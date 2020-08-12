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Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили

Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили

Правоохоронці спіймали Юлія Цезаря, якого підозрюють у нападі на синагогу Маріуполя 28 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Jewish News із посиланням на коментар лідера Єврейської громади Маріуполя рабина Менахема Мендл Коена.

Чоловіка затримали в ході оперативно-розшукових заходів.

Як відомо, вранці 28 липня Цезар напав із сокирою на охоронця синагоги в Маріуполі й кинув у приміщення банку і пакети з піском, фекаліями та невідомою сумішшю.

За фактом нападу на синагогу правоохоронці почали розслідування за статтею про "замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція. ФОТО

антисемітизм (123) Маріуполь (3253)


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Топ коментарі
+33
він зараз приЗЕдентом працює, зайнятий трохи.
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12.08.2020 20:11 Відповісти
+14
Цезаря поймали. Марк Антоний еще в бегах
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12.08.2020 20:13 Відповісти
+13
Ловіть Наполеона Зеленського )))
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12.08.2020 20:17 Відповісти
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Наполеона случайно не поймали.
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12.08.2020 20:10 Відповісти
він зараз приЗЕдентом працює, зайнятий трохи.
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12.08.2020 20:11 Відповісти
И помрет на Елене.
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12.08.2020 22:00 Відповісти
Вернее, помрет либо на о. Елены, либо на и.о. Елены.
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12.08.2020 22:02 Відповісти
Ловіть Наполеона Зеленського )))
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12.08.2020 20:17 Відповісти
Вони б так реальних злочинців ловили.. А не тих хто нападає на наволоч в місцях збору наволочі
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12.08.2020 21:47 Відповісти
Нужно охрану синагоги разоружить, как наших на фронте.Они Цезаря сами спровоцировали. Как там Мендель говорила:Синагога не должна проявлять недовольство, когда некто с топориком врывается.
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12.08.2020 22:40 Відповісти
да!
как там сейчас Менделя Шиферные говорят ?
это была не провокацияЖ топорик то оказался не прицельный, а шальной
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13.08.2020 00:51 Відповісти
Цезарем виявився Марк Юній Брут Молодший (лат. Marcus Junius Brutus)(85-42 рр до н.е) - представник політичної еліти пізньореспубліканського Риму

як бачимо, проблема із синагогами вже перезріла
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13.08.2020 00:39 Відповісти
"И ты, Брут?"
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12.08.2020 20:12 Відповісти
Стерегли б його краще -не напав би.
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12.08.2020 20:13 Відповісти
Цезаря поймали. Марк Антоний еще в бегах
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12.08.2020 20:13 Відповісти
спокуха! Помпей этим занимается
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12.08.2020 20:19 Відповісти
в бегах только Марк, Антония давно поймали.
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12.08.2020 20:23 Відповісти
Навуходоносор не безобразничает?))))))
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12.08.2020 21:57 Відповісти
работает ухогорлоносом
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12.08.2020 22:01 Відповісти
Ааааа, это тот, шо в кабинете напротив Нерва Патолога.)))))
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12.08.2020 22:11 Відповісти
я всегда говорил:
"Эти синагоги, православные, вас до добра не доведут !"
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13.08.2020 00:41 Відповісти
не беда. клеопатра беременна.
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12.08.2020 21:13 Відповісти
а судить его будет судья Брут..
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12.08.2020 20:14 Відповісти
Ну... За синагогу порвут любого...
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12.08.2020 20:16 Відповісти
....даже Цезаря Ильича.
ничего святого у этих синагогианцев
а рядом - дурка
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13.08.2020 00:43 Відповісти
"Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования",Источник: https://censor.net/p3211111

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12.08.2020 20:16 Відповісти
дурдом!
29-летний мужчина по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич...

