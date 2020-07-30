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За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция. ФОТО

29-летний мужчина по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич может быть вооружен ножом. В последний раз его видели неподалеку от Мариуполя.

Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования", - сказано в сообщении.

За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция 01

Рост подозреваемого - 170 см, он худощавого телосложения. У него темные волосы, выбритые на висках, отметили в полиции.

"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку", - добавили стражи порядка.

При себе у мужчины может быть нож.

За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция 02

Также на Цензор.НЕТ: Неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, нападавшего удалось разоружить. ВИДЕО

Тех, кому известно, где находится Юлий Цезарь, полицейские просят сообщить по телефонам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102 и обещают анонимность.

Напомним, 28 июля неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, его удалось разоружить. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Автор: 

Мариуполь (5724) Нацполиция (16560) розыск (843) синагога (44) Донецкая область (9984)


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Топ комментарии
+29
уявляю, як ржали поліцейські, коли дізнались ім'я можливого злочинця )))
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30.07.2020 21:16 Ответить
+29
походу, у него есть брат))
За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция - Цензор.НЕТ 7531
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30.07.2020 21:18 Ответить
+25
Літаки задіяли?

За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция - Цензор.НЕТ 3138
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30.07.2020 21:19 Ответить
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Страница 2 из 2
День за днём жизнь любезно предоставляет возможность сойти с ума )))
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30.07.2020 21:47 Ответить
- Ваша фамилия действительно Пепепетров?
- Па-па-паспартистка су-су-****!
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30.07.2020 21:48 Ответить
"Цезарь Юлий- Галоперидол Ильич
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30.07.2020 21:51 Ответить
Чем эта новость хороша, прочитав его имя я в сомнениях может у меня кукуха улетела или мне подмешали президентские витамины, начинаешь сомневаться в реальности происходящего
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30.07.2020 21:52 Ответить
Чомусь згадала класну комедію улюблених режисерів братів Коенів «Хайль, Цезарь».
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30.07.2020 21:55 Ответить
Згадав оце За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 8167

Типове відео ісландської дівчини-блогерки:
"Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокюдль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан".
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30.07.2020 22:03 Ответить
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30.07.2020 22:08 Ответить
не змогла прочитати, але сенс вловила
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30.07.2020 22:09 Ответить
Іноді назви в ikea теж можуть мову зламати.
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30.07.2020 22:53 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%83%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%83 Ось тут можна мову зламати
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30.07.2020 23:01 Ответить
МазаФака? Тепер я бачив усе...
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30.07.2020 23:06 Ответить
Нехай ще поїде в Гондурас та відвідає столицю Тегусігальпу.
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31.07.2020 02:07 Ответить
Представил картину задержания.
- Юлий-Галарьирогайлальирозр, стой, стрелять буду)))))
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30.07.2020 21:56 Ответить
а этот не покончит с собой самоубийством, что на этот счет геращенко говорит?
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30.07.2020 22:48 Ответить
Надеюсь, CopyPaste
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31.07.2020 00:56 Ответить
Наши политики всё время твердят, что в обществе уже видны сдвиги… Но первыми эти сдвиги заметили всё таки психиатры…
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30.07.2020 21:56 Ответить
Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич

...
Цікаво було б побачити й почути копів, що оперативно передають цю інфу... особливо по радіоканалам За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 8588
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30.07.2020 21:58 Ответить
ловіть салат !
бо більшість копів про постать цезаря певно і не чула ))
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30.07.2020 22:10 Ответить
НАШ УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДУРДОМ - ДУРДОМЕЕ ВСЕХ ДУРДОМОВ!

