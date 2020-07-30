За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція. ФОТО

29-річний чоловік на ім'я Цезар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч може бути озброєний ножем. Востаннє його бачили неподалік від Маріуполя.

Про це повідомляє Центральний відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Цезар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється в нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування", - сказано в повідомленні.

Зріст підозрюваного - 170 см, худорлявої статури. У нього темне волосся, поголене на скронях, зазначили в поліції.

"Востаннє чоловіка бачили 29.07.2020 року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні штани і чорну пайту з довгим рукавом. Рухався в сторону с. Сопине ​​з господарською сумкою в клітинку", - додали правоохоронці.

При собі у чоловіка може бути ніж.

Тих, кому відомо, де перебуває Юлій Цезар, поліцейські просять повідомити за телефонами: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 або 102 і обіцяють анонімність.

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Нагадаємо, 28 липня невідомий увірвався з сокирою в будівлю синагоги в Маріуполі, його вдалося роззброїти. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство з хуліганських спонукань.