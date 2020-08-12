Юлия Цезаря, который напал на мариупольскую синагогу 28 июля, поймали

Правоохранители поймали Юлия Цезаря, которого подозревают в нападении на синагогу Мариуполя 28 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Jewish News со ссылкой на комментарий лидера Еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендла Коэна.

Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как известно, утром 28 июля Цезарь напал с топором на охранника синагоги в Мариуполе и бросил в помещение банка и пакеты с песком, фекалиями и неизвестной смесью.

По факту нападения на синагогу правоохранители начали расследование по статье о "покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений".

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