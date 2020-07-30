За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція. ФОТО
29-річний чоловік на ім'я Цезар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч може бути озброєний ножем. Востаннє його бачили неподалік від Маріуполя.
Про це повідомляє Центральний відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Цезар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється в нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування", - сказано в повідомленні.
Зріст підозрюваного - 170 см, худорлявої статури. У нього темне волосся, поголене на скронях, зазначили в поліції.
"Востаннє чоловіка бачили 29.07.2020 року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні штани і чорну пайту з довгим рукавом. Рухався в сторону с. Сопине з господарською сумкою в клітинку", - додали правоохоронці.
При собі у чоловіка може бути ніж.
Тих, кому відомо, де перебуває Юлій Цезар, поліцейські просять повідомити за телефонами: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 або 102 і обіцяють анонімність.
Нагадаємо, 28 липня невідомий увірвався з сокирою в будівлю синагоги в Маріуполі, його вдалося роззброїти. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство з хуліганських спонукань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Па-па-паспартистка су-су-****!
Типове відео ісландської дівчини-блогерки:
"Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокюдль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан".
- Юлий-Галарьирогайлальирозр, стой, стрелять буду)))))
...
Цікаво було б побачити й почути копів, що оперативно передають цю інфу... особливо по радіоканалам
бо більшість копів про постать цезаря певно і не чула ))
🤑
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?🤔
- А ты уверен, что не Хваннадальснукюр?
- Конечно, Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля.
- Слава богу, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!
Если вы прочитали это без запинки - значит, вы исландец.
https://censor.net/activity
Ведущие новостей молятся, чтобы ничего связанного с этим холмом никогда не случилось
Церковьсвятоймариивложбинебелогоорешникавозлебурноговодоворотаицерквисвятоготисилиовозлекраснойпещеры
Вельт... Так ми зараз при цьому Геліогабалі живемо...
http://lurkmore.to/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82 Іа Азатот! Іа Н'ярлатхотеп! Іа Ктулху! Іа Дагон! Іа! Іа! Шуб-Ніггурат! Чорний Цап Лісів з легіоном младих! ,,,;,;,,,
https://sci-fi.fandom.com/ru/wiki/%D0%A5%D1%86%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BD%D0%B7%D1%85%D0%B0%D1%85 Хциоулквоигмнзхах (англ. Hzioulquoigmnzhah) - божество из пантеона Ктулху, придуманное Кларком Эштоном Смитом. По некоторым упоминаниям в мифах Ктулху, оно - дальний родственник Ктулху и Хастура. Не имеет постоянного места обитания. Его можно встретить в мире Ксот (Xoth), на Якше (Yaksh, он же планета Нептун), и на Цикраноше (Cykranosh - Сатурн).
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех угах'нагл фхтагн! ,,,;,;,,,