🤑
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30.07.2020 22:00 Ответить
И никто не передурдомит наш дурдом по его дурдомистости...
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31.07.2020 09:37 Ответить
Я не понял, а почему не Адольфа Гитлера?
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30.07.2020 22:02 Ответить
А есть статья за нападение на неодушевленный предмет?
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30.07.2020 22:04 Ответить
Засандаль кирпичем в окно райодела НП - узнаешь на личном опыте
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31.07.2020 02:56 Ответить
Сандаля жалко.., но то ж будет хулиганство, а не нападение на здание.
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31.07.2020 18:46 Ответить
За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 196
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30.07.2020 22:06 Ответить
Это не с той ли когорты,где в одной палате находятся все вместе --и "цезари",и "наполеоны" с "ганнибалами"....лишь в одном им не откажешь--тщеславии,где "дурка" наталкивает на мысль-- быть патрициями с императорами,а никаким нибудь смердом или слесарем,пусть даже и высшего разряда)))))
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30.07.2020 22:08 Ответить
Каждый день представители власти несут такую чушь, что есть сомнение в их психической адекватности...
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?🤔
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30.07.2020 22:13 Ответить
Креативил Илья...
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30.07.2020 22:15 Ответить
С таким именем очень легко двинуться....
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30.07.2020 22:21 Ответить
У этого проблема с головой явно наследственная.
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30.07.2020 22:26 Ответить
Реінкарнованого?? Того самого чи іншого?
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30.07.2020 22:27 Ответить
Якщо на землю повертаються парфуми римських імператорів - мабуть, щось буде...
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30.07.2020 22:46 Ответить
Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич Дьопйош
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30.07.2020 22:52 Ответить
мабуть, Цезар вже розчинився у кукурудзяних джунглях Полтавщини...
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30.07.2020 22:34 Ответить
в тих джунглях можна багато кого сховати ...
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30.07.2020 22:45 Ответить
Не завидую судье, который будет читать приговор
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30.07.2020 22:35 Ответить
- Слышал, Эйяфьятлайокюдль ожил?
- А ты уверен, что не Хваннадальснукюр?
- Конечно, Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля.
- Слава богу, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!

Если вы прочитали это без запинки - значит, вы исландец.
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30.07.2020 22:47 Ответить
**********! Нехай таке Кравчук читає на засіданні ТКГ в Мінську для расєян.
https://censor.net/activity
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31.07.2020 06:32 Ответить
Шкода, Ейяфьятлайокюдль не подавав ознак життя за часів застою... щоб Леонід Ілліч висловив співчуття трудящим Ісландії... За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 2502
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31.07.2020 07:24 Ответить
"Сіцістіческіє срани" не гірше прозвучало.
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31.07.2020 13:54 Ответить
Не каждый Цезарь готов перейти свой Рубикон...
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30.07.2020 22:42 Ответить
*****, серьезно? Цезарь?
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30.07.2020 22:55 Ответить
Название холма Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху (Taumatawhakatangihangakoauauotamat-***************************************************) в Новой Зеландии официально признано самым длинным в мире топонимом, состоящим из одного слова. В приблизительном переводе оно означает «вершина холма, где мужчина с большими ногами по имени Таматеа, известный как пожиратель земли, играл на флейте для своей возлюбленной».
Ведущие новостей молятся, чтобы ничего связанного с этим холмом никогда не случилось За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 14
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30.07.2020 22:57 Ответить
І ти, Брут?)))
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30.07.2020 23:00 Ответить
Цезарь - то такэ, а как понять вот это: Галарьірогайлальірозр?
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30.07.2020 23:25 Ответить
У паспортному столі кіт по клавіатурі пройшов
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30.07.2020 23:56 Ответить
Цього замало, котяра ще приліг та яя вилизував.
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31.07.2020 02:03 Ответить
Лланвайр-Пуллгуингилл (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валл. Llanfair Pwllgwyngyll) - деревня в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81 Уэльсе , на острове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%81%D0%B8 Англси , возле пролива https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Менай . Неофициальное, но более известное название этой деревни - Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогого́х (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валл. Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­rych­wyrn­dro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch). Оно переводится с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA валлийского языка как «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры» За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 6450
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30.07.2020 23:58 Ответить
Всё просто, я тоже так могу:

Церковьсвятоймариивложбинебелогоорешникавозлебурноговодоворотаицерквисвятоготисилиовозлекраснойпещеры
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31.07.2020 01:03 Ответить
это прекол какой то ? почему не гитлер чикатило\кукушкин?????
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30.07.2020 23:58 Ответить
Не того шукають, то був Веспасіан!
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31.07.2020 01:59 Ответить
Добре хоч не http://lurkmore.to/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB Геліогабал ... За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція - Цензор.НЕТ 9707
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31.07.2020 07:20 Ответить
"И когда он добрался до Aeterna urbs, то вошел в него, танцуя в женском платье, а вслед за ним шли триста девок с голыми сиськами, тащившие многотонный черный фаллос[2] - символ бога Эла-Габала. Тогда-то некоторые горожане и смекнули, что скоро будет очень весело."

Вельт... Так ми зараз при цьому Геліогабалі живемо...
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31.07.2020 07:56 Ответить
Точно. Схоже, у давньоримських парфумів цілеспрямована реінкарнація
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31.07.2020 07:58 Ответить
Украинское освободительное партизанское движение???! Сразу приеду если начнутся погромы
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31.07.2020 03:43 Ответить
... он в итальянии
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31.07.2020 03:55 Ответить
Психлікарні як відділи спецслужб для підготовки терористів щоб владні гайки закрутить балакучим опозиціонерам.
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31.07.2020 06:19 Ответить
Это, что еще за шизофренодебилтвоюматьфамильё?
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31.07.2020 06:45 Ответить
Можливо, Юлій-Галарьїрогайлальїрозр та його батьки - адепти якоїсь з богомерзенних сект, про які тільки пошепки злякано згадують передчасно посивілі професори Міскатонікського університету...
http://lurkmore.to/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82 Іа Азатот! Іа Н'ярлатхотеп! Іа Ктулху! Іа Дагон! Іа! Іа! Шуб-Ніггурат! Чорний Цап Лісів з легіоном младих! ,,,;,;,,,

https://sci-fi.fandom.com/ru/wiki/%D0%A5%D1%86%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BD%D0%B7%D1%85%D0%B0%D1%85 Хциоулквоигмнзхах (англ. Hzioulquoigmnzhah) - божество из пантеона Ктулху, придуманное Кларком Эштоном Смитом. По некоторым упоминаниям в мифах Ктулху, оно - дальний родственник Ктулху и Хастура. Не имеет постоянного места обитания. Его можно встретить в мире Ксот (Xoth), на Якше (Yaksh, он же планета Нептун), и на Цикраноше (Cykranosh - Сатурн).
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31.07.2020 07:54 Ответить
В общем отченашалахакбаррадхакришнапошелнах..
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31.07.2020 16:10 Ответить
Каждого психически больного человека в ТОП новостей? Потому что синагога? Так психические больные нападают и на другие храмы. Поступок психа ни о чем не говорит,вообще,ну кроме того что в государстве,организовавшем отсутствие профилактики и функционирования медицины(последние тридцать лет в парламенте триста и более депутатов представители народа которого подверглись нападению) где этот псих должен быть своевременно выявлен и находиться на лечении. Эта власть уничтожила медицину,выпустила на свободу психов и стенает по поводу того что они нападают? Да это случается и иногда страдает тот кто к этому причастен и НИЧЕГО более.
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31.07.2020 08:05 Ответить
так, тому що Синагога. Ви вірно зрозуміли причину.
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31.07.2020 09:17 Ответить
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31.07.2020 08:44 Ответить
З такими то анкетними даними і не на стаціонарі у психушці?
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31.07.2020 09:13 Ответить
Сам чмо а имя громкое, вот и давит на него всю жизнь, был бы обычный Вася или Коля, то такого бы не случилось.
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31.07.2020 10:11 Ответить
Видно что шизофриния у всей семейки наследственная .
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31.07.2020 10:27 Ответить
Мама с папой в рекламном агентстве работали, креативили как могли.
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31.07.2020 11:19 Ответить
Або входили до якоїсь богомерзенної секти.
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех угах'нагл фхтагн! ,,,;,;,,,
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31.07.2020 18:53 Ответить
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