вопрос - Ильич каким боком к этой абракадабре? )))))))
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12.08.2020 20:16 Відповісти
Видимо, в честь Меткомбината им. Ильича. Он же мариуполец))
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12.08.2020 20:19 Відповісти
Был в Мариуполе в 2006. Ощущение что все заведения в городе были имени Ильича.
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12.08.2020 20:23 Відповісти
Лишили законсервованими у часі, щоби бути ближче до землі
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12.08.2020 20:51 Відповісти
вопрос - он таким родился или стал?
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12.08.2020 20:22 Відповісти
скорее всего стал...ибо что-то не верится в нормальность этого этой особи
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12.08.2020 20:24 Відповісти
разные есть родители: могут и исусом христом назвать, как на житомирщине, а могут и зеленским, как на закарпатье
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12.08.2020 20:33 Відповісти
(я так ниже и накарябал))))
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12.08.2020 20:38 Відповісти
и оно не осталось незамеченным
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12.08.2020 21:02 Відповісти
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12.08.2020 21:18 Відповісти
вопрос - он таким родился или стал?
что за дурацкий вопрос ?

его выплавили сталевар и крановщица в домне комбината имени Ильича
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13.08.2020 00:46 Відповісти
такой тупой ответ
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13.08.2020 06:06 Відповісти
А галарьирогпйлальирозр - это по-каковски?. Видимо ещё родители веселые были.
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12.08.2020 20:24 Відповісти
думаю оно само так себя нарекло...хотя бывают и родители идиоты (взять хотя бы ромалку назвавшую сына...или дочь ))) (какая разница)))) - Зеленский))))))
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12.08.2020 20:26 Відповісти
ХЗ...

Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили - Цензор.НЕТ 3639
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12.08.2020 21:30 Відповісти
точно он !
Гай Юльевич!
посмотрите на этот римский нос с горбинкой !
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13.08.2020 00:48 Відповісти
Воно 91-го року народження. Може, воно саме вирішило змінити ім'я та прізвище, а батьки там ні до чого.
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12.08.2020 21:34 Відповісти
А представь что творилось с нашими ментятами когда они писали протокол на этого "цезаря"! Не один день они ржали после такого яркого задержания!
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12.08.2020 20:47 Відповісти
по повду они ржали , сомнения . но как правильно написать .... вот это проблема . как в старом анекдоте - какк правильно на бордюре или на бардюре ? - пиши на тротуаре
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12.08.2020 21:18 Відповісти
Имя и фамилию можно біло менять, а отчество нет. Видать осталось родное. Теперь можно и отчество менять.
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12.08.2020 21:03 Відповісти
ну вот... взяли все и объяснили...рассеяли всю ауру таинственности...
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12.08.2020 21:19 Відповісти
ответ. с таким именем- отчеством ,на его месте мог бы оказаться любой.
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12.08.2020 21:15 Відповісти
(не дай Бог, конечно) )))
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12.08.2020 21:20 Відповісти
У евреев довольно часто встречаются подобные личности...Мания величия называется
Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили - Цензор.НЕТ 6377
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12.08.2020 22:23 Відповісти
еврейская мания ЗЕличия говорите ?
знаем, знаем
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13.08.2020 00:52 Відповісти
А вы говорите имя ничкго не значит...Не в то время родился...
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12.08.2020 20:17 Відповісти
с таким фио попробуй не стань
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12.08.2020 20:25 Відповісти
современные цезари ))))))
Юлія Цезаря, який напав на маріупольську синагогу 28 липня, зловили - Цензор.НЕТ 5713

