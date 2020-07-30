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За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція. ФОТО

29-річний чоловік на ім'я Цезар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч може бути озброєний ножем. Востаннє його бачили неподалік від Маріуполя.

Про це повідомляє Центральний відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Цезар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється в нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування", - сказано в повідомленні.

За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція 01

Зріст підозрюваного - 170 см, худорлявої статури. У нього темне волосся, поголене на скронях, зазначили в поліції.

"Востаннє чоловіка бачили 29.07.2020 року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні штани і чорну пайту з довгим рукавом. Рухався в сторону с. Сопине ​​з господарською сумкою в клітинку", - додали правоохоронці.

При собі у чоловіка може бути ніж.

За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція 02

Тих, кому відомо, де перебуває Юлій Цезар, поліцейські просять повідомити за телефонами: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 або 102 і обіцяють анонімність.

Читайте також: Посольство США в Україні про напад на синагогу в Маріуполі: Сподіваємося на швидке і ретельне розслідування

Нагадаємо, 28 липня невідомий увірвався з сокирою в будівлю синагоги в Маріуполі, його вдалося роззброїти. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство з хуліганських спонукань.

Автор: 

Маріуполь (3243) Нацполіція (15276) розшук (655) синагога (36) Донецька область (8806)


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Топ коментарі
+29
уявляю, як ржали поліцейські, коли дізнались ім'я можливого злочинця )))
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30.07.2020 21:16 Відповісти
+29
походу, у него есть брат))
За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция - Цензор.НЕТ 7531
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30.07.2020 21:18 Відповісти
+25
Літаки задіяли?

За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция - Цензор.НЕТ 3138
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30.07.2020 21:19 Відповісти
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День за днём жизнь любезно предоставляет возможность сойти с ума )))
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30.07.2020 21:47 Відповісти
- Ваша фамилия действительно Пепепетров?
- Па-па-паспартистка су-су-****!
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30.07.2020 21:48 Відповісти
"Цезарь Юлий- Галоперидол Ильич
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30.07.2020 21:51 Відповісти
Чем эта новость хороша, прочитав его имя я в сомнениях может у меня кукуха улетела или мне подмешали президентские витамины, начинаешь сомневаться в реальности происходящего
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30.07.2020 21:52 Відповісти
Чомусь згадала класну комедію улюблених режисерів братів Коенів «Хайль, Цезарь».
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30.07.2020 21:55 Відповісти
Згадав оце За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 8167

Типове відео ісландської дівчини-блогерки:
"Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокюдль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан".
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30.07.2020 22:03 Відповісти
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30.07.2020 22:08 Відповісти
не змогла прочитати, але сенс вловила
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30.07.2020 22:09 Відповісти
Іноді назви в ikea теж можуть мову зламати.
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30.07.2020 22:53 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%83%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%83 Ось тут можна мову зламати
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30.07.2020 23:01 Відповісти
МазаФака? Тепер я бачив усе...
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30.07.2020 23:06 Відповісти
Нехай ще поїде в Гондурас та відвідає столицю Тегусігальпу.
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31.07.2020 02:07 Відповісти
Представил картину задержания.
- Юлий-Галарьирогайлальирозр, стой, стрелять буду)))))
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30.07.2020 21:56 Відповісти
а этот не покончит с собой самоубийством, что на этот счет геращенко говорит?
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30.07.2020 22:48 Відповісти
Надеюсь, CopyPaste
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31.07.2020 00:56 Відповісти
Наши политики всё время твердят, что в обществе уже видны сдвиги… Но первыми эти сдвиги заметили всё таки психиатры…
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30.07.2020 21:56 Відповісти
Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич

...
Цікаво було б побачити й почути копів, що оперативно передають цю інфу... особливо по радіоканалам За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 8588
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30.07.2020 21:58 Відповісти
ловіть салат !
бо більшість копів про постать цезаря певно і не чула ))
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30.07.2020 22:10 Відповісти
НАШ УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДУРДОМ - ДУРДОМЕЕ ВСЕХ ДУРДОМОВ!

