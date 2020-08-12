У лікарні Гомеля помер 25-річний чоловік, якого привезли туди в автозаку

Олександр Чуприна, 25-річний житель Гомеля, помер у лікарні, куди його в неділю привезли в автозаку. У Гомелі затриманим не вистачає місць у СІЗО. Машини із затриманими годинами стоять на сонці в довгих чергах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

"Саша був в одному з автозаків... Він не брав участі в акції. Поїхав у неділю до дівчини. Його зловили десь у центрі, коли його пересадили в іншу машину. Він написав мені, що його спіймали... І все. Я шукала його всі ці дні. Інформації про нього мені не давали. Сьогодні мені нарешті сказали, що Саша в морзі", - плаче його мама.

В Олександра, за словами матері, були проблеми із серцем. Коли він довгий час перебував у закритій машині в черзі в СІЗО, йому стало погано.

"Він кричав, просив про допомогу... А конвой визнав його неадекватним і відвіз у психіатричну лікарню. Там досвідчений лікар зрозумів, що проблема не в психіці... Йому викликали швидку і відвезли в найближчу лікарню - туберкульозну, що поруч із психіатрією... Там Сашу намагалися врятувати, але не врятували, тому що, як мені сказали, його вже доставили в лікарню в стані клінічної смерті", - каже мати.

Сина в морзі вона не бачила.

"Думаю, мені відмовили показати це. Що його жорстоко побили. Я прошу людей, які були з ним в автозаку, коли вони виходили з в'язниці, - нехай скажуть правду! Що там сталося із Сашком. Я просто хочу, щоб люди знали, що цей мерзенний уряд убив мого сина", - сказала мати.

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