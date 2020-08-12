В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке

Александр Вихор, 25-летний житель Гомеля, скончался в больнице, куда его в воскресенье привезли в автозаке. В Гомеле задержанным не хватает мест ни в СИЗО, ни в СИЗО. Машины с задержанными часами стоят на солнце в длинных очередях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белоруское бюро Радио Свобода.

"Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали ... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге ", - плачет его мама.

У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

"Он кричал, просил о помощи ... А конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике ... Его вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу - туберкулезную, что рядом с психиатрией ... Там Сашу пытались спасти, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже доставили в больницу в состоянии клинической смерти", - говорит мать.

Сына в морге она не видела.

"Думаю, мне отказали показать это. Что его жестоко избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выходили из тюрьмы, - пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали, что это гнусное правительство убило моего сына", - сказала мать.

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