🤑
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30.07.2020 22:00 Відповісти
И никто не передурдомит наш дурдом по его дурдомистости...
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31.07.2020 09:37 Відповісти
Я не понял, а почему не Адольфа Гитлера?
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30.07.2020 22:02 Відповісти
А есть статья за нападение на неодушевленный предмет?
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30.07.2020 22:04 Відповісти
Засандаль кирпичем в окно райодела НП - узнаешь на личном опыте
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31.07.2020 02:56 Відповісти
Сандаля жалко.., но то ж будет хулиганство, а не нападение на здание.
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31.07.2020 18:46 Відповісти
За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 196
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30.07.2020 22:06 Відповісти
Это не с той ли когорты,где в одной палате находятся все вместе --и "цезари",и "наполеоны" с "ганнибалами"....лишь в одном им не откажешь--тщеславии,где "дурка" наталкивает на мысль-- быть патрициями с императорами,а никаким нибудь смердом или слесарем,пусть даже и высшего разряда)))))
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30.07.2020 22:08 Відповісти
Каждый день представители власти несут такую чушь, что есть сомнение в их психической адекватности...
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?🤔
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30.07.2020 22:13 Відповісти
Креативил Илья...
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30.07.2020 22:15 Відповісти
С таким именем очень легко двинуться....
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30.07.2020 22:21 Відповісти
У этого проблема с головой явно наследственная.
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30.07.2020 22:26 Відповісти
Реінкарнованого?? Того самого чи іншого?
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30.07.2020 22:27 Відповісти
Якщо на землю повертаються парфуми римських імператорів - мабуть, щось буде...
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30.07.2020 22:46 Відповісти
Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич Дьопйош
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30.07.2020 22:52 Відповісти
мабуть, Цезар вже розчинився у кукурудзяних джунглях Полтавщини...
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30.07.2020 22:34 Відповісти
в тих джунглях можна багато кого сховати ...
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30.07.2020 22:45 Відповісти
Не завидую судье, который будет читать приговор
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30.07.2020 22:35 Відповісти
- Слышал, Эйяфьятлайокюдль ожил?
- А ты уверен, что не Хваннадальснукюр?
- Конечно, Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля.
- Слава богу, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!

Если вы прочитали это без запинки - значит, вы исландец.
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30.07.2020 22:47 Відповісти
**********! Нехай таке Кравчук читає на засіданні ТКГ в Мінську для расєян.
https://censor.net/activity
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31.07.2020 06:32 Відповісти
Шкода, Ейяфьятлайокюдль не подавав ознак життя за часів застою... щоб Леонід Ілліч висловив співчуття трудящим Ісландії... За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 2502
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31.07.2020 07:24 Відповісти
"Сіцістіческіє срани" не гірше прозвучало.
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31.07.2020 13:54 Відповісти
Не каждый Цезарь готов перейти свой Рубикон...
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30.07.2020 22:42 Відповісти
*****, серьезно? Цезарь?
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30.07.2020 22:55 Відповісти
Название холма Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху (Taumatawhakatangihangakoauauotamat-***************************************************) в Новой Зеландии официально признано самым длинным в мире топонимом, состоящим из одного слова. В приблизительном переводе оно означает «вершина холма, где мужчина с большими ногами по имени Таматеа, известный как пожиратель земли, играл на флейте для своей возлюбленной».
Ведущие новостей молятся, чтобы ничего связанного с этим холмом никогда не случилось За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 14
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30.07.2020 22:57 Відповісти
І ти, Брут?)))
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30.07.2020 23:00 Відповісти
Цезарь - то такэ, а как понять вот это: Галарьірогайлальірозр?
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30.07.2020 23:25 Відповісти
У паспортному столі кіт по клавіатурі пройшов
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30.07.2020 23:56 Відповісти
Цього замало, котяра ще приліг та яя вилизував.
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31.07.2020 02:03 Відповісти
Лланвайр-Пуллгуингилл (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валл. Llanfair Pwllgwyngyll) - деревня в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81 Уэльсе , на острове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%81%D0%B8 Англси , возле пролива https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Менай . Неофициальное, но более известное название этой деревни - Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогого́х (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валл. Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­rych­wyrn­dro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch). Оно переводится с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валлийского языка как «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры» За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 6450
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30.07.2020 23:58 Відповісти
Всё просто, я тоже так могу:

