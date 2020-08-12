Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили
Правоохоронці спіймали Юлія Цезаря, якого підозрюють у нападі на синагогу Маріуполя 28 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Jewish News із посиланням на коментар лідера Єврейської громади Маріуполя рабина Менахема Мендл Коена.
Чоловіка затримали в ході оперативно-розшукових заходів.
Як відомо, вранці 28 липня Цезар напав із сокирою на охоронця синагоги в Маріуполі й кинув у приміщення банку і пакети з піском, фекаліями та невідомою сумішшю.
За фактом нападу на синагогу правоохоронці почали розслідування за статтею про "замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів".
Топ коментарі
+33 4 Повістки
показати весь коментар12.08.2020 20:11 Відповісти Посилання
+14 Hedonism Bot #450605
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+13 Ksenia VB
показати весь коментар12.08.2020 20:17 Відповісти Посилання
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НаполеонаЗеленського )))
как там сейчас Менделя Шиферные говорят ?
это была не провокацияЖ топорик то оказался не прицельный, а шальной
як бачимо, проблема із синагогами вже перезріла
"Эти синагоги, православные, вас до добра не доведут !"
ничего святого у этих синагогианцев
а рядом - дурка
29-летний мужчина по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич...
вопрос - Ильич каким боком к этой абракадабре? )))))))
этогоэтой особи
что за дурацкий вопрос ?
его выплавили сталевар и крановщица в домне комбината имени Ильича
Гай Юльевич!
посмотрите на этот римский нос с горбинкой !
знаем, знаем
...
сейчас вся Украина ЗЕльоная дурка
Як відомо, вранці 28 липня https://censor.net/ua/photo_news/3211111/za_napad_na_synagogu_v_mariupoli_rozshukuyut_yuliya_tsezarya_politsiya_foto.
За фактом нападу на синагогу правоохоронці почали розслідування за статтею про "замах на умисне вбивство з ************ мотивів". Джерело: https://censor.net/ua/n3213428
вважаю, що смертна кара- це надто легка участь для такого розбійника.