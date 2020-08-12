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Юлия Цезаря, который напал на мариупольскую синагогу 28 июля, поймали

Юлия Цезаря, который напал на мариупольскую синагогу 28 июля, поймали

Правоохранители поймали Юлия Цезаря, которого подозревают в нападении на синагогу Мариуполя 28 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Jewish News со ссылкой на комментарий лидера Еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендла Коэна.

Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как известно, утром 28 июля Цезарь напал с топором на охранника синагоги в Мариуполе и бросил в помещение банка и пакеты с песком, фекалиями и неизвестной смесью.

По факту нападения на синагогу правоохранители начали расследование по статье о "покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция. ФОТО

Автор: 

антисемитизм (230) Мариуполь (5734)


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Топ комментарии
+33
він зараз приЗЕдентом працює, зайнятий трохи.
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12.08.2020 20:11 Ответить
+14
Цезаря поймали. Марк Антоний еще в бегах
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12.08.2020 20:13 Ответить
+13
Ловіть Наполеона Зеленського )))
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12.08.2020 20:17 Ответить
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Наполеона случайно не поймали.
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12.08.2020 20:10 Ответить
він зараз приЗЕдентом працює, зайнятий трохи.
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12.08.2020 20:11 Ответить
И помрет на Елене.
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12.08.2020 22:00 Ответить
Вернее, помрет либо на о. Елены, либо на и.о. Елены.
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12.08.2020 22:02 Ответить
Ловіть Наполеона Зеленського )))
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12.08.2020 20:17 Ответить
Вони б так реальних злочинців ловили.. А не тих хто нападає на наволоч в місцях збору наволочі
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12.08.2020 21:47 Ответить
Нужно охрану синагоги разоружить, как наших на фронте.Они Цезаря сами спровоцировали. Как там Мендель говорила:Синагога не должна проявлять недовольство, когда некто с топориком врывается.
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12.08.2020 22:40 Ответить
да!
как там сейчас Менделя Шиферные говорят ?
это была не провокацияЖ топорик то оказался не прицельный, а шальной
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13.08.2020 00:51 Ответить
Цезарем виявився Марк Юній Брут Молодший (лат. Marcus Junius Brutus)(85-42 рр до н.е) - представник політичної еліти пізньореспубліканського Риму

як бачимо, проблема із синагогами вже перезріла
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13.08.2020 00:39 Ответить
"И ты, Брут?"
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12.08.2020 20:12 Ответить
Стерегли б його краще -не напав би.
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12.08.2020 20:13 Ответить
Цезаря поймали. Марк Антоний еще в бегах
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12.08.2020 20:13 Ответить
спокуха! Помпей этим занимается
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12.08.2020 20:19 Ответить
в бегах только Марк, Антония давно поймали.
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12.08.2020 20:23 Ответить
Навуходоносор не безобразничает?))))))
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12.08.2020 21:57 Ответить
работает ухогорлоносом
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12.08.2020 22:01 Ответить
Ааааа, это тот, шо в кабинете напротив Нерва Патолога.)))))
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12.08.2020 22:11 Ответить
я всегда говорил:
"Эти синагоги, православные, вас до добра не доведут !"
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13.08.2020 00:41 Ответить
не беда. клеопатра беременна.
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12.08.2020 21:13 Ответить
а судить его будет судья Брут..
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12.08.2020 20:14 Ответить
Ну... За синагогу порвут любого...
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12.08.2020 20:16 Ответить
....даже Цезаря Ильича.
ничего святого у этих синагогианцев
а рядом - дурка
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13.08.2020 00:43 Ответить
"Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования",Источник: https://censor.net/p3211111

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12.08.2020 20:16 Ответить
дурдом!
29-летний мужчина по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич...

вопрос - Ильич каким боком к этой абракадабре? )))))))
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12.08.2020 20:16 Ответить
Видимо, в честь Меткомбината им. Ильича. Он же мариуполец))
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12.08.2020 20:19 Ответить
Был в Мариуполе в 2006. Ощущение что все заведения в городе были имени Ильича.
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12.08.2020 20:23 Ответить
Лишили законсервованими у часі, щоби бути ближче до землі
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12.08.2020 20:51 Ответить
вопрос - он таким родился или стал?
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12.08.2020 20:22 Ответить
скорее всего стал...ибо что-то не верится в нормальность этого этой особи
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12.08.2020 20:24 Ответить
разные есть родители: могут и исусом христом назвать, как на житомирщине, а могут и зеленским, как на закарпатье
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12.08.2020 20:33 Ответить
(я так ниже и накарябал))))
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12.08.2020 20:38 Ответить
и оно не осталось незамеченным
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12.08.2020 21:02 Ответить
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12.08.2020 21:18 Ответить
вопрос - он таким родился или стал?
что за дурацкий вопрос ?

его выплавили сталевар и крановщица в домне комбината имени Ильича
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13.08.2020 00:46 Ответить
такой тупой ответ
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13.08.2020 06:06 Ответить
А галарьирогпйлальирозр - это по-каковски?. Видимо ещё родители веселые были.
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12.08.2020 20:24 Ответить
думаю оно само так себя нарекло...хотя бывают и родители идиоты (взять хотя бы ромалку назвавшую сына...или дочь ))) (какая разница)))) - Зеленский))))))
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12.08.2020 20:26 Ответить
ХЗ...

Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили - Цензор.НЕТ 3639
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12.08.2020 21:30 Ответить
точно он !
Гай Юльевич!
посмотрите на этот римский нос с горбинкой !
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13.08.2020 00:48 Ответить
Воно 91-го року народження. Може, воно саме вирішило змінити ім'я та прізвище, а батьки там ні до чого.
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12.08.2020 21:34 Ответить
А представь что творилось с нашими ментятами когда они писали протокол на этого "цезаря"! Не один день они ржали после такого яркого задержания!
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12.08.2020 20:47 Ответить
по повду они ржали , сомнения . но как правильно написать .... вот это проблема . как в старом анекдоте - какк правильно на бордюре или на бардюре ? - пиши на тротуаре
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12.08.2020 21:18 Ответить
Имя и фамилию можно біло менять, а отчество нет. Видать осталось родное. Теперь можно и отчество менять.
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12.08.2020 21:03 Ответить
ну вот... взяли все и объяснили...рассеяли всю ауру таинственности...
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12.08.2020 21:19 Ответить
ответ. с таким именем- отчеством ,на его месте мог бы оказаться любой.
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12.08.2020 21:15 Ответить
(не дай Бог, конечно) )))
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12.08.2020 21:20 Ответить
У евреев довольно часто встречаются подобные личности...Мания величия называется
Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили - Цензор.НЕТ 6377
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12.08.2020 22:23 Ответить
еврейская мания ЗЕличия говорите ?
знаем, знаем
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13.08.2020 00:52 Ответить
А вы говорите имя ничкго не значит...Не в то время родился...
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12.08.2020 20:17 Ответить
с таким фио попробуй не стань
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12.08.2020 20:25 Ответить
современные цезари ))))))
Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили - Цензор.НЕТ 5713

...
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12.08.2020 20:21 Ответить
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12.08.2020 20:23 Ответить
Да..... а вот террористы что-то притихли или план по ним на первое полугодие аваков уже выполнил?
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12.08.2020 20:21 Ответить
В Беларуси большой заказ. Туда понхали.
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12.08.2020 20:26 Ответить
Ну, хоть не Понтий Пилат... Так бы отпускать пришлось, ибо прокуратор...))
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12.08.2020 20:23 Ответить
"Цезарь" из дурки сбежал?
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12.08.2020 20:24 Ответить
куда бежать ?
сейчас вся Украина ЗЕльоная дурка
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13.08.2020 00:54 Ответить
теперь евреи снова могут спать спокойно.Кстати почему евреям в Украине, в виде исключения, не выдают Узи для самозащиты от людей? Думаю это не справедливо.
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12.08.2020 20:25 Ответить
Весь период своей недолгой власти Юлий Цезарь был настроен благожелательно к еврейскому народу. Он возвратил Иудее порт Яффо и позволил отремонтировать стену Иерусалима, разрушенную во время атаки римлян. В египетском городе Александрия он восстановил гражданские права еврейского населения, а в городах Малой Азии обещал евреям свободу вероисповедания.
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12.08.2020 20:27 Ответить
Зато его однофамилец не разделяет такую точку зрения.Он теперь за всё ответит перед еврейским народом,скорее всего его распнут.
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12.08.2020 20:51 Ответить
скорее всего, его пнут не рас
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12.08.2020 20:55 Ответить
УЗИ- аппарат? Ультра звуковое исследование?
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12.08.2020 20:29 Ответить
УЗД вы имеете ввиду?
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12.08.2020 20:33 Ответить
скільки ще можна терпіти, що українці не обрізані?
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12.08.2020 20:31 Ответить
в цьому абзаці все наше тепер:
Як відомо, вранці 28 липня https://censor.net/ua/photo_news/3211111/za_napad_na_synagogu_v_mariupoli_rozshukuyut_yuliya_tsezarya_politsiya_foto.
За фактом нападу на синагогу правоохоронці почали розслідування за статтею про "замах на умисне вбивство з ************ мотивів". Джерело: https://censor.net/ua/n3213428

вважаю, що смертна кара- це надто легка участь для такого розбійника.
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12.08.2020 20:26 Ответить
Сначала - экспертиза на психа. Уж больно он меня смущает с таким именем и какашками в рюкзаке.
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12.08.2020 20:31 Ответить
Может это тот неприметный человек, который у Зеленского какашку украл и нес ее Шарию...
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12.08.2020 21:10 Ответить
Блин, этот гибрид Цезаря с лениным хоть сам может свою фамилию без препинания произнести? И КАК чел с таким ФИО вообще не под присмотром санитаров?
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12.08.2020 20:29 Ответить
"Так как в городах Малой Азии греки стесняли евреев в отправлении их религиозных обрядов, то Цезарь отдельными эдиктами подтвердил их право на религиозную свободу и обеспечил им защиту со стороны власти." Наверное, не заплатили Цезарю, тогда еще.
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12.08.2020 20:29 Ответить
Может будет обмен с итальянцами военнопленными - Юлия Цезаря на Маркива!
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12.08.2020 20:33 Ответить
Палата №6 под зелёным фонарем.
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12.08.2020 21:03 Ответить
"Покушєніє на акт гєноціда із *********** пабуждєній" пройшло мимо... І слава Богу!
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12.08.2020 21:11 Ответить
Юлій Дурень.
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12.08.2020 21:14 Ответить
чувак, пардон, Юлий Цезарь, не нападал на синагогу, он совершил благоородный акт, поделился своим достоянием и добром... что здесь преступного? дурак охранник, мешал этому благородству, получил заслужено топором между рог.
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12.08.2020 21:16 Ответить
Сам Цезарь пожаловал)
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12.08.2020 21:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yvp_reJVsMg Напоминает
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12.08.2020 22:21 Ответить
просто душевнобольной.
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12.08.2020 22:28 Ответить
Когда есть мотив это не хулиганство.
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13.08.2020 00:39 Ответить
Название статьи перечитывал раза 3 Пока поверил в прочитанное
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13.08.2020 03:43 Ответить
 
 