вседозволенности и ощущения себя "новыми дворянами", а народ устраивала мнимая стабильность и они согласны были не замечать диктаторские замашки.
И теперь хотят сделать во всем виноватым одного стрелочника. А все остальные сябры в белом - "мы исполняли приказы, а мы радовались стабильности, а он оказался зверем".
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12.08.2020 22:56 Ответить
Ну так таки оправдываешь
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12.08.2020 23:15 Ответить
Ну тогда ладно, значить оправдываю. Значить и ты достоин такого президента как лука.
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12.08.2020 23:45 Ответить
Та ну нах, до зе щей луку.
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13.08.2020 00:28 Ответить
исполнители не беларусы, а животные с паспортами беларусов - это таки две большие разницы, а лука кровавый убийца
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12.08.2020 20:44 Ответить
Это всё демагогия. Пока белорусы не поймут, что они сами отвечают за то что с ними происходит и что по сути сами вырастили тех кто их сейчас метелят они и дальше будут аплодировать своим карателям.
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12.08.2020 20:51 Ответить
Гитлер тоже никого не убивал.
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12.08.2020 19:40 Ответить
И вообще акварельки сентиментальные любил малевать.
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12.08.2020 19:42 Ответить
Здрасьте, Гитлер лично убил Гитлера, это исторический факт.
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12.08.2020 19:42 Ответить
Блин. Вот я неуч.
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12.08.2020 19:46 Ответить
и повоевать успел в первую мировую.
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12.08.2020 19:52 Ответить
В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке - Цензор.НЕТ 4194
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12.08.2020 19:53 Ответить
Слово - хуже пули !!
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12.08.2020 19:48 Ответить
Он даже вида крови не выносил. Не бухал, не курил, был веганом.

Ваще очень позитивный дядька был.
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12.08.2020 19:49 Ответить
Даже жука назвали в его честь.
А вот про кровь вранье.
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12.08.2020 19:57 Ответить
сралин в Совке тоже никого пальцем не трогал
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12.08.2020 19:49 Ответить
по моему ты уловил то что я хотел сказать.
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12.08.2020 19:58 Ответить
то есть человек застреливший другого человека с пистолета не убийца а убийца пистолет ?
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12.08.2020 20:49 Ответить
То есть люди сами выбравшие себе власть не виноваты что с ними власть вытворяет?
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12.08.2020 20:54 Ответить
Много ли кого лично убил Хитлер во время Второй мировой?
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13.08.2020 10:09 Ответить
Многих граждан еще потеряет Беларусь. Будут и похищения с убийствами и массовые расстрелы. Ибо миру пох.
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12.08.2020 19:36 Ответить
При чем здесь мир?
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12.08.2020 19:38 Ответить
При том, что не 20-й век на дворе. Нужно вырабатывать кодекс поведения. Хотя бы в Европе. И иметь силу урезонить гопника.
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12.08.2020 19:54 Ответить
Белорусы сами выбрали себе такую власть, сами должны с ней разбираться.
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12.08.2020 20:05 Ответить
Ф А Ш И С Т Ы
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12.08.2020 19:37 Ответить
Фашист Муссолини за 20 лет винес 17 смертных приговоров. 8 из них суд обжаловал.
лукашенко за три дня убил уже двоих...
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12.08.2020 19:42 Ответить
Одно дтп, и один сердечный приступ. А ну-ка, сколько в этот день было дтп и сердечных приступов по Беларуси? А по Украине?
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12.08.2020 20:12 Ответить
при чем тут дтп и сердечные приступы ? - тебя к примеру завтра придушат и будут оправдываться мол в дтп больше погибают ?
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12.08.2020 20:53 Ответить
Ні, це НАЦИЗМ!!
Фашисти-Італія!!
Совок все збочив..))
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12.08.2020 19:47 Ответить
Это сталинизм. Самый настоящий. Выдержаный, олдскульный. Совкодрочерами ожидаемый как пришествие Иисуса.
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12.08.2020 19:52 Ответить
В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке - Цензор.НЕТ 8036
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12.08.2020 19:37 Ответить
УСЯ ГЭТЫЯ ЧУЖЫНСКАЯ ПАГАНАЯ НАВАЛАЧ ХУТКА АДКАЖА ПА ЗАКОНУ.
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12.08.2020 19:37 Ответить
Чё та дубинский восхищался разгоном? Ну-ну
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12.08.2020 19:38 Ответить
С моральным обликом этого подонка все біло ясно с самого начала.
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12.08.2020 19:42 Ответить
Мєнтяри вбили.
А він навіть не протестував.
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12.08.2020 19:38 Ответить
Вы внимательно прочитали? Сердце было больное.
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12.08.2020 20:13 Ответить
А поїздка в автозаку повинна була його вилікувати? Чи ви вважаєте, що стрес ні до чого? І я більш ніж впевнена, що його, якщо ще не мордували, то лупцювали.
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12.08.2020 20:22 Ответить
а у тебя здоровое *бічье сердце*,лох туземній из Моржовіі
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12.08.2020 20:26 Ответить
А труп сына матери не отдают потому, что таблетки сердечные принимать отказывался?
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12.08.2020 21:30 Ответить
Давай я тебе почки отобью, а когда ты подыхать будешь, кровью обссыкаясь, приведу тебе статистику, сколько ежедневно в мире от почечных заболеваний умирает, чтоб ты не нервничал. Плюс скажу, что почки у тебя слабоваты оказались. Врожденные проблемы, так сказать.
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13.08.2020 07:49 Ответить
помер би від переломів - сказали б що кальція в організмі не вистачило
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13.08.2020 11:33 Ответить
В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке - Цензор.НЕТ 6138

