В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке
Александр Вихор, 25-летний житель Гомеля, скончался в больнице, куда его в воскресенье привезли в автозаке. В Гомеле задержанным не хватает мест ни в СИЗО, ни в СИЗО. Машины с задержанными часами стоят на солнце в длинных очередях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белоруское бюро Радио Свобода.
"Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали ... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге ", - плачет его мама.
У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.
"Он кричал, просил о помощи ... А конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике ... Его вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу - туберкулезную, что рядом с психиатрией ... Там Сашу пытались спасти, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже доставили в больницу в состоянии клинической смерти", - говорит мать.
Сына в морге она не видела.
"Думаю, мне отказали показать это. Что его жестоко избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выходили из тюрьмы, - пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали, что это гнусное правительство убило моего сына", - сказала мать.
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*Иннокентий beer
Он пальцем никого не тронул. Не он же убивает.*
Типа это не оправдание?
И теперь хотят сделать во всем виноватым одного стрелочника. А все остальные сябры в белом - "мы исполняли приказы, а мы радовались стабильности, а он оказался зверем".
Ваще очень позитивный дядька был.
А вот про кровь вранье.
лукашенко за три дня убил уже двоих...
Фашисти-Італія!!
Совок все збочив..))
А він навіть не протестував.
..
А тут - один хрен.
Да и вообще в США полисмен не имеет права "приканчивать" за преступление.
Но дело не в этом.
Меня просто забавляет то, как ведут себя тн "правозащитники" из Европы и США.
Ведь происходящие события это повод подать голос!
По моему, только отдельные страны ЕС выразили озабоченности.
Мала але горда Країна..
Один одного знають...
Підтягнуться родичі , друзі, знайомі..
Хай Вам щастить!!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!
https://t.me/nexta_live/7210
Москалі - це дуже примітивні істоти, не здатні на креатив..... Якщо один раз пройшло в Україні в 14 році, вони цю фішку будуть потім використовувати 100 раз.... Допоки хтось їм цапині рога не обламає.....
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:
1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.
2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.
4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.
5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.
6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
(читай тред)
Неужели кто то думает что скот лука себе недвигу на каком нить острове не купил...и счетов в банках мира не по открывал??
В тг канал @terroristybelarusi (только аккуратнее, пожалуйста, там некоторые случайно попадают).
Пы.сы: не удаляйте, пожалуйста. С территории РБ писать/звонить им вконтакте - очень небезопасно.
п.с. одного їхнього ідейного партайгеноссе главзебіл недавно в ОП призначив...