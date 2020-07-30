За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция. ФОТО

29-летний мужчина по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич может быть вооружен ножом. В последний раз его видели неподалеку от Мариуполя.

Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования", - сказано в сообщении.

Рост подозреваемого - 170 см, он худощавого телосложения. У него темные волосы, выбритые на висках, отметили в полиции.

"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку", - добавили стражи порядка.

При себе у мужчины может быть нож.

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Тех, кому известно, где находится Юлий Цезарь, полицейские просят сообщить по телефонам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102 и обещают анонимность.

Напомним, 28 июля неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, его удалось разоружить. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство из хулиганских побуждений.