..
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12.08.2020 19:39 Ответить
Лукашенко проиграл Тихановской и должен передать власть по закону Беларуси новому избранному президенту
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12.08.2020 19:39 Ответить
Откуда такие данные?
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12.08.2020 20:15 Ответить
Похоронить с почестями в Новосибибирске. Он так хотел
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12.08.2020 19:41 Ответить
Украинская вата хочет таких же пидоров с палками на улицах Украины.
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12.08.2020 19:41 Ответить
Зачем? У нас вата сразу с калашами приходит.
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12.08.2020 19:43 Ответить
Любопытная деталь: когда полисмен в США прикончил негра-преступника, то все эти правозащитники просто в припадках бились.
А тут - один хрен.
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12.08.2020 19:41 Ответить
Негра прикончили не за преступление. А сколько он преступлений совершил до этого значения не имеет.
Да и вообще в США полисмен не имеет права "приканчивать" за преступление.
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12.08.2020 19:45 Ответить
под наркотой тот негр был
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12.08.2020 19:51 Ответить
Расстрелять!
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12.08.2020 19:55 Ответить
Ну вообще, полиция в Белорусии, многих отлупила не за преступления а за компанию.
Но дело не в этом.
Меня просто забавляет то, как ведут себя тн "правозащитники" из Европы и США.
Ведь происходящие события это повод подать голос!
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12.08.2020 19:51 Ответить
Они уже подали. Не спешите.
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12.08.2020 19:56 Ответить
Разве?
По моему, только отдельные страны ЕС выразили озабоченности.
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12.08.2020 19:59 Ответить
нам сколько этих "озабочностях" выдавали - и как нам это помогло ?
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12.08.2020 20:56 Ответить
Почнеться цепна реакція...рвоне..
Мала але горда Країна..
Один одного знають...
Підтягнуться родичі , друзі, знайомі..
Хай Вам щастить!!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!
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12.08.2020 19:43 Ответить
животные с искревленной психикой почувствовали, что могут безнаказано бить людей до смерти.
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12.08.2020 19:50 Ответить
в Гродно люди отбивают своих от бандитов-ментов

https://t.me/nexta_live/7210
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12.08.2020 19:50 Ответить
В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке - Цензор.НЕТ 7837
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12.08.2020 19:52 Ответить
Вот что такое полицейская держава.И Аваков так хочет сделать,чтоб рабы были послушными.Надеюсь украинцы такого не допустят.Хотя...
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12.08.2020 19:54 Ответить
Ця надмірна жорстокість над білорусами.... може свідчити, що вже "працюють" москалі під виглядом білоруського ОМОНУ.... Це їхнє завдання №1 довести рівень напруженості і ескалації в суспільстві до максимуму..... а потім під шумок, щось умикнути......

