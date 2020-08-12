Мы должны производить вакцину от коронавируса самостоятельно, - Минздрав

Украина должна наладить собственное производство вакцин, считает заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Мы ведем об этом внутренние разговоры, что Украина должна быть в числе стран, которые производят собственные серьезные фармацевтические продукты и, в том числе, вакцины. И мы должны к этому стремиться, и фармпромышленность должна к этому стремиться. Украина, наверное, вернется на этот путь", - сказала она в эфире Украинского радио в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Микичак выразила недоверие информации о российской вакцине от COVID-19.

"Я ожидаю вакцины от тех институций и организаций, которые имеют признанную репутацию и доказательную базу. Над этим работает целый альянс, британская оксфордская школа, США. Есть достаточно мощных компаний и организаций, которые активно работают в этом направлении", - сказала она.

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