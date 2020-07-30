За нападение на синагогу в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря, - полиция. ФОТО
29-летний мужчина по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич может быть вооружен ножом. В последний раз его видели неподалеку от Мариуполя.
Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования", - сказано в сообщении.
Рост подозреваемого - 170 см, он худощавого телосложения. У него темные волосы, выбритые на висках, отметили в полиции.
"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку", - добавили стражи порядка.
При себе у мужчины может быть нож.
Также на Цензор.НЕТ: Неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, нападавшего удалось разоружить. ВИДЕО
Тех, кому известно, где находится Юлий Цезарь, полицейские просят сообщить по телефонам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102 и обещают анонимность.
Напомним, 28 июля неизвестный ворвался с топором в здание синагоги в Мариуполе, его удалось разоружить. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство из хулиганских побуждений.
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- Па-па-паспартистка су-су-****!
Типове відео ісландської дівчини-блогерки:
"Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокюдль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан".
- Юлий-Галарьирогайлальирозр, стой, стрелять буду)))))
...
Цікаво було б побачити й почути копів, що оперативно передають цю інфу... особливо по радіоканалам
бо більшість копів про постать цезаря певно і не чула ))
🤑
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?🤔
- А ты уверен, что не Хваннадальснукюр?
- Конечно, Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля.
- Слава богу, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!
Если вы прочитали это без запинки - значит, вы исландец.
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Ведущие новостей молятся, чтобы ничего связанного с этим холмом никогда не случилось
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Вельт... Так ми зараз при цьому Геліогабалі живемо...
http://lurkmore.to/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82 Іа Азатот! Іа Н'ярлатхотеп! Іа Ктулху! Іа Дагон! Іа! Іа! Шуб-Ніггурат! Чорний Цап Лісів з легіоном младих! ,,,;,;,,,
https://sci-fi.fandom.com/ru/wiki/%D0%A5%D1%86%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BD%D0%B7%D1%85%D0%B0%D1%85 Хциоулквоигмнзхах (англ. Hzioulquoigmnzhah) - божество из пантеона Ктулху, придуманное Кларком Эштоном Смитом. По некоторым упоминаниям в мифах Ктулху, оно - дальний родственник Ктулху и Хастура. Не имеет постоянного места обитания. Его можно встретить в мире Ксот (Xoth), на Якше (Yaksh, он же планета Нептун), и на Цикраноше (Cykranosh - Сатурн).
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех угах'нагл фхтагн! ,,,;,;,,,