Церковьсвятоймариивложбинебелогоорешникавозлебурноговодоворотаицерквисвятоготисилиовозлекраснойпещеры
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31.07.2020 01:03 Відповісти
это прекол какой то ? почему не гитлер чикатило\кукушкин?????
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30.07.2020 23:58 Відповісти
Не того шукають, то був Веспасіан!
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31.07.2020 01:59 Відповісти
Добре хоч не http://lurkmore.to/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB Геліогабал ... За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 9707
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31.07.2020 07:20 Відповісти
"И когда он добрался до Aeterna urbs, то вошел в него, танцуя в женском платье, а вслед за ним шли триста девок с голыми сиськами, тащившие многотонный черный фаллос[2] - символ бога Эла-Габала. Тогда-то некоторые горожане и смекнули, что скоро будет очень весело."

Вельт... Так ми зараз при цьому Геліогабалі живемо...
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31.07.2020 07:56 Відповісти
Точно. Схоже, у давньоримських парфумів цілеспрямована реінкарнація
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31.07.2020 07:58 Відповісти
Украинское освободительное партизанское движение???! Сразу приеду если начнутся погромы
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31.07.2020 03:43 Відповісти
... он в итальянии
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31.07.2020 03:55 Відповісти
Психлікарні як відділи спецслужб для підготовки терористів щоб владні гайки закрутить балакучим опозиціонерам.
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31.07.2020 06:19 Відповісти
Это, что еще за шизофренодебилтвоюматьфамильё?
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31.07.2020 06:45 Відповісти
Можливо, Юлій-Галарьїрогайлальїрозр та його батьки - адепти якоїсь з богомерзенних сект, про які тільки пошепки злякано згадують передчасно посивілі професори Міскатонікського університету...
http://lurkmore.to/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82 Іа Азатот! Іа Н'ярлатхотеп! Іа Ктулху! Іа Дагон! Іа! Іа! Шуб-Ніггурат! Чорний Цап Лісів з легіоном младих! ,,,;,;,,,

https://sci-fi.fandom.com/ru/wiki/%D0%A5%D1%86%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BD%D0%B7%D1%85%D0%B0%D1%85 Хциоулквоигмнзхах (англ. Hzioulquoigmnzhah) - божество из пантеона Ктулху, придуманное Кларком Эштоном Смитом. По некоторым упоминаниям в мифах Ктулху, оно - дальний родственник Ктулху и Хастура. Не имеет постоянного места обитания. Его можно встретить в мире Ксот (Xoth), на Якше (Yaksh, он же планета Нептун), и на Цикраноше (Cykranosh - Сатурн).
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31.07.2020 07:54 Відповісти
В общем отченашалахакбаррадхакришнапошелнах..
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31.07.2020 16:10 Відповісти
Каждого психически больного человека в ТОП новостей? Потому что синагога? Так психические больные нападают и на другие храмы. Поступок психа ни о чем не говорит,вообще,ну кроме того что в государстве,организовавшем отсутствие профилактики и функционирования медицины(последние тридцать лет в парламенте триста и более депутатов представители народа которого подверглись нападению) где этот псих должен быть своевременно выявлен и находиться на лечении. Эта власть уничтожила медицину,выпустила на свободу психов и стенает по поводу того что они нападают? Да это случается и иногда страдает тот кто к этому причастен и НИЧЕГО более.
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31.07.2020 08:05 Відповісти
так, тому що Синагога. Ви вірно зрозуміли причину.
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31.07.2020 09:17 Відповісти
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31.07.2020 08:44 Відповісти
З такими то анкетними даними і не на стаціонарі у психушці?
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31.07.2020 09:13 Відповісти
Сам чмо а имя громкое, вот и давит на него всю жизнь, был бы обычный Вася или Коля, то такого бы не случилось.
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31.07.2020 10:11 Відповісти
Видно что шизофриния у всей семейки наследственная .
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31.07.2020 10:27 Відповісти
Мама с папой в рекламном агентстве работали, креативили как могли.
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31.07.2020 11:19 Відповісти
Або входили до якоїсь богомерзенної секти.
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех угах'нагл фхтагн! ,,,;,;,,,
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31.07.2020 18:53 Відповісти
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