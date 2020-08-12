У лікарні Гомеля помер 25-річний чоловік, якого привезли туди в автозаку
Олександр Чуприна, 25-річний житель Гомеля, помер у лікарні, куди його в неділю привезли в автозаку. У Гомелі затриманим не вистачає місць у СІЗО. Машини із затриманими годинами стоять на сонці в довгих чергах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.
"Саша був в одному з автозаків... Він не брав участі в акції. Поїхав у неділю до дівчини. Його зловили десь у центрі, коли його пересадили в іншу машину. Він написав мені, що його спіймали... І все. Я шукала його всі ці дні. Інформації про нього мені не давали. Сьогодні мені нарешті сказали, що Саша в морзі", - плаче його мама.
В Олександра, за словами матері, були проблеми із серцем. Коли він довгий час перебував у закритій машині в черзі в СІЗО, йому стало погано.
"Він кричав, просив про допомогу... А конвой визнав його неадекватним і відвіз у психіатричну лікарню. Там досвідчений лікар зрозумів, що проблема не в психіці... Йому викликали швидку і відвезли в найближчу лікарню - туберкульозну, що поруч із психіатрією... Там Сашу намагалися врятувати, але не врятували, тому що, як мені сказали, його вже доставили в лікарню в стані клінічної смерті", - каже мати.
Сина в морзі вона не бачила.
"Думаю, мені відмовили показати це. Що його жорстоко побили. Я прошу людей, які були з ним в автозаку, коли вони виходили з в'язниці, - нехай скажуть правду! Що там сталося із Сашком. Я просто хочу, щоб люди знали, що цей мерзенний уряд убив мого сина", - сказала мати.
Будь ласка, зачекайте...
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*Иннокентий beer
Он пальцем никого не тронул. Не он же убивает.*
Типа это не оправдание?
И теперь хотят сделать во всем виноватым одного стрелочника. А все остальные сябры в белом - "мы исполняли приказы, а мы радовались стабильности, а он оказался зверем".
Ваще очень позитивный дядька был.
А вот про кровь вранье.
лукашенко за три дня убил уже двоих...
Фашисти-Італія!!
Совок все збочив..))
А він навіть не протестував.
..
А тут - один хрен.
Да и вообще в США полисмен не имеет права "приканчивать" за преступление.
Но дело не в этом.
Меня просто забавляет то, как ведут себя тн "правозащитники" из Европы и США.
Ведь происходящие события это повод подать голос!
По моему, только отдельные страны ЕС выразили озабоченности.
Мала але горда Країна..
Один одного знають...
Підтягнуться родичі , друзі, знайомі..
Хай Вам щастить!!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!
https://t.me/nexta_live/7210
Москалі - це дуже примітивні істоти, не здатні на креатив..... Якщо один раз пройшло в Україні в 14 році, вони цю фішку будуть потім використовувати 100 раз.... Допоки хтось їм цапині рога не обламає.....
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:
1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.
2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.
4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.
5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.
6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
(читай тред)
Неужели кто то думает что скот лука себе недвигу на каком нить острове не купил...и счетов в банках мира не по открывал??
В тг канал @terroristybelarusi (только аккуратнее, пожалуйста, там некоторые случайно попадают).
Пы.сы: не удаляйте, пожалуйста. С территории РБ писать/звонить им вконтакте - очень небезопасно.
п.с. одного їхнього ідейного партайгеноссе главзебіл недавно в ОП призначив...