Москалі - це дуже примітивні істоти, не здатні на креатив..... Якщо один раз пройшло в Україні в 14 році, вони цю фішку будуть потім використовувати 100 раз.... Допоки хтось їм цапині рога не обламає.....
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12.08.2020 19:57 Ответить
R.I.P.
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12.08.2020 20:00 Ответить
Кровавый бацька подписал себе приговор
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12.08.2020 20:01 Ответить
https://twitter.com/imdominofoxy Лис, as it is. @imdominofoxy

https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:

1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.

2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.

4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.

5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.

6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

(читай тред)
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12.08.2020 20:01 Ответить
Начало Небесной Сотни
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12.08.2020 20:02 Ответить
Сердечный приступ.
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12.08.2020 20:20 Ответить
Надеюсь выб**док Коленька ,дыбильный сынок убийцы,почуствует на своей шкуре все слезы этой Матери.
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12.08.2020 20:03 Ответить
Коленька при любых раскладах будет сладко жрать и мягко спать...за пределами беларуссии..
Неужели кто то думает что скот лука себе недвигу на каком нить острове не купил...и счетов в банках мира не по открывал??
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12.08.2020 20:18 Ответить
Беларусы такие же терпилы как и кацапы. Палите райотделы,поджигайте беркут, в соцсети публикуйте данные соседей и их семей которые служат в милиции и судах. Не вы,они вас должны бояться.
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12.08.2020 20:06 Ответить
Які ж *соцсеті * ..якщо бацька Лука інтернет вимкнув .
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12.08.2020 21:08 Ответить
Он мог заблокировать сайты,интернет в наше время выключить уже нереально. Через VPN.
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12.08.2020 23:04 Ответить
Прошу всех неравнодушных ребят не из РБ напомнить тварям о судьбе петухов из беркута.

В тг канал @terroristybelarusi (только аккуратнее, пожалуйста, там некоторые случайно попадают).

Пы.сы: не удаляйте, пожалуйста. С территории РБ писать/звонить им вконтакте - очень небезопасно.
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12.08.2020 20:14 Ответить
А що не так з "пєтухамі з бєркута"? б"ють собі потихоньку кацапів на масквє і на криму. а в Україні служать спокійно, і пенсії заробляють, а може вже й отримують...

п.с. одного їхнього ідейного партайгеноссе главзебіл недавно в ОП призначив...
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12.08.2020 20:24 Ответить
У лікарні Гомеля помер 25-річний чоловік, якого привезли туди в автозаку - Цензор.НЕТ 753
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12.08.2020 20:25 Ответить
пиз№№№ц -саша лукашенко тьі че творишь?ниже плинтуса издеваться над людьми.тьі плохо кончишь!
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12.08.2020 20:29 Ответить
Надо Коленьку поймать и по тихому придушить
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12.08.2020 21:04 Ответить
У лікарні Гомеля помер 25-річний чоловік, якого привезли туди в автозаку - Цензор.НЕТ 1203
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12.08.2020 21:05 Ответить
Лукашенко хана, бо воно перестуило межу і пролило першу невинну кров!
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12.08.2020 21:32 Ответить
ДОИГРАЛСЯ БАЦЬКА !!! НЕТ УЖЕ ПУТИ НАЗАД !!!
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12.08.2020 22:12 Ответить
Падло Лукашенко,свинопас колхозный,отольются ему суке слезы этой матери,земля круглая,будет и ему острый кол в задницу.
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12.08.2020 22:30 Ответить
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13.08.2020 00:01 Ответить
 
 