...
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12.08.2020 20:21 Відповісти
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12.08.2020 20:23 Відповісти
Да..... а вот террористы что-то притихли или план по ним на первое полугодие аваков уже выполнил?
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12.08.2020 20:21 Відповісти
В Беларуси большой заказ. Туда понхали.
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12.08.2020 20:26 Відповісти
Ну, хоть не Понтий Пилат... Так бы отпускать пришлось, ибо прокуратор...))
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12.08.2020 20:23 Відповісти
"Цезарь" из дурки сбежал?
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12.08.2020 20:24 Відповісти
куда бежать ?
сейчас вся Украина ЗЕльоная дурка
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13.08.2020 00:54 Відповісти
теперь евреи снова могут спать спокойно.Кстати почему евреям в Украине, в виде исключения, не выдают Узи для самозащиты от людей? Думаю это не справедливо.
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12.08.2020 20:25 Відповісти
Весь период своей недолгой власти Юлий Цезарь был настроен благожелательно к еврейскому народу. Он возвратил Иудее порт Яффо и позволил отремонтировать стену Иерусалима, разрушенную во время атаки римлян. В египетском городе Александрия он восстановил гражданские права еврейского населения, а в городах Малой Азии обещал евреям свободу вероисповедания.
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12.08.2020 20:27 Відповісти
Зато его однофамилец не разделяет такую точку зрения.Он теперь за всё ответит перед еврейским народом,скорее всего его распнут.
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12.08.2020 20:51 Відповісти
скорее всего, его пнут не рас
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12.08.2020 20:55 Відповісти
УЗИ- аппарат? Ультра звуковое исследование?
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12.08.2020 20:29 Відповісти
УЗД вы имеете ввиду?
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12.08.2020 20:33 Відповісти
скільки ще можна терпіти, що українці не обрізані?
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12.08.2020 20:31 Відповісти
в цьому абзаці все наше тепер:
Як відомо, вранці 28 липня https://censor.net/ua/photo_news/3211111/za_napad_na_synagogu_v_mariupoli_rozshukuyut_yuliya_tsezarya_politsiya_foto.
За фактом нападу на синагогу правоохоронці почали розслідування за статтею про "замах на умисне вбивство з ************ мотивів". Джерело: https://censor.net/ua/n3213428

вважаю, що смертна кара- це надто легка участь для такого розбійника.
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12.08.2020 20:26 Відповісти
Сначала - экспертиза на психа. Уж больно он меня смущает с таким именем и какашками в рюкзаке.
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12.08.2020 20:31 Відповісти
Может это тот неприметный человек, который у Зеленского какашку украл и нес ее Шарию...
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12.08.2020 21:10 Відповісти
Блин, этот гибрид Цезаря с лениным хоть сам может свою фамилию без препинания произнести? И КАК чел с таким ФИО вообще не под присмотром санитаров?
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12.08.2020 20:29 Відповісти
"Так как в городах Малой Азии греки стесняли евреев в отправлении их религиозных обрядов, то Цезарь отдельными эдиктами подтвердил их право на религиозную свободу и обеспечил им защиту со стороны власти." Наверное, не заплатили Цезарю, тогда еще.
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12.08.2020 20:29 Відповісти
Может будет обмен с итальянцами военнопленными - Юлия Цезаря на Маркива!
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12.08.2020 20:33 Відповісти
Палата №6 под зелёным фонарем.
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12.08.2020 21:03 Відповісти
"Покушєніє на акт гєноціда із *********** пабуждєній" пройшло мимо... І слава Богу!
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12.08.2020 21:11 Відповісти
Юлій Дурень.
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12.08.2020 21:14 Відповісти
чувак, пардон, Юлий Цезарь, не нападал на синагогу, он совершил благоородный акт, поделился своим достоянием и добром... что здесь преступного? дурак охранник, мешал этому благородству, получил заслужено топором между рог.
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12.08.2020 21:16 Відповісти
Сам Цезарь пожаловал)
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12.08.2020 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yvp_reJVsMg Напоминает
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12.08.2020 22:21 Відповісти
просто душевнобольной.
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12.08.2020 22:28 Відповісти
Когда есть мотив это не хулиганство.
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13.08.2020 00:39 Відповісти
Название статьи перечитывал раза 3 Пока поверил в прочитанное
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13.08.2020 03:43 Відповісти
 
 