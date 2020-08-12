Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили

Правоохоронці спіймали Юлія Цезаря, якого підозрюють у нападі на синагогу Маріуполя 28 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Jewish News із посиланням на коментар лідера Єврейської громади Маріуполя рабина Менахема Мендл Коена.

Чоловіка затримали в ході оперативно-розшукових заходів.

Як відомо, вранці 28 липня Цезар напав із сокирою на охоронця синагоги в Маріуполі й кинув у приміщення банку і пакети з піском, фекаліями та невідомою сумішшю.

За фактом нападу на синагогу правоохоронці почали розслідування за статтею про "замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів".

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