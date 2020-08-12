Юлия Цезаря, который напал на мариупольскую синагогу 28 июля, поймали
Правоохранители поймали Юлия Цезаря, которого подозревают в нападении на синагогу Мариуполя 28 июля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Jewish News со ссылкой на комментарий лидера Еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендла Коэна.
Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Как известно, утром 28 июля Цезарь напал с топором на охранника синагоги в Мариуполе и бросил в помещение банка и пакеты с песком, фекалиями и неизвестной смесью.
По факту нападения на синагогу правоохранители начали расследование по статье о "покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений".
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НаполеонаЗеленського )))
как там сейчас Менделя Шиферные говорят ?
это была не провокацияЖ топорик то оказался не прицельный, а шальной
як бачимо, проблема із синагогами вже перезріла
"Эти синагоги, православные, вас до добра не доведут !"
ничего святого у этих синагогианцев
а рядом - дурка
29-летний мужчина по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич...
вопрос - Ильич каким боком к этой абракадабре? )))))))
этогоэтой особи
что за дурацкий вопрос ?
его выплавили сталевар и крановщица в домне комбината имени Ильича
Гай Юльевич!
посмотрите на этот римский нос с горбинкой !
знаем, знаем
...
сейчас вся Украина ЗЕльоная дурка
Як відомо, вранці 28 липня https://censor.net/ua/photo_news/3211111/za_napad_na_synagogu_v_mariupoli_rozshukuyut_yuliya_tsezarya_politsiya_foto.
За фактом нападу на синагогу правоохоронці почали розслідування за статтею про "замах на умисне вбивство з ************ мотивів". Джерело: https://censor.net/ua/n3213428
вважаю, що смертна кара- це надто легка участь для такого розбійника.