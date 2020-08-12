Мы должны производить вакцину от коронавируса самостоятельно, - Минздрав
Украина должна наладить собственное производство вакцин, считает заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
"Мы ведем об этом внутренние разговоры, что Украина должна быть в числе стран, которые производят собственные серьезные фармацевтические продукты и, в том числе, вакцины. И мы должны к этому стремиться, и фармпромышленность должна к этому стремиться. Украина, наверное, вернется на этот путь", - сказала она в эфире Украинского радио в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Микичак выразила недоверие информации о российской вакцине от COVID-19.
"Я ожидаю вакцины от тех институций и организаций, которые имеют признанную репутацию и доказательную базу. Над этим работает целый альянс, британская оксфордская школа, США. Есть достаточно мощных компаний и организаций, которые активно работают в этом направлении", - сказала она.
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вот ты же, к примеру, не понимаешь ?
Боже мой, КТО у нас сегодня в Минздраве на таких должностях! Впрочем, каком поп таков и приход.
А вот производить в Украине вполне реально и надо пытаться об этом договариваться с разработчиками
От гриппа есть вакцина? Нет и не нужна.
Короновирус тот же обычный грипп и летальность от него такая же как от обычного гриппа.
https://censor.net/user/111978
500 смертей на миллион? Ну так подсчитай, какой это процент.
0,05 %
Это, по твоему пандемия, это конец света?
В США - 82 тысячи смертей на миллион от других болезней.
А ты про 500 смертей от короновируса запугиваешь...
https://censor.net/ua/comments/locate/3212926/019214cb-2de1-70d3-909d-b53a0ed900fa
https://censor.net/user/95229
Сколько-сколько смертей от других болезней?
За 2018 (более свежих данных не нашел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90 )
в США умерло 2,835,000 человек В этот год население у них было 327,167,000 человек итого
смертность от всех причин 2835000/327=8669 на миллион.
500 смертней на миллион за 4 месяца - это 1500 за год. Итого смерти от ковида к концу года дадут около 15% от общей смертности
1500*100/(8669+1500)=14.75
https://censor.net/ua/comments/locate/3212926/019214cb-2de3-7020-80a5-935bd33c7ece
Да и записывают многих умерших от других болезней в категорию - умерших от короновируса.
в 2011 году 311 мил населения. от гриппа умерло 52000 человек.
или 170 на миллион.
счас уже за 4 месяца от ковида 169000 смертей.
при текущем темпе годовое количество смертей 0.5 миллиона.
что выводит ковид на 3 место среди причин смерти. сразу после рака с 600 тыс смертей в год...
хотя что мы врем. ковид УЖЕ на 3 месте по смертности, поскольку раньше там было хронические обструктивные заболевания легких с 150 тыс смертей в год...
🤗
но кроме желания нужно иметь возможности ... лаборатории-институты-специалисты-мозги
а из ничего ..ничего и получается !
Так, по состоянию на 1991 год, в Украине было около 3,9 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2017 году в стране функционировали только 1,7 тыс. учреждений. Если говорить именно о местах, то в 2017 году в Украине насчитывалось примерно 309 тыс. больничных коек, тогда как в 1991 году их было около 700 тыс. На сегодня в больницах Украины, по информации МОЗ. имеется на всю страну 12 тыс. мест для инфицированных коронавирусом, а общее количество инфекционных боксов - 2,5 тыс.
Языком трепать все могут, особенно высот в этом достиг порошенко.